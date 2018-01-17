Сергей Горьков: «На проект «КЗСК-Силикон» ВЭБ смотрит позитивно, но…»

Куда готовы вложиться главы Сбербанка, РЖД и какая судьба ожидает проект Евгении Даутовой

Фото: Тимур Рахматуллин

Второй день Гайдаровского форума — 2018 начался с панельной дискуссии «Бизнес и государство: модели партнерства в цифровую эпоху». В ходе встречи Герман Греф вновь поспорил с руководителями Центробанка, а после нее глава ВЭБа Сергей Горьков рассказал корреспонденту «Реального времени» о своем видении ситуации на «КЗСК-Силикон» в Татарстане.

«Параноидальное состояние» Грефа

В современных условиях цифровые технологии определяют функционирование всех сфер жизни общества: экономической системы, государственной политики и социальных отношений. Меняется и отношение к управлению компаниями. Мир, осваивая новые реалии, адаптирует общественные институты и заглядывает все дальше вперед. Спикеры панельной дискуссии «Бизнес и государство: модели партнерства в цифровую эпоху», прошедшей в рамках Гайдаровского форума — 2018 на площадке РАНХиГС, попытались заглянуть в завтрашний и послезавтрашний день, чтобы сегодня найти пути дальнейшего движения.

Одним из самых «продвинутых» в России топ-менеджеров крупнейших корпораций по праву является Герман Греф. О его постоянных внедрениях новых технологий в Сбербанке не слышал разве что ленивый. Однако он признался, что даже его компания не успевает за всеми трендами. Поэтому важнейшей задачей для представителей бизнеса является приоритизация и понимание происходящего на рынке.

— Побеждают именно те, кто умеет приоритизировать и концентрировать усилия. Важно уметь «слышать» клиента, конкурента, партнера и тех людей, которые ломают тренды. Ни одной компании в мире не под силу справиться со всеми трендами, — заявил глава Сбербанка.

Герман Греф: «Побеждают именно те, кто умеет приоритизировать и концентрировать усилия. Важно уметь «слышать» клиента, конкурента, партнера и тех людей, которые ломают тренды. Ни одной компании в мире не под силу справиться со всеми трендами»

Более того, постоянный поиск новых путей развития Герман Оскарович сравнил с паранойей из-за страха стать руководителем, который приведет свое предприятие к концу жизни. Сам глава банка, насчитывающего более сотни лет, тоже боится оказаться таким горе-менеджером. Вечное переосмысление решений в поисках новых для сохранения лидирующих позиций он назвал «параноидальным состоянием», в котором находится и он сам.

Сбербанк vs ЦБ

Первый заместитель председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова заявила, что наступает эпоха синергии, когда органы государственной власти начинают сотрудничать с бизнесом. И роль Банка России как регулятора заключается в «содействии и мягком регулировании». Именно на таком взаимодействии, по ее мнению, построена цифровая экономика.

При этом заместительница Эльвиры Набиуллиной считает необходимым регулирование внедрения новинок банками. По ее словам, киберпреступники все чаще атакуют участников финансового рынка, внедряющих новые финансовые технологии.

— Только за 2017 год количество кибермошеннических операций возросло в 2—3 раза при внедрении той или иной технологии, которая была недостаточно хорошо отлажена, — отметила Скоробогатова, вероятно, намекая на Сбербанк.

Греф не оставил ее реплику без ответа.

— Для начала важно выбрать модель взаимоотношений перед тем, как мы начнем что-то регулировать. Монополизировать какую-то функцию, внести туда деньги — это плохая модель. Плохая модель — регулирование или ужесточение регулирования. Если мы дорегулируемся до того, что стартапам перестанет быть комфортно работать, они уйдут в другие юрисдикции. Здесь нужно на «мягких лапках» создавать инфраструктуру. У нас сегодня с ней большие проблемы, — возразил он.

Ольга Скоробогатова считает необходимым регулирование внедрения новинок банками. По ее словам, киберпреступники все чаще атакуют участников финансового рынка, внедряющих новые финансовые технологии



По сути, такие публичные дискуссии вокруг регулирования и по другим вопросам между руководителями Сбербанка и ЦБ идут не первый год. В частности, они неоднократно звучали и на площадках казанского саммита Finopolis.

