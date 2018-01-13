Видеоопрос: «Заработает ли в России запрет на выбрасывание окурков из автомобилей?»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил своим постановлением выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. Новое правило должно не только приучить водителей и пассажиров к культуре, но и повысить пожарную безопасность — в жару тлеющие сигареты вполне могут способствовать воспламенению травы.
«Будет ли в России работать запрет на выбрасывание окурков из машины?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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Нищие пенсионеры, снижение финансирования здравоохранения, обманутые дольщики и т.д.