Казанец в Кремниевой долине

Александр Галкин - выходец из Казани, инженер-разработчик в компании Microsoft; администратор и бюрократ «Википедии» на языке эсперанто; полиглот - живет и работает в мировой Мекке высоких технологий. Еженедельно по просьбе "Реального времени" он рассказывает нашим читателям о том, как устроена жизни и работа в месте, куда стремятся попасть многие амбициозные программисты со всего мира.