Также Грефу не понравилась идея «регулятивных песочниц», о которых говорил министр экономического развития Максим Орешкин. По мнению главы Сбербанка, достаточно проводить ликбез по различным финансовым новинкам, например, объяснять людям, что блокчейн и криптовалюты созданы не для формирования накоплений.

— Возможно, «песочница» — это не идеальный вариант, — неожиданно согласилась Скоробогатова. — Многие вещи можно пощупать, посмотреть и прописать уже после того, как мы вместе с бизнесом поняли, что и как работает. Лучше занимать взвешенную позицию в сложных вещах или в том, чего мы не понимаем.

На какое «будущее» готовы потратиться?

Гендиректор Ассоциации «ФинТех» Сергей Солонин перечислил три технологии будущего: блокчейн, квантовый компьютер и искусственный интеллект. И комбинация этих трех составляющих даст корпорациям и государствам возможности выйти на новый уровень. Глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров тут же заметил, что ключевым элементом в его структуре должен стать искусственный интеллект и «бесшовные технологии» транспортировки.

В свою очередь, председатель правления «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Сергей Горьков обратил внимание, что больше всего ресурсов на развитие квантовых компьютеров выделяют Китай, США и Евросоюз.

— У нас, к сожалению, тратятся незначительные ресурсы. На это направление нет приоритета на уровне государства, — констатировал глава ВЭБа.

Сергей Солонин перечислил три технологии будущего: блокчейн, квантовый компьютер и искусственный интеллект. И комбинация этих трех составляющих даст корпорациям и государствам возможности выйти на новый уровень



Тогда первый заместитель руководителя аппарата правительства России Максим Акимов, выступавший модератором, задал вопрос спикерам: кто из них готов вложиться в разработку квантовых компьютеров, за которыми, казалось бы, будущее? Выяснилось, что практически никто из присутствующих.

— Совместно с государством — да, могли бы, но сами профинансировать не сможем. Мы оценивали для себя финансирование разработок квантового компьютера — дорого и долго, — подчеркнул Греф.

Однако он и Белозеров готовы взять цифровизацию государственных услуг на себя, причем совершенно бесплатно.

— Цифровизовывать государство — это гигантская проблема. Если мы пойдем традиционным путем, мы проиграем. Надо втянуть в это дело бизнес. Сейчас 48 госуслуг — это 80% всех услуг, которыми пользуются граждане. Отдайте эти услуги на аутсорсинг на цифровизацию бизнесу, — предложил Греф.

Для этого необходимо вернуть в страну кадры, уехавшие за рубеж и работающие в сфере высоких технологий. Если главы Минэкономразвития и «ФинТеха» настроены довольно оптимистично, то руководитель Сбербанка оказался более скептичен. По его словам, для начала стране стоит улучшить геополитическую ситуацию. Так, из-за западных санкций страдает не только госбанк, но и «Лаборатория Касперского», в которую могли бы возвращаться айтишники.

Глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров считает, что ключевым элементом в его структуре должен стать искусственный интеллект и «бесшовные технологии» транспортировки



Татарстанский проект

После дискуссии корреспондент «Реального времени», воспользовавшись случаем, поинтересовался у Горькова о судьбе завода «КЗСК-Силикон», строительство которого приостанавливалось в связи с банкротством «Спурт Банка» Евгении Даутовой. Изначально проект финансировал «Внешэкономбанк», но из-за подорожавшей стоимости ВЭБ отказался в него вкладываться.

— К сожалению, акционер самого КЗСК находится в процедуре банкротства. Поэтому ожидаем, когда эта процедура хоть как-то закончится или что-то определится. Тогда мы сможем предпринять какие-то действия, применяя по нашему кредиту. К проекту «КЗСК-Силикон» мы хорошо относимся, смотрим на него позитивно, потому что он имеет хорошую перспективу. Но сначала нужно, чтобы основное предприятие все-таки прошло необходимую процедуру. Потому что непонятно, какие юридические основания и риски. Ведь мы понимаем, что основное предприятие находится в банкротстве из-за банкротства банка. Поэтому мы ожидаем окончания этой процедуры. Для проекта, скорее всего, будет нужен какой-то стратегический инвестор, который смог бы это предприятие развить. И стратегия будет такая, — ответил Горьков нашему журналисту.

1 / 61 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин