«Золото партий»: траты и доходы политобъединений России перед президентскими выборами

Фото: Сергей Афанасьев (на митинге "Коммунистов России)

Политические партии РФ в прошлом году, судя по движению финансовых средств, начали накапливать ресурсы для «президентской битвы» или «президентского ралли» в марте 2018 года, осторожно расходуя поступления. Как выяснил аналитический отдел «Реального времени», на счетах партий в октябре прошлого года оставалось больше денег, чем в декабре 2016 года. Проанализировав статьи расходов 2016—2017 годы, мы выяснили, что у «Единой России» в 4,5 раза больше средств, чем у КПРФ — и потому последней приходится быть экономнее. При этом, у коммунистов нашлись деньги на благотворительность, а у единороссов — нет. Ни КПРФ, ни ЕР пока не направили в избирательный фонд ни копейки, зато команда Жириновского уже вовсю готовилась в прошлом году к президентским выборам, направив в кубышку 20% всех средств.

Партии, готовясь к «президентскому ралли», в 2017 осторожно расходовали свои средства

Политические партии РФ в прошлом году, судя по движению финансовых средств, начали накапливать ресурсы для «президентской битвы» или «президентского ралли» в марте 2018 года, осторожно расходуя поступления. Так, в 2016 году общий объем поступлений во все основные политические партии составил 12,13 млрд рублей, с учетом остатков на счетах на начало года — 14 млрд рублей, других видов поступлений в виде иного имущества — почти 15 млрд рублей.

Потрачено за год было 13,6 млрд рублей. На счетах к началу 2017 года оставалось всего 1,61 млрд рублей. Любопытно, что к январю этот остаток странным образом похудел до 1,59 млрд рублей (видимо часть средств пошла на новогодние подарки). За 9 месяцев 2017 года партии накопили взносов и прочих поступлений на 7,6 млрд рублей, а потратили лишь 6,3 млрд рублей. На счетах на начало октября 2017 года оставалось 2,8 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем оставалось в декабре 2016 года.

Поступление и расходы средств политобъединений России за 2016 год

Поступление и расходы за 2016 год Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“ 1. Остаток на начало отчетного периода 1.206.566.642 233.520.170 70.766.285 346.610.372 47.868.959 2. Поступило в виде денежных средств на осуществление уставной деятельности, всего 6.109.291.485 1.972.992.504 1.634.796.607 1.473.919.214 473.382.269 2.1. Вступительные и членские взносы 0 0 0 0 0 2.2. Средства федерального бюджета 3.560.891.070 1.385.936.200 956.500.380 843.096.760 247.755.970 2.3. Пожертвования, всего 2.432.200.000 557.000.789 663.210.325 349.704.966 225.581.040 2.3.1. Поступившие в установленном порядке 2.379.500.000 546.973.770 663.210.000 349.704.966 225.497.704 2.3.1.1. юридических лиц 2.379.500.000 283.054.285 662.382.000 344.389.150 224.300.000 2.3.1.2. физических лиц, всего 0 263.919.485 828.000 5.315.816 1.197.704 2.3.1.2.1. внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 0 0 0 0 1.600

У «Единой России» в 4,5 раза больше средств, чем у КПРФ — последней приходится быть экономнее

Больше всего средств в начале 2017 года было, разумеется, на счетах крупнейшей партии РФ «Единая Россия» — 1,05 млрд рублей. Эта же партия получила и больше всего средств за 9 месяцев прошлого года, при этом вовсе не по вступительным взносам или пожертвованиям физических или юридических лиц (150 рублей поступило от одного физлица, да и то с нарушением закона), а за счет федерального бюджета. Из бюджета ЕР выделили 4,3 млрд рублей, еще 200 млн рублей партия получила за счет гражданско-правовых сделок. Большую часть этих средств штаб партии перечислил своим региональным отделениям: 2,27 млрд рублей.

