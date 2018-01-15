Алексей Сафонов: «Фиаско в «Ростове» может поставить крест на тренерской карьере Карпина»

Известный футбольный агент оценивает новости, слухи и интриги текущего межсезонья и весенней части чемпионата

Зимний перерыв в российской Премьер-лиге вошел в активную фазу. Все команды вслед за казанским «Рубином» разъехались по сборам, работа клубов в рамках трансферного окна набирает обороты. Свою оценку новостям и интригам текущего межсезонья и весенней части чемпионата в интервью «Реальному времени» дает известный футбольный агент Алексей Сафонов.

«Встречаться — не значит жениться»

— В первую очередь хотелось бы обсудить основные тенденции этого трансферного окна. Тотальная экономия в российском футболе продолжается?

— Пока что было новогоднее затишье. Сейчас команды будут усиливаться точечно, потому что основные трансферы происходят в летнее окно. Зимняя трансферная политика больше напоминает латание дыр, так что большого количества сделок ожидать не приходится. Понятно, есть команды, у которых много денег — тот же «Зенит» и отчасти «Спартак». Как раз не первое трансферное окно ходят разговоры, что Смолов может перейти в одну из этих команд.

— А как же «Вест Хэм»? Смолов же вроде в Европу собирался.

— Говорить можно что угодно. Встречаться — еще не значит жениться. Сейчас Федору рискованно уезжать. Мое мнение — до лета он вряд ли уедет. Потому что в той же английской Премьер-лиге можно присесть на скамейку и пропустить домашний чемпионат мира.

— У нас есть форварды, которые вообще в состоянии сыграть в сборной вместо Смолова?

— Есть Кокорин. Сейчас Заболотного забрали из «Тосно» в «Зенит». Посмотрим, как он себя проявит. Но, в принципе, согласен — Смолов самый сильный нападающий из тех, кто у нас есть.

— То есть он и из запаса европейского клуба поедет на ЧМ?

— Может, и так. Надо смотреть. В любом случае, у нас нет таких нападающих, какими в свое время были Юран, Колыванов или Кирьяков, которые забивали в Европе. Недаром Мостовой сказал, что Кирьяков и Колыванов могли даже лучшую оборону «Милана» раскачивать. У нас в российском чемпионате форвард забьет больше 10 мячей за сезон, начинаются крики: «О, бомбардир!». В Европе же 15—20 мячей — это обыденность. А в России некоторые нападающие за всю карьеру столько не забивают. Сейчас вроде неплохое молодое поколение появилось, но как они себя проявят, никто не знает.

«Согласен — Смолов самый сильный нападающий из тех, кто у нас есть». Фото dynamo.kiev.ua



«Пока в России только киберспортсменов выращивают»

— Какой вариант продолжения карьеры все-таки предпочтительнее для Смолова, на ваш взгляд?

— Если говорить о Европе, то многое зависит от того, в какой именно клуб он уедет. А главное, есть ли у него желание уехать. Если да, то надо менять обстановку. Мне кажется, в «Краснодаре» он уже варится в собственном соку. Всего, чего можно было там достичь, он достиг. Это все равно что играть в одну и ту же компьютерную игру — будешь набирать там максимум баллов и все. Все равно захочется пройти другой уровень.

Вот мы говорим, что у нас нет нападающих. Но откуда им взяться? Тут на первый план выходит целый ряд взаимосвязанных вопросов. Когда у нас появятся достойные зарплаты детских тренеров? Когда футбол будет отдельным предметом или курсом на уроке физкультуры. Когда эти вопросы решатся, тогда, быть может, мы чего-то и добьемся. Как в Германии, где есть своя футбольная программа. Наконец, когда у нас дети во дворах мяч пинать начнут? А пока мы будем скорее киберспортсменов, вернее, «задротов», уж простите мне это слово, выращивать. Там ни травму не получишь, ни мышцы не порвешь, разве что зрение испортишь…

— Пальцы в мозоли можно стереть.

— И нервный тик заработать (смеется).

— Вернемся к персоналиям. Что происходит с карьерой некогда многообещающего форварда Артема Дзюбы в «Зените»?

