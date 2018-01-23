«Поливские»: как в Лаишево «силой мысли» квартиры и сотни тысяч рублей забирали

До суда дошло уголовное дело, в котором, по версии следствия, замешаны члены молодежной группы из Лаишевского района Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

Под Казанью начался судебный процесс по делу о незаконном отъеме жилья с применением угроз и силы. Сразу по 8 эпизодам обвиняется уроженец Чечни, который, по версии следствия, стал членом молодежной группировки «Полив», выросшей в нулевые в Лаишево. Что самое удивительное, до применения силы к жертвам они доходили далеко не всегда — иной раз люди шли на уступки, веря угрозам на слово. О том, что в Лаишево творилось последние 10 лет и как с легкой руки крепких ребят местные жители переписывали на них свои квартиры и отдавали сотни тысяч рублей, — в материале «Реального времени».

Добрались до «Поливских»?

В Лаишевский суд дело «Полива» поступило в конце декабря. Первое заседание состоялось перед Новым годом, однако до оглашения обвинительного заключения так и не дошло. Позже процесс четыре раза откладывался из-за неявки адвокатов — они болели, менялись и проч. Собраться наконец в полном составе участникам процесса удалось лишь 22 января.

Как сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ, в прошлом году сотрудники подразделения по борьбе с оргпреступностью выяснили, что в Лаишевском районе «работают» члены бригады «Полив» ОПФ «Лаишевские». По версии оперативников, в преступную группу вошли пятеро «поливских», которые для личного обогащения занимались вымогательством, грабежом и похищением людей.

Они стали фигурантами уголовного дела, в которое были объединены несколько дел от 17 апреля, 24 мая и 17 октября 2017 года и которое рассматривается на данный момент в Лаишевском районном суде. На скамье подсудимых — пятеро, они обвиняются в вымогательстве, умышленном причинении вреда здоровью и нарушении неприкосновенности жилища. Однако участие в организованной группировке обвиняемым не вменяется. Акцентировала на этом внимание в разговоре с корреспондентом «Реального времени» и Алина Богатеева, адвокат одного из фигурантов дела — Равиля Сайфутдинова.

В Лаишевский суд дело «Полива» поступило в конце декабря. Фото laishevskyi.ru



Из пяти — только двое работающих

Изначально уголовным делом занимался Высокогорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по РТ, однако летом 2017 года оно было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета России по РТ.

Больше всех в этом деле отметился 29-летний неженатый неработающий Равиль Сайфутдинов, которого обвиняют в незаконном проникновении в жилище, принуждении к совершению сделки под угрозой применения насилия и сразу в 8 эпизодах вымогательства. Сам обвиняемый признавать вину и давать показания отказывается. Юридически он не судим, однако ранее уже привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти и применение силы к нему.

Вместе с Сайфутдиновым по делу проходит его 37-летний брат Владимир Берус, также безработный. Он обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью и в вымогательстве. Родились братья в Грозном и потом переехали в Татарстан и зарегистрировались в Лаишево. Берус также имеет за спиной уголовное преследование — в 2015 году он получил условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отличие от холостого брата, у него есть жена и двое детей.

Помимо этих двоих на скамье подсудимых еще три человека. 28-летний уроженец Ташкента Максим Герасимов обвиняется в незаконном проникновении в жилище и вымогательстве, 26-летний уроженец Азербайджана Орхан Тагиев и 26-летний Асхат Гильмуллин из столицы Узбекистана привлекаются за вымогательство. Все они являются гражданами России. Официальное место работы было только у двоих: Тагиев трудился оператором выдува в ОАО «КЖК», Гильмуллин — слесарем механосборочных работ в ООО ИВЦ «Инжехим». У последнего все устроено и в личном плане — у них с супругой двое несовершеннолетних детей. А вот с законом ситуация похуже: в 2017 году Лаишевский райсуд наказал Герасимова 3 годами лишения свободы условно за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, побои и хулиганство.

Все обвиняемые были задержаны в апреле-мае 2017 года. Сейчас они, за исключением Гильмуллина, отправленного под домашний арест, находятся в СИЗО. По версии следствия, к «Поливским» из них с 2000 по 2013 годы относились Сайфутдинов и Герасимов. Членом ОПФ следствие считает и одного из потерпевших в этом деле.

Все обвиняемые были задержаны в апреле-мае 2017 года. Сейчас они, за исключением Гильмуллина, отправленного под домашний арест, находятся в СИЗО. Фото bryansku.ru



Одно заявление и десятки эпизодов

С заявлением в полицию обратился житель Лаишево Сергей Лукоянов. По версии следствия, в 2011 году угрозами и побоями Сайфутдинов вынудил Лукоянова действовать: уговорить свою мать и продать квартиру в Лаишево за 1,1 млн рублей, а с продажи отдать ему 300 тысяч. Однако на этом, по версии следствия, ныне обвиняемый не остановился — позже захотел получить еще либо 300 тысяч, либо их «новую» квартиру, купленную после продажи первой, в безвозмездную собственность. Пострадавший пообещал поговорить с матерью — владелицей жилплощади, а сам начал скрываться. Сайфутдинов же, по версии следствия, заручился поддержкой своего брата Владимира Беруса. В итоге «должника» подкараулили, избили и тот пошел на поводу у вымогателей, уговорив мать передать Сайфутдинову квартиру в Лаишево стоимостью 550 тыс. рублей.

2016 год добавил в дело еще один эпизод. На этот раз деньги требовали от некоего Галиева — общего знакомого Сайфутдинова и Лукоянова. Будущего потерпевшего убеждали отдать 200 тыс. рублей якобы в обмен на обещание «отмазать» его от уголовной ответственности за хищение… удочки и блесен. А если Галиев отказывается платить, то вымогатель вынудит его подписать доверенность на право продажи своей квартиры в татарстанском поселке совхоза им. 25 Октября. Причем доверенность — на имя матери Лукоянова. Следователи полагают, что женщину склоняли стать посредницей в этих незаконных сделках, угрожая ее сыну.

Денег у Галиева не было, от «помощи» Сайфутдинова с уголовным делом он отказался. Однако после угроз, по версии обвинения, согласился переоформить право собственности на долю в квартире. Вторая доля была оформлена на его родного брата. Но и здесь обвиняемый, по данным следствия, нашел рычаги влияния. Причем оба брата написали расписки, согласно которым за свои доли в квартире они якобы получили по 500 тыс. рублей, после чего план Б был приведен в действие.

Следователи полагают, что по 50 тыс. рублей Сайфутдинов требовал также от Галиева с Лукояновым и еще двоих лаишевцев якобы за то, что съездили на его машине отдохнуть в Казань не без последствий. Фото 1tulatv.ru



По 50 тысяч за штрафстоянку и 50 — за дачу показаний

Еще один эпизод, связанный с давлением на Лукоянова, касается материнского капитала в 433 тыс. рублей, который после рождения ребенка получили Лукоянов с сожительницей. В 2016 году после угроз в свой адрес и избиения молодой отец отдал вымогателям 400 тыс. рублей. Били, по данным следствия, Лукоянова все пятеро подсудимых. Причем дело было в гараже его сожительницы, который обидчики позже с «согласия» жертвы перевезли на другое место.

Кроме того, подсудимых обвиняют в том, что они требовали 50 тыс. рублей с осужденного члена «поливских»: на суде он признал вину, а это противоречило установленным правилам поведения среди участников ОПГ. Следователи полагают, что по 50 тыс. рублей Сайфутдинов требовал также от Галиева с Лукояновым и еще двоих лаишевцев якобы за то, что съездили на его машине отдохнуть в Казань не без последствий — машину забрали на штрафстоянку. Также в деле фигурируют два эпизода с незаконным проникновением в жилище потерпевших.

Версия матери: сына оклеветали

Мать обвиняемых братьев с версией следствия не согласна. Женщина рассказывала в полиции, что оба ее сына ни в чем не виноваты, а потерпевшие на них наговаривают. Материнская версия выглядит так: Лукояновы продали первую квартиру в Лаишево из-за накопившихся долгов, на оставшиеся деньги купили другую, барачного типа, и именно ее впоследствии, по просьбе Лукоянова, приобрел Равиль Сайфутдинов, помогавший Лукоянову с работой. Мать утверждает, что главный потерпевший по делу когда-то проживал с ее дочерью, но та в итоге выставила его за пьянство и связь с наркотиками. А он затаил обиду на всю семью и решил отомстить.

В ходе следствия эта версия подтверждения не нашла. Комментировать позицию защиты адвокат Сайфутдинова Алина Богатеева в разговоре с «Реальным временем» посчитала преждевременным.

Потерпевшими по делу признаны семь человек, четверо из них заявили гражданские иски на общую сумму 2,2 млн рублей.