На публичные мероприятия потратили 582 млн рублей, почти столько же — 563 млн рублей — ушло на содержание руководящих органов политпартии. На 142,6 млн рублей провели различные съезды, конференции и собрания. Пропаганда (рекламная, в СМИ, издательская и проч.) обошлась в 370 млн рублей. В итоге на счетах «единороссов» осталось 1,5 млрд рублей (для сравнения: в конце 2016 года оставалось чуть более 1 млрд рублей).

На втором месте по богатству разместилась партия КПРФ, при этом к началу 2017 года коммунисты основательно поиздержались: остаток на счетах составлял всего 108,2 млн рублей. Впрочем, опять же за счет тех же средств из федерального бюджета (их коммунистам выделили в четыре раза меньше, чем «единороссам» — 1,06 млрд рублей) КПРФ разбогатела на 1,15 млрд рублей. В отличие от ЕР, КПРФ финансируется за счет пожертвований, хотя цифры с бюджетными несравнимы: от физлиц поступило 829 тыс. рублей, от предпринимательской деятельности (!) — 75 тыс. рублей, от гражданско-правовых сделок — 6,7 млн рублей. Если «единороссы» потратили 90% поступивших средств, то коммунисты оказались еще экономнее — оставили в партийной кассе почти 20% средств, потратив 881,4 млн рублей. Однако отставание осталось прежним: в партийной кассе ЕР на октябрь 2017 года было в 4,5 раза больше средств, чем у коммунистов — такой же разрыв существовал и в январе 2017 года.

На публичные мероприятия ЕР потратила 582 млн рублей, почти столько же — 563 млн рублей — ушло на содержание руководящих органов политпартии. Фото Романа Хасаева

Как у КПРФ нашлись деньги на благотворительность, а у «единороссов» — нет

На содержание руководящего аппарата партии (Зюганова и компании) ушло примерно столько же, сколько и у «единороссов» в процентном соотношении — около 14%, или 120 млн рублей. Однако на публичные мероприятия коммунисты почти не тратились: если проведение их «единороссами» составило 14,6% расходов, то коммунисты на них направили всего ничего — 1,1%, или 10 млн рублей. Меньше, чем «единороссы», коммунисты профинансировали и пропаганду (7% средств против 9,3% «единороссовских») — 63,4 млн рублей. Равные доли и «единороссы», и коммунисты направили региональным отделениям (57%) — КПРФ перечислила на места полмиллиарда рублей. Любопытна и разница в статьях расходов.

Так, если ЕР способна была направить на международную деятельность почти 5 млн рублей, то у коммунистов на это денег просто-напросто нет (из всех остальных партий на нее направили средства лишь «Справедливая Россия» — 1,8 млн рублей, и ПАРНАС — 437 тыс. рублей). Зато, отдадим должное КПРФ, целых 8,8 млн рублей она направила на благотворительную деятельность — у «единороссов» на этоденег почему-то не нашлось. Из других партий благотворительностью занимается лишь «Справедливая Россия», причем в больших масштабах, чем коммунисты: за 9 месяцев прошлого года СР потратила на благотворительность 21% партийного бюджета, или 111,1 млн рублей (из 530 млн). Учитывая, что эта деятельность по факту, в том числе и пропагандистская, и может довольно эффективно привлекать голоса граждан, отказ заниматься ею большинством партий РФ вызывает удивление.

На публичные мероприятия коммунисты почти не тратились

Команда Жириновского направила на подготовку к выборам 20% всех средств

Наконец, в отличие от «единороссов», коммунисты еще финансируют и собственные издательства и СМИ — на это они направили 122 млн рублей («ЕР» — ноль рублей) или 13,8%. Помимо коммунистов собственные СМИ финансирует еще только одна партия — ЛДПР, команда Владимира Жириновского направила на эти цели 28 млн рублей (5,16% всех расходов).

К слову, ЛДПР оказалась еще более рачительной, чем КПРФ (и остаток на январь 2017 года был в 3 раза больше): израсходовав за 9 месяцев 2017 года лишь 50% своего бюджета — или 541,7 млн рублей из 1,07 млрд рублей. Партия Жириновского при этом получила из бюджета примерно столько же, сколько и коммунисты — 1,05 млрд рублей (плюс 23 млн рублей по статье «другие не запрещенные законом поступления»). Еще на 35 млн рублей ЛДПР приобрело имущества и получило пожертвований на 936,5 тыс.

