Мертвые души татарстанского ГТО

Владимир Леонов намекнул на то, чтобы провести индексацию бюджета Минспорта

Фото: Олег Тихонов

Татарстан задает тон стране в молодежной и спортивной политике, тем более у общества есть запрос на их развитие. Прошлый год принес республике многие мировые спортивные состязания, не станет исключением и 2018 год. Ожидание чемпионата мира по футболу — одно из ожидаемых событий, но далеко не единственное направление, над которым работают в ведомстве. «Реальное время» узнало, как для профильного министерства прошел 2017 год и какие планы на 2018-й.

Бренды для молодежи

Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов открыл итоговую коллегию с оглашения финансовых показателей. Исполнение республиканского бюджета составило более 10 млрд рублей, при этом за счет платных услуг удалось привлечь более 200 млн рублей. Рост по отношению к 2016 году составил почти 10%. В отрасли были достигнуты все ключевые показатели, особенно большое внимание министр уделил новым значениям заработной платы.

— Средняя заработная плата тренеров-преподавателей спортивных школ составила 30 330 рублей, что составляет 95% от средней зарплаты учителей в республике. Средняя зарплата по отрасли достигла 20 038 рублей, прирост к уровню 2016 года — 20%, — отметил Владимир Леонов.

Зал невольно отреагировал на это заявление аплодисментами. Министерство преуспело не только в экономике, но и в своих непосредственных направлениях. Так, согласно данным исследования общественной палаты Российской Федерации, 87% молодых людей в Татарстане удовлетворены молодежной политикой, 75% — постоянно принимает в ней активное участие. Показатель считается лучшим по стране. Активная гражданская позиция молодых татарстанцев заметна по победам на многих площадках: конкурсы «Доброволец года», «Студент года», «Лидер XXI века». Республика не только транслирует свой опыт в других регионах через собственную активную молодежь, но и привлекает ее из других регионов. Огромную популярность набирают татарстанские форумы — «Сэлэт», «Добровольческий форум». В 2017 году на республиканских площадках приняли участие представители 78 регионов России, а также 63 стран.

Владимир Леонов открыл итоговую коллегию с оглашения финансовых показателей. Фото mdms.tatarstan.ru



В стране Татарстан удерживает позицию лидера по развитию молодежной инфраструктуры, сюда относятся лагеря, подростковые клубы. За последние 4 года отремонтировано более 60% от всех объектов, действие программы уже продлили. Несмотря на это, есть точки роста: нужны создание и продвижение новых молодежных брендов, более активная профильная работа, например, через коворкинг-центры, клубы, развивать молодежные общественные организации. Председатель молодежного правительства РТ Дина Гайзатуллина позже в своем выступлении согласилась, что не хватает специальных центров, где молодое поколение могло бы обмениваться идеями. Кстати, молодежное правительство в некоторой степени можно назвать одним из брендов, развития которых хочет Владимир Леонов. За 2017 год эта организация реализовала 25 проектов, девять человек были трудоустроены.

Профессиональных спортсменов стало больше

По итогам прошлого года в спорте Татарстан по-прежнему сохранил статус одного из лидеров в стране. Успехи в спорте высоких достижений были отмечены министром по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

— Особую гордость вызывают успехи татарстанских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. На них мы завоевали 51 медаль, из них 23 — золотые. Ежегодно растет доля наших доморощенных спортсменов. За 2017 год количество тех, кто входит в составы сборной России по олимпийским видам спорта, выросло до 370. Сейчас восемь спортсменов находятся в расширенном списке для участия в зимних Олимпийских играх в Корее, — с гордостью сказал Владимир Леонов.

Но это не единственное направление для республиканского Министерства спорта. Много внимания уделяют массовому спорту, сеть спортивных объектов превышает 10 тысяч, только за прошлый год их стало больше на 256. Пропускная способность превышает 60%, что выше общероссийского уровня. В прошлом году продолжилась республиканская программа строительства универсальных спортивных площадок, благодаря ей появились еще 120 объектов и 11 модульных лыжных баз. В этом году запланировано строительство еще 86 универсальных строительных площадок и 16 лыжных баз. Такое внимание дает свои результаты.

Глава Альметьевского района Айрат Хайруллин привел пример, который может вдохновить все районы. Фото prav.tatarstan.ru



— За последний год процент систематически занимающихся физической культурой и спортом вырос до 43,5%, а это полтора миллиона татарстанцев. Республика уже опережает целевые показатели федеральной программы, к 2020 году планируется вовлечь в спорт половину всего населения Татарстана, — оптимистично рассчитывает Владимир Леонов.

Глава Альметьевского района Айрат Хайруллин привел пример, который может вдохновить все районы. Муниципальное образование занимает первое место в республике по организации физической и оздоровительной работе с населением.

— По итогам 2017 года мы достигли трехпроцентного прироста тех, кто регулярно занимается спортом. Обычно до этого всегда был 1%. Но самое главное — на 30% снизилась смертность трудоспособного населения. Я не оговорился, — обратил внимание Айрат Хайруллин.

Хотя сделать это сразу не всегда легко. Владимир Леонов обратил особое внимание премьер-министра РТ Алексея Песошина на то, что с 2005 года бюджет ведомства не индексировался, и попросил отработать вопрос. Тем более, и документ уже готов.

Система ГТО дополнительно привлекает население к спорту. Но и тут не все гладко. Руководитель департамента внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Карпов недоумевает, почему 55% из тех, кто уже зарегистрировался на сайте для прохождения тестирования, до него пока не дошел? Показатель для передового Татарстана слишком большой. Так бы и число «значкистов» (те, у кого есть знак отличия ГТО, — прим. ред.) стало больше. Пока Татарстан по этому показателю на пятом месте в стране. Может, потому что не хватает специалистов?

— Нужно больше ставок в центры тестирования. Пока по тому, что мы имеем, через одного татарстанского сотрудника в год должны проходить 40 тысяч человек, в то время как в Рязанской области — 7 тысяч, — привел пример Александр Карпов.



55% из тех, кто уже зарегистрировался на сайте для прохождения тестирования на нормы ГТО, до него пока не дошел. Фото Олега Тихонова

Благодарность правительству

Федеральные гости выразили благодарность республике за систематическую работу. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев отметил правовую базу по спортивному направлению, многие татарстанские документы в других регионах копируются, что говорит об их продуманности. Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова добавила, что Казань задает новые подходы, а на Татарстан опираются во всех вопросах. Остается только ждать чемпионата мира по футболу, ключевого спортивного события 2018 года.

Замечаний со стороны собравшихся к планам Министерства по делам молодежи и спорту РТ на год озвучено не было.

— Подводя итоги, можно отметить, что мы сохранили позитивную динамику в экономике, тенденцию экономической активности. В 2017 году реализованы все социальные проекты, в полном объеме выполнены все республиканские программы, направленные на повышение качества жизни. Министерством была проделана большая работа по выполнению майских указов Владимира Путина. Обозначенные проблемные вопросы будем решать в рабочем порядке, — высказал премьер-министр РТ Алексей Песошин.