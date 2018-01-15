«Honda — это «Победа», но комфортная. Могу вас, товарищ начальник ГИБДД, прокатить»

Как Минниханов вызвал на «дуэль» Ленара Габдурахманова, призвал ходить по земле Артема Сидорова и раскусил замысел Романа Шайхутдинова

Фото: Максим Платонов

Седьмое заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ прошло сегодня в Казани. Бизнес-сообщество пожаловалось на абсурдные требования экологов, руководители управляющих компаний — на жильцов и журналистов, которые «затравили» их. Минниханов напомнил своему бывшему подчиненному Артему Сидорову, ныне руководителю Росприроднадзора, о том, что «по земле ходил когда-то», и поспорил об автомобилях с начальником ГИБДД Ленаром Габдурахмановым. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Минниханову пригрозили пирамидой из мусора

Три из восьми вопросов, которые вынесли на заседание совета, были посвящены вопросам экологии. Сначала Сергей Богатов, директор ООО УК «РТ-Инвест», пожаловался, что из-за нового порядка платы за негативное воздействие на окружающую среду работать стало невыгодно. «Плата зачастую превышает выручку предприятия. Чем больше работаем, размещаем у себя ТБО, тем большие убытки получаем». С 1 января 2016 года плату за негативное воздействие на окружающую среду должны вносить региональные операторы по обращению с отходами. В Татарстане региональный оператор не определен — соответственно, плата полностью переходит на операторов по обращению с отходами. Владельцы же полигонов не могут вносить эту плату, так как это не заложено в тарифе.

— Только в Казани каждые три дня образуется гора мусора размером с эту пирамиду (заседание проходило в КРК «Пирамида», — прим. ред.), — пугал Богатов, что может случиться, если мусорщикам не помочь и не освободить их от платы. В 2016-м и 2017 году они, кстати, плату уже не вносили, Богатов попросил продлить льготы еще на 2018 год — пока Татарстан определится с региональным оператором.

— Если 2016-17 годы обнулили, почему 2018 год не обнулили? — обратился Минниханов с вопросом к министру строительства, архитектуры и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Три из восьми вопросов, которые вынесли на заседание совета, были посвящены вопросам экологии. Отвечать пришлось и Иреку Файзуллину



«Сидоров — наш коллега, он тоже по земле ходил когда-то. Надо какие-то вещи делать правильные для страны»



Вторая проблема — экологическая отчетность. Предприниматели должны сдавать в январе — феврале три отчета примерно одинакового содержания в Минэкологии и Росприроднадзор. Но для их составления нужны данные бухгалтерской отчетности, которая сводится к концу марта. Таким образом, предприниматель рискует допустить неточность в отчетах, а надзорный орган может расценить это как искажение информации и оштрафовать до 80 тысяч рублей. «Если вы дадите поручение, мы внесем изменения в административный регламент и перенесем сроки сдачи», — отозвался министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

— Там вопрос не только по срокам. Надо, чтобы один документ решал все задачи. Зачем три раза в течение одного квартала отчитываться? Во-первых, у вас времени нет это читать. Самое главное — никто их не читает, — улыбнулся Минниханов. Чиновники и предприниматели тоже засмеялись.

— Если отправил — все нормально, если не отправил — за штрафом придут. Поэтому давайте поработаем. Смотрите, сколько вопросов по экологии, — это бюрократия ваша, вы создаете много проблем бумажных, — продолжил Минниханов и поручил озвучить проблему Артему Сидорову, предшественнику Абдулганиева, который сейчас руководит Росприроднадзором. «Сидоров — наш коллега, он тоже по земле ходил когда-то. Надо какие-то вещи делать правильные для страны».

Рустам Минниханов: «Надо, чтобы один документ решал все задачи. Зачем три раза в течение одного квартала отчитываться? Во-первых, у вас времени нет это читать. Самое главное — никто их не читает»



И ребенка родила, и новость хорошую принесла

На третьем экологическом вопросе, который касался требований при оформлении лицензий на обращение с отходами, долго не задержались. Оказалось, что решили его еще до заседания.

