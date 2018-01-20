Год Шаймиева

Герою труда в очередной раз покорилось все

Фото: Олег Тихонов

Известно, что Минтимер Шаймиев не любит праздновать свой день рождения. «Реальное время» тем не менее решило по-своему отметить этот день, напомнив первому президенту РТ и председателю попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», а заодно и своим читателям, что он успел сделать за год после своего 80-летнего юбилея. На зависть молодым!



Собор Казанской иконы Божией Матери

Без малого год назад Минтимер Шаймиев провел выездное рабочее совещание по воссозданию Собора Казанской иконы Божией Матери (напомним, этот проект возложен президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на Республиканский фонд «Возрождение» — наряду со строительством Болгарской исламской академии). «На сегодняшний день все работы идут по графику с безупречным финансированием», — заверил тогда генеральный директор подрядной строительной организации.

— Мы в дальнейшем еще больше сосредоточимся на соборе, потому что мы в этом году в основном решим все вопросы с комплексом зданий Болгарской исламской академии, — отметил Госсоветник РТ. — У нас хорошее настроение. Схема отработана по всем нашим объектам.

Тогда, в начале прошлого года, строящийся храм выглядел так:

1 / 27 Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

А менее чем через год уже так:

1 / 114 10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

10 мая 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Олег Тихонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Олег Тихонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Олег Тихонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Олег Тихонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Олег Тихонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Олег Тихонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Олег Тихонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

Крестный ход 21 июля 2016 года Максим Платонов

24 ноября 2016 года Максим Платонов

24 ноября 2016 года Максим Платонов

24 ноября 2016 года Максим Платонов

24 ноября 2016 года Максим Платонов

24 ноября 2016 года Максим Платонов

24 ноября 2016 года Максим Платонов

24 ноября 2016 года Максим Платонов

24 ноября 2016 года Максим Платонов

3 февраля 2017 года Михаил Козловский

3 февраля 2017 года Михаил Козловский

3 февраля 2017 года Михаил Козловский

3 февраля 2017 года Михаил Козловский

3 февраля 2017 года Михаил Козловский

3 февраля 2017 года Михаил Козловский

3 февраля 2017 года Михаил Козловский

27 июня 2017 года Михаил Козловский

27 июня 2017 года Михаил Козловский

27 июня 2017 года Михаил Козловский

27 июня 2017 года Михаил Козловский

27 июня 2017 года Михаил Козловский

27 июня 2017 года Михаил Козловский

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

24 июля 2017 года Тимур Рахматуллин

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

14 августа 2017 года Михаил Козловский

10 октября 2017 года

10 октября 2017 года Михаил Козловский

10 октября 2017 года Михаил Козловский

10 октября 2017 года Михаил Козловский

10 октября 2017 года Михаил Козловский

Болгарская исламская академия

В деле строительства Болгарской исламской академии — религиозно-образовательного и духовно-просветительского центра международного значения — действительно были решены все вопросы. Шаймиев постоянно в течение года ездил в Болгар (как, впрочем, и в Свияжск). Фактически академия была выстроена всего за год с небольшим — первый камень на месте ее создания был заложен в мае 2016 года.

В марте после осмотра строящегося комплекса первый президент РТ отметил: «Нам понравилось. Ни к проектантам, ни к строителям замечаний практически нет. Наши устремления — сдать здание академии в этом году, до начала учебного года. До 1 сентября сдадим — сомнений нет».

Так и произошло — 4 сентября БИА была торжественно открыта с участием президента РТ Рустама Минниханова, полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Тогда полпред президента РФ в ПФО подчеркнул, что отныне российские мусульмане имеют возможность получить религиозное образование самого высокого качества в России без выезда за рубеж.

— Болгарская исламская академия призвана сохранить единство мусульманской уммы, мир и согласие в стране, возродить богатое богословское наследие и духовные традиции предков, — развил эту мысль государственный советник РТ. — Здесь будет осуществляться подготовка интеллектуальной элиты мусульманской уммы страны».