— Тут никакого скандала нет. Игрок просто не проходит в состав. Допустим, когда Халк играл за «Зенит», Дзюба много забивал. Кроме того, один тренер видит конкретного игрока в своем тактическом рисунке, а другой нет. Тренер — не враг себе и хорошего футболиста в запас не посадит. Этот трансфер в «Зенит» вообще был рискованным для Дзюбы. Переход в стан принципиальных соперников с легкостью может позволить себе суперзвезда уровня Златана Ибрагимовича, который в любом случае будет востребован в каждом из топ-20 клубов мирового уровня. Что касается Дзюбы, то он не слишком подходит под игровой рисунок «Зенита» при Манчини. Есть игроки сильнее его. Объективно говоря, Кокорин больше подходит под питерскую игру.

Думаю, если бы Дзюба остался в «Спартаке», он мог стать легендой клуба. Наверное, спартаковский футбол ему ближе. Вспомните «Зенит» Морозова — у него все команды брали беговой работой, в которую идеально вписывались тогда еще молодые Аршавин, Быстров и Кержаков. А Дзюба не быстрый игрок, он скорее «наконечник». Вот когда «Зенит» тренировал Виллаш-Боаш, Халк был идеальный распасовщик для Дзюбы. Вот Артем и забивал. Сильные качества у него все же есть. Он неплохо реализует моменты, может обыграть или продавить защитника один в один.

«Если бы Дзюба остался в «Спартаке», он мог стать легендой клуба. Наверное, спартаковский футбол ему ближе». Фото fc-zenit.ru

— А недостатки какие?

— Считаю, с таким-то ростом он должен больше забивать головой. Вспомним Крауча: тот головой забивал мячей больше, чем ногой, и не обладал мощью Дзюбы — только ростом. Плюс теперь Артем перестал общаться с прессой и многое за него теперь додумывают СМИ. Да и вообще для питерских болельщиков он как красная тряпка для быка. Все-таки «красно-белый».

— И в «Спартаке» предателем считают. Тяжело сейчас Дзюбе?

— Никогда не говори «никогда». Но, думаю, в «Спартаке» ему будет тяжело. Болельщики могут его не принять. В ЦСКА будет еще хуже. Самым нейтральным в этом плане вариантом мог бы стать «Локомотив», но там сейчас Ари восстанавливается. Хороший игрок. Приехал в Россию, хочет здесь играть. Смотрел с ним интервью, великолепно говорит по-русски. Сейчас хочет и российское гражданство получить, что тоже немаловажно; не будет считаться легионером. А на месте представителей интересов Дзюбы я попробовал бы найти ему вариант в Европе. В той же Испании, например.

— То есть не страшно, если «Локомотив» не найдет форварда? Об этой проблеме не первое ТО говорят.

— Любой тренер хочет, чтобы у него было два равноценных состава, и Семин здесь не исключение. Ходят разговоры, что Эдер может уйти. Футбол — травматичный вид спорта, и всегда надо иметь запас. Вот сломался Ари, и у «Локомотива» начал хорошо себя проявлять Фарфан. И если бы не он, у «Локо» были бы проблемы. Так что нападающий в ротацию им не помешает. Другой разговор, что Дзюба для этих целей — слишком дорогостоящий вариант.

— Удастся ли «Локомотиву» сохранить первое место весной?

— Шансы большие. Они только сами себя могут тормознуть. Как при Смородской, например, когда «Локомотив» мог стать чемпионом, но в самый ответственный момент проиграли «Ростову» и закончили сезон с бронзой. В этом сезоне решающей для команды Семина будет первая игра после зимнего перерыва. Если хотя бы не проиграют «Спартаку», думаю, железнодорожников никто уже не догонит.

«Баннеры «Газпрома» на каждом матче ЛЧ, а «Зенита» там нет. Это парадокс»

— «Спартак» сейчас главный конкурент «Локомотива»? «Зенит» не впечатляет.



— Да, «Зенит» не впечатляет, но это команда, которая может удивить еще пачкой трансферных приобретений и добиться своего. Баннеры «Газпрома» на каждой трансляции матчей Лиги чемпионов мелькают, а «Зенита» там нет. Это парадокс.

— А если ЦСКА не найдет форварда, можно вычеркивать его из претендентов на место в Лиге чемпионов?

— Ну вычеркивать я бы не торопился. Надо отдать должное, в ЦСКА, при всех недостатках, игра налажена. Тяжело будет, конечно. Объективно говоря, форвард нужен. Но шанс молодежи предоставляется, и она его неплохо использует. Было очень приятно смотреть, когда в концовке матча с «МЮ» играли 11 россиян.