Структура основных расходов у ЛДПР кардинальным образом отличается от КПРФ и ЕР. Так, на финансирование содержания руководящего состава партии команда Жириновского тратит в 2 раза меньше: 6,13% (33,3 млн рублей). На финансирование региональных отделений направляет в 3,5 раза меньше средств, чем крупнейшие партии РФ (88,5 млн рублей). Зато партия ЛДПР не скупится на публичные мероприятия — 22% (118,4 млн рублей). Это в 20 раз больше, чем потратили коммунисты, и в 1,5 раза больше трат «Единой России».

Еще 20% средств партия направила в избирательный фонд (очевидно, на подготовку к выборам президента РФ в марте этого года) — 108,2 млн рублей. Этого пока не сделали ни КПРФ, ни ЕР.

Партия Жириновского получила из бюджета примерно столько же, сколько и коммунисты. Фото kremlin.ru

На 40% бюджет «Единой России» формировался за счет пожертвований компаний

Стоит отметить, что по расходам в прошлом году ЛДПР обогнала «Справедливую Россию», ранее по своему «богатству» занимавшую по итогам 2016 года третье место. Тогда в партийной кассе ЛДПР было 1,5 млрд рублей, а у «справороссов» — 1,6 млрд рублей. Разница между КПРФ и ЕР тоже была меньше: в кассе «единороссов» лежало в 3 раза больше денег, нежели в кассе КПРФ, — 6,1 млрд рублей против 2 млрд рублей. Выпадает из нашего анализа партийных доходов и расходов 2017 года большая часть пожертвований: можно предположить, что основная их часть пришлась на последние месяцы прошлого года. Так, в 2016 году ЕР получила пожертвований на 2,4 млрд рублей, почти все — от юридических лиц (то есть, компаний, предприятий и организаций). К

Коммунисты в то же время получили пожертвований на 550 млн рублей, при этом поступления были примерно в равных долях и от физлиц (264 млн рублей), и от юрлиц (283 млн рублей). Таким образом, доля пожертвований в общей кассе ЕР составила в прошлом году почти 40%, в КПРФ — лишь 28%. Еще лучше выглядела ситуация у «справороссов», касса которых в 2016 году из пожертвований сформировалась на 40,5% (большая часть, 663 млн рублей, от юрлиц). У ЛДПР ситуация еще хуже, чем у коммунистов: пожертвования в кассу составляют лишь 23,7% от всех партийных доходов (350 млн из 1,5 млрд рублей в 2016 году). Пятая крупнейшая по доходам и расходам партия, «Яблоко», аккумулировала в 2016 году доходов за счет пожертвований на 47,7% (225,6 млн рублей — пожертвования, 247,7 млн — средства федерального бюджета). А вот шестой по «богатству» партии РФ, «Партии роста», приходилось жить и выживать лишь за счет пожертвований: в 2016 году она получила их на 243,4 млн рублей (7,5 млн от физлиц, и 195,8 млн рублей — от юрлиц), однако аж 40 млн рублей пришлось вернуть обратно из-за нарушений закона «О политических партиях» — это довольно ощутимый удар по партийному бюджету (минус 15%).

Для сравнения, «единороссам» пришлось вернуть незаконные 52,7 млн рублей, но для партийного бюджета в 6 млрд рублей это — что слону дробина. Остальные партии (их 20) из бюджета также не финансируются (в 2017 году «отпала» от бюджетной кормежки и партия «Яблоко»), и выживали и выживают они за счет пожертвований (в основном юрлиц, способных жертвовать весомые суммы). Правда, в первые 9 месяцев 2017 года их было немного: ЛДПР набрала 112 тыс. рублей (жалкие 0,01% от всего бюджета партии), «Справедливая Россия» — 74,3 млн рублей (12,8%), «Яблоко» сумело набрать больше прочих партий РФ — 113 млн рублей (в основном от юрлиц), и это теперь весь партийный бюджет.

Коммунисты получили пожертвований на 550 млн рублей, при этом поступления были примерно в равных долях и от физлиц, и от юрлиц

«Справедливая Россия» направила одинаково большие суммы в кошельки своих руководителей и на благотворительность

Больше всего тратит на содержание своего руководящего аппарата «Справедливая Россия», направляя в кошельки руководства партии более 20% всего бюджета (113,2 млн из 530 млн рублей), зато, напомним, столько же она направила и на благотворительность! Больше трети кассы израсходовала партия на финансирование региональных подразделений (181,4 млн рублей). На пропаганду партия потратила в первые девять месяцев прошлого года 15% (80,5 млн рублей). А вот публичные мероприятия «справороссов» не интересовали, на них ушло 6,5 млн рублей (чуть более 1%).

Отметим, что, помимо ЛДПР, о президентских выборах задумались еще в пяти политических партиях РФ. В той же «Справедливой России» в кубышку к президентскому ралли-2018 направили 33 млн рублей (6,2% всего бюджета). В «Яблоко» в избирательный фонд направили 13,4 млн рублей (8,7%) — основную долю расходов составило финансирования региональной партийной сети (54,4 млн рублей или 35,2% всего бюджета). В трех «карликовых партиях» избирательный фонд — одна из основных статей расхода. «Коммунисты России» аккумулировали там 13,3% средств (1,5 млн рублей) — столько же ушло на финансирование региональной сети; бюджет партии сравнительно небольшой, всего 11 млн рублей, причем большая часть (10,4 млн) — это заемные средства. «Партия народной свободы ПАРНАС» направила в избирательный фонд 19% средств (844,8 тыс. рублей) — бюджет ее составлял к октябрю 2017 года всего 4,4 млн рублей, все собранные из пожертвований физлиц. Наконец, 76% всех средств на подготовку к президентским выборам направила партия «Родина» — 7,5 млн рублей, бюджет партии составлял 9,8 млн рублей, большая часть — за счет пожертвований юрлиц.

Пять политических партий РФ провели 2016 год в «политической спячке»

Кто еще находится, несмотря на предстоящие выборы, в «политической спячке»?

Судя по финансовой картине, 2016 год пять политических партий РФ провели в «политической спячке»: по доходам и расходам стоят нули у «Демократической партии России», «Народной партии России», «Коммунистической партии социальной справедливости», Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» и «Трудовой партии России». Еще у двух партий — «Партии пенсионеров России» и «Аграрной партии России» деятельность была минимальной: на партийные съезды «пенсионеры» потратили 320,5 тыс. рублей, а «аграрии» — 173,4 тыс. рублей.

В политически активный год продолжают «спать» четыре партии: «Демократической партии России», «Народной партии России», «Коммунистической партии социальной справедливости», «Трудовой партии России» (расходы и доходы по нулям). Да и вялотекущая деятельность трех партий — «Партии пенсионеров России», «Аграрной партии России» и Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» — оставляет желать лучшего (расходы в районе 12,4—125,8 тыс. рублей — это несерьезно).

Поступление и расходы средств политобъединений России за 9 месяцев 2017 года

Поступление и расходы за 9 месяцев 2017 года Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“ 1. Остаток на начало отчетного периода 1.049.991.695 108.253.986 355.268.497 14.753.091 59.699.813 2. Поступило в виде денежных средств на осуществление уставной деятельности, всего 4.410.841.397 1.090.576.368 1.074.504.383 576.576.392 112.917.940 2.1. Вступительные и членские взносы 0 0 0 0 0 2.2. Средства федерального бюджета 4.336.229.856 1.067.002.304 1.051.393.576 497.808.056 0 2.3. Пожертвования, всего 150 845.070 112.230 74.284.500 112.913.725 2.3.1. Поступившие в установленном порядке 0 829.030 112.230 74.284.500 112.911.575 2.3.1.1. юридических лиц 0 0 0 71.175.000 109.130.000 2.3.1.2. физических лиц, всего 0 829.030 112.230 3.109.500 3.781.575 2.3.1.2.1. внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 0 103.200 0 0 2.800