— Патяшина (Марина Патяшина, руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, — прим. ред.) вышла, ребенка родила и хорошую новость принесла, — поздравил Минниханов Марину Патяшину с выходом из декретного отпуска.

Единственное, что вызвало у Минниханова непонимание, — видеоролик, который анонсировал тему. «Это какой полигон? Съемка где?» — попросил помощи у зала Минниханов, но в ответ — тишина. «Если Казань, то сортировка должна быть. Там никакой сортировки нет. У нас сортировочный комплекс не работает?» — продолжил Минниханов разговор с самим собой.

К нему наклонился Ильсур Метшин, сидевший позади, и что-то зашептал на ухо. Слышно не было, микрофон стоял далеко.

«Надо проводить сортировку. Там полимеры, бумага, бизнес должен зарабатывать», — ответил Метшину Минниханов уже в микрофон.

Жилищники против жильцов и журналистов, «травящих» УК

Следующий вопрос был посвящен, внимание, — жалобам управляющих компаний на жильцов — обычно бывает наоборот. Рикошетом задело и журналистов.

— Самое главное, что сегодня не прекращается открытая травля управляющих компаний со стороны СМИ, которые предлагают жильцам через жалобы решить проблемы, — обвинила журналистов во всех бедах коммунальщиков Каусария Матросова, генеральный директор ООО «Бриор+Каусария».

Если вкратце, то жилищники недовольны, что жильцы обращаются в Госжилинспекцию — за 2017 год поступило более 22 тысяч жалоб. «Проигрывают все, — продолжала Матросова. — Вместо того чтобы решать проблему, УК должны оправдываться перед надзорными органами».

Вопрос, как улучшить свою работу, чтобы не доводить до жалоб, не звучал. Каусария Матросова просила передавать в Госжилинспекцию только те жалобы, которые в установленные сроки не решили коммунальщики.

Какие именно жалобы не отработаны, ГЖИ должна видеть в автоматизированной информационной системе, создать такую предложил Роман Шайхутдинов



«Зачем делать, если можно попросить? Вот прокурор пригласит его и попросит»



Какие именно жалобы не отработаны, ГЖИ должна видеть в автоматизированной информационной системе, создать такую предложил Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи РТ, и тут разговор перетек в плоскость чрезмерно развитых бизнес-способностей отдельных чиновников.

— Роман, он бизнесмен. Он сейчас думает: «Ага, я такую систему сделаю». Придет ко мне, 50 млн денег попросит. Он сначала говорит: «Сделаю». Потом: «Может быть, 10 будет». А потом они приходят и 50 млн денег просят, — раскусил Минниханов замысел, но Шайхутдинов опроверг: «Денег на разработку не потребуется, в рамках госпрограммы будет».

Подобная система уже существует — это «Открытая Казань». Ее Минниханов и предложил взять на вооружение.

— Ее же можно взять. Или тебе охота самому какую-то систему разработать? Денег кому-то чтобы мы заплатили? Еремеев сделал (Дмитрий Еремеев, советник мэра по IT-вопросам, разработчик «Открытой Казани», — прим. ред.), если у него система лучше, у него надо взять. Зачем новую делать, если можно взять, купить или попросить, чтобы он подарил. Вот прокурор пригласит его и попросит,— с улыбкой посмотрел на Илдуса Нафикова Минниханов.

Нафиков согласился: «Мы же бизнес защищаем, почему коммерческая структура не может решать государственные задачи? На фразе «С Еремеевым сесть и договориться проще, чем с кем-либо», тему закрыли.

«Что вы там подчищаете? На татарский язык переводите?»

О сложностях с доставкой школьников на экскурсии рассказала генеральный директор ООО «Туристско-информационный центр г. Казани» Наталья Абрамович. Процедура согласования детских перевозок громоздкая и неопределенная. В ней участвуют пять ведомств, а образовательному учреждению, которое организует перевозки, необходимо собрать порядка 15 документов. Из-за этих сложностей организаторы либо перевозят детей на общественном транспорте, либо исключают поездки совсем, либо пользуются услугами нелегальных перевозчиков, которые соглашаются работать без документов.