«Зе Луиш не такая суперзвезда. Миллионов 10 он, наверное, стоит, но никак не 20». Фото spartak.com



— Вы не чужой для ЦСКА человек. Обладаете какой-то информацией о поисках клубом форварда?

— Разговор в пользу нищих. Поиск форвардов стоит немалых денег, а их пока нет. Может, завтра кто-то из болельщиков придет и скажет: вот вам 10 «лимонов», возьмите себе нападающего, но в данный момент это, скорее, похоже на сказку.

— У «Спартака» с форвардами вроде бы все нормально, но при этом ходят слухи, что Зе Луиш покинет команду. Это будет трагедией?

— Думаю, нет. Особенно если в «Спартак» придет Смолов. По мне, Федор посильнее будет. К тому же он россиянин. И вообще, Зе Луиш не такая суперзвезда. Миллионов 10 он, наверное, стоит, но никак не 20. Если бы я был руководителем и мне предложили за него 20 миллионов, я бы его еще ленточкой подарочной перевязал и за ручку отвел бы к покупателю.

— Уход Промеса стал бы большей проблемой? Канчельскис и Горлукович, например, уверены, что голландец — игрок исключительно для российского футбола.

— Не соглашусь с коллегами. Промес спокойно заиграет в любой лиге. Конечно, не в командах уровня «МЮ» или «Сити»; матчи Лиги чемпионов «Спартака» против «Ливерпуля» это показали. Но в клубах второго эшелона топ-5 чемпионатов — вполне. Для РФПЛ он яркий игрок, хотя у него уже такой возраст, что пора уезжать в серьезный клуб.

«За два года может смениться все футбольное руководство, включая Мутко»

— Что скажете о новой версии лимита на легионеров, которую анонсировал к 2020 году Виталий Мутко?

— Это палка о двух концах. Во-первых, это еще будут обсуждать. Чтобы отвлечь внимание от насущных проблем, сказали, что, мол, будут принимать через два года. Второе — может оказаться так, что ты будешь меньше иностранцев брать в заявку, но на поле их будет больше.

— Но в сумме-то их меньше, а заявку придется набивать россиянами еще больше. То есть это ужесточение лимита?

— Повторюсь, все это вилами по воде писано. Это заявление из категории «либо ишак умрет, либо падишах». За два года может смениться все футбольное руководство, включая Мутко. У нас в футболе все меняется, как флюгер. И не только в футболе. В 2014 году я болел за нашу сборную на Олимпиаде в Сочи, переживал. А сейчас вижу, как эти медали каждый день забирают. И думаю, как теперь смотреть ОИ в Пхенчхане? Где гарантия, что такое не повторится?

«За два года может смениться все футбольное руководство, включая Мутко. У нас в футболе все меняется, как флюгер. И не только в футболе». Фото Максима Платонова



— Не так давно ушел из жизни Константин Сарсания. Кто теперь будет отвечать в «Зените» за трансферы?

— Как я понял, на данный момент этим пытается заниматься Вячеслав Малафеев, бывший вратарь «Зенита».

— Это же несерьезно?

— Только результат может показать. Трансферное окно только открылось.

— Разве такой клуб, как «Зенит», может быть стартовой площадкой для спортивного директора без серьезного опыты? И вообще для экспериментов?

— Сложно говорить, сами понимаете. У нас обычно тоже так говорят, но Дино Дзофф же, например, доводил сборную Италии до финала чемпионата Европы, а у нас вратарь тренирует сборную России. Какой будет результат, посмотрим. «Зенит» — команда-загадка, я честно говорю. Этот клуб просто смешно проводит каждое трансферное окно. Они берут по 6—7 игроков, потом их выкидывают, затем берут следующих. И все это с потерей денег. Вообще, в России грамотных спортивных директоров можно, наверное, по пальцам одной руки пересчитать. Вот Костя был один из них (Сарсания, — прим. ред.). А прошлое руководство «Рубина» наворотило дел, теперь нынешнее не знает, как от этих игроков избавиться.

— Ваш клиент Вячеслав Караваев не раз говорил, что хочет играть в Европе, но сейчас по нему есть слухи, связанные только с клубами РФПЛ. В Европе интерес к нему пропал?

— Нет, конечно. Просто зимой такие переходы проходят с трудом. У него есть вариант с той же «Славией», которая будет играть в Лиге чемпионов. Есть еще пара вариантов в Германии, которые не устраивают игрока. Трансферная работа идет круглый год. Просто сейчас мы рассматриваем предложения и из России, поскольку есть шанс за весенний период пробиться в сборную России, показать себя на домашнем ЧМ. Жалко, что летом в последний момент сорвался его переход в московский «Локомотив». А для «Спарты», в которой Караваев сейчас играет, он слишком дорогой игрок. Ведь они не попали в Лигу чемпионов, а значит, и денег нет. Теперь «Спарта» больше наигрывает своих воспитанников и пытается «выдавить» Караваева из состава как одного из самых высокооплачиваемых. Что, соответственно, 22-летнего игрока не устраивает.

«Лестьенн, Сонг и Рочина покинут «Рубин». Нужно очищение»

— Интересные процессы идут в «Рубине». Мориц Бауэр и Янн М'Вила клуб уже покинули. Кто следующий?

— Думаю, Лестьенн, Сонг и Рочина. Они в первую очередь. Скорее всего, останутся Цакташ, Карадениз и Навас.

— Бауэр — защитник с акцентом на атаку, порой он ошибается в обороне. Подойдет для АПЛ?

— «Сток Сити» абы кого не берет. Там менеджеры учитывают все моменты, и если они берут защитника с акцентом на атаку, значит, у них на краю играет полузащитник более оборонительного плана. Или какие-то другие нюансы. В «Рубине» же самой большой проблемой было — мы с вами эту тему обсуждали — что в команде присутствовала слишком разношерстная публика. То есть Грасия брал одних, других ему навязали. Если у тебя один игрок хорош «на втором этаже», но медлителен, то второй должен быть быстр и хорош в отборе. А у «Рубина» что Санчес «привозил», что Самбрано. Когда они вместе выходили на поле, вообще вакханалия была. При этом Соломон Кверквелия не играл — и позже показал свой уровень в «Локомотиве». В клубах АПЛ такой вакханалии не бывает.

— У вас нет опасения, что если «Рубин» сейчас распродаст всех иностранцев, то он рискует начать бороться за сохранение прописки в РФПЛ?

— Этот год все равно будет переходный, при этом ниже 10-го места команда не опустится. В ФНЛ «Рубин» не вылетит. Да и календарь я их смотрел — нет таких опасений. Просто произойдет очищение команды, и она потихоньку начнет двигаться вперед.

«Этот год все равно будет переходный, при этом ниже 10-го места команда не опустится. В ФНЛ «Рубин» не вылетит. Просто произойдет очищение команды, и она потихоньку начнет двигаться вперед». Фото rubin-kazan.ru



— Стоит ли «Рубину» держаться за местного воспитанника Эльмира Набиуллина?

— Футбол — это бизнес, поэтому все зависит от цены. То есть если «Зенит» или «Спартак» предложат 5—6 миллионов, надо отпускать. Вообще, у нас в чемпионате есть ребята, на которых по непонятной мне причине обращают мало внимания. Допустим, тот же Емельянов, Обляков — воспитанник питерского футбола в «Уфе», Часовских из Тамбова.

«Очередное фиаско может поставить крест на тренерской карьере Карпина»

— В хабаровском СКА объявился тренером Ринат Билялетдинов. Что вы об этом думаете?

— Я думаю, что даже если Гвардиолу в СКА привезти, команда все равно вылетит в ФНЛ. К тому же далеко не каждый тренер захочет летать в Хабаровск. Ринат Билялетдинов согласился — в этом, наверное, главная причина его приглашения. СКА стоит на вылет — клуб и тренер нашли друг друга.

— Большой резонанс вызвало возвращение на тренерскую стезю Валерия Карпина. Чего ждать от «Ростова» весной?

— Могут и в стыки попасть. Я смотрел их календарь, не ахти там расписание. У Карпина в «Ростове» есть игроки, с которыми он работал в «Спартаке»: Паршивлюк, Гулиев, Макеев, Песьяков. Прав Червиченко — для Карпина это серьезный шанс показать максимальный результат после неудачного опыта работы в Испании и в «Армавире». Очередное фиаско может поставить крест на тренерской карьере Карпина.