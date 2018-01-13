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Видеоопрос: «Заработает ли в России запрет на выбрасывание окурков из автомобилей?»

07:00, 13.01.2018 12
Видеоопрос: «Заработает ли в России запрет на выбрасывание окурков из автомобилей?»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил своим постановлением выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. Новое правило должно не только приучить водителей и пассажиров к культуре, но и повысить пожарную безопасность — в жару тлеющие сигареты вполне могут способствовать воспламенению травы.

«Будет ли в России работать запрет на выбрасывание окурков из машины?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 13 янв
    Главное штрафы должны работать
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  • Анонимно 13 янв
    Агитировать надо население на ЗОЖ.
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    Анонимно 13 янв
    Да и так уж нормы ГТО вводят
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  • Анонимно 13 янв
    Надо везде поставить видеокамеры, и штрафы присылать на имя владельца машины
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  • Анонимно 13 янв
    За всеми не проследишь
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    Анонимно 13 янв
    Поставить повсюду камеры и вуаля, успех
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    Анонимно 13 янв
    Ага, и на трассе поставите?
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  • Анонимно 13 янв
    Еще в студенческие годы без зазрения совести выкидывала проездные билетики в трамвае или автобусе где попало. На улице всегда везде они валялись. -просто потому что некуда было выбрасывать. Тогда не было на улице урн для мусора. Сейчас нет такой проблемы. Казань стала намного чище, Думаю, борьба с окурками тоже будет выиграна. Это хорошее начинание.
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  • Анонимно 13 янв
    Никак не заработает, слишком огромная страна)
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  • Анонимно 13 янв
    Начинание весьма хорошее. Действие, когда люди выбрасывающие окурки и другой мусор из окон автомобилей выглядет просто отвратительно. И автомобиль дорогой, и человек с виду интеллигент в 20-м поколении, а вот нутро-то с душком. Вот только как будет осуществляться контроль? Существенно помогла бы система, когда свидетель, предоставив доказательства, получал бы 50% от суммы штрафа на свой счет. Мэнге Тау
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  • Анонимно 13 янв
    Было бы неплохо. А то стоят рядом с урной и все равно выбрасывают на землю!
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  • Анонимно 13 янв
    Делать им нечего что-лт? Неужели других проблем нет у нас?
    Нищие пенсионеры, снижение финансирования здравоохранения, обманутые дольщики и т.д.
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