1 / 98 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Болгар

В самом Болгаре продолжилось благоустройство набережной Волги, начатое в 2014 году при содействии фонда «Возрождение» по согласованию с Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый этап работ на территории набережной от Музея Болгарской цивилизации до Красной палаты был завершен к маю 2016 года. Второй участок — от Красной палаты до Святого источника «Габдрахман сахабә коесы» с созданием «Ханской тропы» закончили ровно через год к традиционному «Изге Болгар жыены».

А в конце сентября Минтимеру Шаймиеву представили концепции устройства третьего участка — прогулочной дорожки протяженностью один километр от Святого источника до гостиничного комплекса «Кул Гали».

Продолжилось строительство и самого «Кул Гали» с банным комплексом, создаваемым по образцу Белой палаты — исторического объекта XIV века (оно началось в апреле 2015 года за пределами исторической части Болгара на берегу Волги). Последнее совещание по этому вопросу Госсоветник РТ провел уже в новом году, а именно позавчера. «В этом году в Болгаре и Свияжске мы должны работать в привычном для нас напряженном ритме и красиво завершить эту программу», — сказал он. Срок сдачи этого объекта назначен на середину этого года.

1 / 25 Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Свияжск

Огромный объем работы традиционно был проделан на острове-граде Свияжске. На фоне его восстановления проведены масштабные археологические раскопки, благодаря которым на острове создается первый музей на территории России по археологии дерева. На остров, как отмечал Шаймиев в прошлом году, пришла наука — в частности, Казанский университет, в январе 2017 года открывший здесь информационно-образовательный центр «Всемирное культурное наследие» с информационной аудиторией «Детского университета ПФО» К(П)ФУ, «Александровским» залом для проведения заседаний, конференций и «круглых столов», кафедрой ЮНЕСКО, учебно-практическими лабораториями археологии дерева.

«В ближайшие 2 года мы завершим основные объемы работ по восстановлению исторических памятников, и, создав инфраструктуру, сделаем нормальные условия жизни», — пообещал в феврале прошлого года Минтимер Шаймиев.

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Большой победой стало включение Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это произошло 9 июля в польском городе Кракове на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов сказал на этом мероприятии:

— Остров-град Свияжск находится на территории Республики Татарстан и Российской Федерации. Не случайно, что в Республике Татарстан уже есть два объекта, которые включены в Список ЮНЕСКО. Первый — это Казанский кремль, где расположены рядом православный собор и мусульманская мечеть. Второй — древний город Болгар, где официально был принят ислам. А сегодня принимается третий — жемчужина христианства Успенский собор и монастырь Свияжска. Эти три объекта — проявление мудрой политики руководства Татарстана по укреплению мира и согласия между разными религиями, это особо актуально в сегодняшнем мире, полном конфликтов на религиозной почве. Татарстан также является верным партнером ЮНЕСКО, это сотрудничество — пример воплощения в жизнь высоких ценностей ЮНЕСКО. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить делегацию Республики Татарстан за профессиональную работу по подготовке номинации».

Через несколько дней во время очередного выездного рабочего совещания на объектах острова-града Минтимер Шаймиев заявил журналистам: «Радует то, что это сделали мы с вами. Это есть процесс обретения духовности нашим народом. Люди поддерживают, граждане и бизнес-структуры республики, и за пределами республики и страны, одним словом — это дело всенародное. Исторические памятники и Болгара, и Свияжска признаны всемирной универсальной ценностью. Нам удалось подготовить их, соблюдая все нормы и требования экспертных институтов ЮНЕСКО. Они сейчас представлены перед огромным количеством туристов как объекты Всемирного наследия. За короткий срок количество туристов, посещающих Свияжск, возросло до полумиллиона. Нужно сказать, что отправной точкой, давшей нам уверенности в себе, стала работа над восстановлением Казанского кремля».

1 / 44 Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

А 21 августа в казанском КРК «Пирамида» прошла торжественная церемония вручения сертификата о включении Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой присутствовала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

— Безусловно, в этих победах мы в первую очередь видим личную заслугу первого президента Татарстана, председателя Республиканского фонда «Возрождение» Минтимера Шариповича Шаймиева. Под его руководством была проведена системная целенаправленная работа по возрождению древнего Болгара и острова-града Свияжска и продвижению их в список ЮНЕСКО, — сказал тогда президент РТ Рустам Минниханов.

А Минтимер Шаймиев подчеркнул: «На карте мира появился еще один российский историко-культурный памятник, имеющий всемирное признание. Это 29-й объект Российской Федерации в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но надо обратить внимание, что с 2000 года в этот прекрасный список вошли три объекта Татарстана».

В тот же день Государственному советнику Татарстана было присвоено звание Специального посланника ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога.

Церемония перезахоронения казанских ханов

— Я должен сказать, что это дело историческое. Раньше были очень ограничены раскопки на территории Кремля, и впервые перед тысячелетием мы добились такого разрешения — на раскопки была открыта вся территория. Я хочу сказать, что это было правильное решение, и мы нашли очень много и других исторических артефактов помимо могил. Казань и Казанский кремль являются центром притяжения для всей России. Мы на марше возрождения и обретения нами духовности, — сказал Минтимер Шаймиев в мае прошлого года на церемонии перезахоронения казанских ханов Махмуда и Мухаммеда-Эмина на территории Казанского кремля.

После этого останки умершего в 1467 году хана Махмуда, сына золотоордынского хана Улу-Мухаммеда, и скончавшегося в 1518 году хана Мухаммеда-Эмина, внука Махмуда, а также еще двух неопознанных женщин, членов семьи ханов, упокоили в специально обустроенном мавзолее поблизости от уже существующего мавзолея ханов у подножия башни Сююмбике. Добавим, что первой из СМИ вопрос о перезахоронении ханов подняла газета «Реальное время».

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

«Герой Труда»

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Минтимеру Шаймиеву звания Героя Труда Российской Федерации — «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

А через несколько дней он вручил эту награду Госсоветнику РТ, сказав при этом:

— Имя Минтимера Шариповича Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой, есть и его личная большая заслуга. Неоценим вклад Минтимера Шариповича в развитие и Татарстана — одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранение культурного наследия России, возрождение таких духовных и исторических центров как Свияжск и Болгар.

— Я человек необделенный государственными наградами высших степеней, но для меня все же было неожиданно, — отметил Минтимер Шаймиев в беседе с журналистами после церемонии. — Я оцениваю эту высокую награду как уважение президента России к нашему многонациональному народу Татарстана, его истории, как оценку современного развития Татарстана, признание заслуг нынешнего президента Рустама Минниханова.

1 / 20 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

В новом году

В 2018 году на острове-граде Свияжске продолжатся ремонтно-реставрационные работы в Успенском соборе, Никольской церкви, на некоторых памятниках гражданской архитектуры. Будут создаваться музейные экспозиции, в том числе Музея археологии дерева.

В Болгарском историко-археологическом комплексе планируется строительство входных групп Болгарского городища, также продолжатся ремонтно-реставрационные работы на исторических объектах и, как уже отмечалось, по благоустройству набережной Волги.

И в Болгаре, и в Свияжске будут продолжены архитектурно-археологические и научные исследования исторических памятников, работа по созданию новых музейных экспозиций и пополнению музейных коллекций, реставрации и консервации музейных предметов и по благоустройству территорий.

На одном из совещаний в прошлом году Минтимер Шаймиев предложил продумать план организации посещения Болгара и Свияжска не только для туристов и паломников, гостей культурно-спортивных, научно-образовательных мероприятий, проходящих в Татарстане, но и для жителей республики.

— В процесс подготовки этого плана нужно привлечь все министерства и ведомства республики, обращая особое внимание на его познавательно-просветительское содержание. Затем надо обсудить и утвердить план на правительственном уровне. Мы сейчас должны работать на улучшение обслуживания, — сказал он.