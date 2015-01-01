Казанец в Кремниевой долине
Сюжет 59 материалов
Александр Галкин - выходец из Казани, инженер-разработчик в компании Microsoft; администратор и бюрократ «Википедии» на языке эсперанто; полиглот - живет и работает в мировой Мекке высоких технологий. Еженедельно по просьбе "Реального времени" он рассказывает нашим читателям о том, как устроена жизни и работа в месте, куда стремятся попасть многие амбициозные программисты со всего мира.
- 15 апр, 07:00 20 Узник острова Алькатрас: женщинам здесь не место, прачечная для Аль Капоне и фатальная ошибка цензора Прогулки по Америке. Экскурсия вторая: Алькатрас — тюрьма для неисправимых
- 18 марта, 07:00 9 Узник острова Алькатрас: первый маяк, крепостная система фортов и тюрьма для индейцев Прогулки по Америке. Экскурсия вторая: Алькатрас — многофункциональный остров с мировой известностью
- 04 марта, 07:00 26 За милых дам в США: бездекретный отпуск, успешные айтишницы и сексуальный скандал в Uber Чего добились представительницы прекрасного пола в Америке
- 14 февр, 12:03 20 Калифорнийский апокалипсис: угроза прорыва дамбы Оровилл заставила эвакуировать 200 тысяч американцев Что происходит с самой большой насыпной плотиной в США?
- 28 янв, 07:00 16 Американцы и Трамп: вечный кандидат в президенты, герой «Симпсонов» и «спираль молчания» Что сейчас происходит в США? Часть 1
- 06 янв, 07:00 8 Рождество в Силиконовой долине: катание на лыжах, гавайский Санта и пряничный домик Рождество по-американски: часть 3
- 28 дек, 07:00 21 Александр Галкин «официантке из Нью-Йорка»: «Обобщение про женщин и мужчин мне показалось сексистским» Нелегальный мигрант: отклик из Силиконовой долины на интервью челнинки, переехавшей из кабмина РТ в Штаты
- 17 дек, 07:00 7 «Звездные войны» в США: послевыборные дрязги, парады с Дартом Вейдером и усиленные меры безопасности Американская сказка: колонка русского айтишника из Силиконовой долины о предпремьерном скандале вокруг киносаги Джорджа Лукаса
- 03 дек, 07:00 12 Американские сепаратисты: какова вероятность выхода Калифорнии из США? Взгляд русского калифорнийца на протесты, сецессионизм и настроения простых американцев после избрания Трампа
- 19 нояб, 07:00 11 Природа Кремниевой долины: ворующие еноты, поилка для колибри и черная вдова в детской Флора и фауна в мекке мировой IT-индустрии. Часть 2
- 05 нояб, 07:00 5 Выборы в США: гаишники-учетчики, голосование по почте и «ненародное» волеизъявление Может ли президентом США стать кандидат, набравший меньше голосов граждан
- 22 окт, 07:00 23 Силиконовая долина: учеба в кредит, детский труд и благотворительность вне зависимости от доходов Типичные американцы: чем они отличаются от нас?
- 08 окт, 07:00 10 Русские в Калифорнии: спасение в Рунете, русское ТВ, барды из России и мегапопулярность «Что? Где? Когда?» Чем в Силиконовой долине живут выходцы из постсоветского пространства. Часть 4: культурная жизнь и развлечения
- 24 сент, 07:00 18 Русские в Калифорнии: научная интеллигенция, русскоговорящий стоматолог, соленые огурчики и квас Как в Силиконовой долине живут эмигранты из СССР и их потомки. Часть 2: откуда они появились и их быт
- 10 сент, 07:00 19 Русские в Калифорнии: отголоски знаменитой рок-оперы, акцент потомков, «славянская» речка и Russian Hill Как живут в Калифорнии потомки эмигрантов из России. Часть 1: история ранних контактов
- Мероприятия 20 авг, 07:00 16 Сабантуй в Кремниевой долине: чак-чак «Казанский кремль», десант татарстанских артистов и разбитое «солнце» Как в Калифорнии отметили татарский «праздник плуга»
- 06 авг, 07:00 17 Устройства Силиконовой долины: телевизор нового поколения, «умный» пылесос и дом Билла Гейтса своими руками Мир гаджетов в мекке информационных технологий. Часть 7: «умный дом» и автоматизация домашнего быта
- 23 июля, 07:00 10 Устройства Силиконовой долины: картонные очки от Google бесплатно и шлемы с выходом в «параллельный мир» Мир гаджетов Кремниевой долины. Часть 5: виртуальная реальность
- 09 июля, 07:00 16 Устройства Силиконовой долины: апгрейд поисковиков, предки Терминатора и персональные исполнители желаний Мир гаджетов в центре мировых IT-технологий. Часть 3: эпоха больших данных и искусственного интеллекта
- 25 июня, 07:00 23 Устройства Силиконовой долины: «интернет вещей», системы домашней автоматизации и «умные» часы Мир гаджетов в сердце мировой индустрии высоких технологий. Часть 1
- 11 июня, 07:00 14 «По одному важному параметру США находятся еще в позапрошлом веке – это система мер и весов» Казанец в Кремниевой долине: 451 градус по Фарейнгейту, часть 1
- 28 мая, 07:00 32 Сабантуй в Калифорнии: американские эчпочмаки, татары из Китая и мексиканская забава для детей Как отмечают «праздник плуга» в США — взгляд уроженца Казани
- 14 мая, 07:00 17 «В США оценки — это личная информация, поэтому они никогда не оглашаются публично перед классом» Дошкольное и школьное образование в Силиконовой долине. Часть 1
- 30 апр, 07:00 14 Кремниевая долина: обязательная вакцинация, «игровые свидания» и «мягкие» библиотеки Досуг и воспитание детей в Силиконовой долине. Часть 1
- 16 апр, 07:00 12 Кремниевая долина: аптеки-универсамы, аутлеты, «гугловский» доставщик и 3D-печать на почте Жизнь и семейный бюджет в Силиконовой долине. Часть 6
- 02 апр, 07:00 16 Кремниевая долина: хитрый НДС, многоразовые пакеты и «халявный» морс в супермаркетах Жизнь и семейный бюджет инженеров в мировой Мекке высоких технологий. Часть 4
- 20 марта, 07:00 11 Кремниевая долина: сдача на права по-армянски, дорожные надписи для магистра Йоды и платные мосты Жизнь и семейный бюджет инженеров в Силиконовой долине. Часть 2
- 27 февр, 07:00 16 «В Кремниевой долине начинающий программист сразу после университета получает $100 тысяч»
- 13 февр, 07:00 10 «Специалисты в США — самый ценный ресурс компаний, по стоимости не сравнимый с лицензиями и оборудованием» Рабочий день инженера-программиста в Кремниевой долине: комнаты релаксации, кубиклы, маркерные доски, бесплатная еда и игровые детские
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