О сложностях с доставкой школьников на экскурсии рассказала Наталья Абрамович



— Если каждый второй школьник посетит одну экскурсию в год, то оборот туротрасли увеличится на 100 млн рублей, — сказала Абрамович и попросила, чтобы согласование проходило через систему электронного документооборота, что сократит сроки до пяти дней. ГИБДД и Минобразования РТ поддержали, более того, соответствующий документ уже есть и проходит последние корректировки, «буквально орфографические ошибки подчищаются» в ведомстве Сергея Иванова.

— У кого документ? Что вы там подчищаете? На татарский язык переводите? — упрекнул в слишком долгой работе над ошибками Минниханов Сергея Иванова. — Пять дней [срок согласование на перевозки] надо. Из-за того, что количество дней [большое], безопасность не увеличивается. Вы себе работу ищете. Мы настолько это дело усложнили, что вообще лучше не ездить. Надо ездить, но должен быть порядок. За два дня можно все эти вопросы отрешать и согласовать.

«Это что будет за автомобиль такой — «Хонда» или «Победа»?»

Следующая тема нашла горячую поддержку у автогонщика Рустама Минниханова. Руководитель проекта «Автоностальгия» Роберт Агзамов рассказал о своем бизнесе по тюнингу автомобилей. Из Kia Opirus он делает ГАЗ-21, из Honda — «Победу», а из Volkswagen Beetle — «горбатого «запорожца». Но ГИБДД не понимает этих изысков и отказывается регистрировать «переделки». «При оформлении переделанного авто собственник должен предоставить согласие завода-изготовителя ТС. А еще больший абсурд — как поступить, если завод прекратил свое существование?» — вопрошал Агзамов.

— Ну давай, начальник ГИБДД, попробуй объяснить, — поднял Минниханов Ленара Габдурахманова.

Габдурахманов объяснил, что переделанный автомобиль «представляет собой шаткую конструкцию и не удовлетворяет требованиям безопасности». Вроде бы все верно сказал, прав начальник ГИБДД, но оказался не прав.



Ленара Габдурахманова Минниханов вызвал на «автодуэль». Фото Олега Тихонова

— Если геометрия сохранилась, все базовые элементы жесткости, просто меняется некая форма крыльев, капота, чтобы придать облик. Безопасность же обеспечена. Машины ставят же спойлеры, претензий у вас нет. Из «Хонды» сделали «Победу», у нее только передняя часть изменена, задняя. Я до конца не пойму, в чем причина? Или ты должен рухлядь купить, ее сделать, или на нормальной машине с нормальными тормозами сделать облик старого автомобиля? — спорил Минниханов.

— Мы не против ретроавтомобилей. Но тогда надо понимать, как машина будет называться — «Хонда» или «Победа»? Это что будет за автомобиль такой? — возражал Габдурахманов.

Минниханов вызвал на «дуэль» Габдурахманова

В зале начали предлагать варианты и не могли выбрать: «Победа» над «Хондой» или «Победа «Хонды». Спору двух мужчин об автомобилях не было видно конца, и Минниханов решил сжалиться над теми, кому эта тема не особенно интересна. «Девушкам не так интересно. Если бы про одежду модельную говорили, им бы интересно было».

— Мы дадим поручение, обратимся в ГИБДД. Я что хочу сказать: надо стимулировать, чтобы на дорогах были современные авто — АБС, подушки — это было бы неплохо. Я понимаю, что должны работать строго в рамках инструкций, но и мы не можем отказаться от этих автомобилей, — снова вернулся к любимой теме Минниханов и вызвал Габдурахманова на «дуэль».

— Могу подтвердить, что «Хонда» — это «Победа», но комфортная, полноприводная. Я могу вас, товарищ начальник ГИБДД, прокатить в ней. Ты поедешь на «Победе», подлиннике, а я на «Хонде», переделанной. Мы сравним тормозной путь и другие параметры. Но ты должен достичь тех же качеств на подлиннике», — предложил Минниханов опытным путем выяснить, кто из них лучше разбирается в автомобилях.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов