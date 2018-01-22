Сергей Когогин хочет оставить Наиля Магдеева без автобусов

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Из-за многомиллионных долгов перед «КАМАЗ-Лизингом» автоград рискует потерять 190 пассажирских «НефАЗов»

«КАМАЗ-Лизинг» добивается от должников выплат по договорам аренды автобусов «НефАЗ». Компания направила в суды несколько исков на сотни миллионов рублей, которые ей не заплатили в 2017 году. Как выяснило «Реальное время», среди должников оказались компании из Башкирии и Сибири, а также Минстрой Дагестана. Но больше всего «дочке» КАМАЗа задолжало муниципальное предприятие из родных Набережных Челнов. Теперь город рискует остаться без 190 пассажирских автобусов.

Свои подвели

11 января в Арбитражном суде РТ рассматривались сразу пять исков АО «Лизинговая компания КАМАЗ» («КАМАЗ-Лизинг», 100% принадлежит ПАО «КАМАЗ») к фирмам и госпредприятиям из нескольких регионов. Лизинговая компания добивается взыскания долгов и пеней на общую сумму более 409 млн рублей, а в некоторых случаях требует расторгнуть ранее заключенные договоры и вернуть переданные в аренду транспортные средства. Все иски были поданы в сентябре-ноябре прошлого года, а задолженность, судя по материалам дел, образовалась в период с февраля по октябрь 2017-го.

Из всех должников, к которым были поданы иски, крупнейшим оказался МУП «Электротранспорт» — предприятие, учрежденное исполкомом Набережных Челнов. В общей сложности оно задолжало «КАМАЗ-Лизингу» более 360 млн рублей. Помимо задолженности по трем лизинговым договорам, «дочка» КАМАЗа требует от муниципальной организации вернуть 190 автобусов «НефАЗ».

Как видно из судебных материалов, договоры аренды с «Электротранспортом» заключались еще в конце 2014 года, когда мэром Челнов был нынешний вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. В то время городские власти лоббировали перевод муниципальных автобусов на газомоторный транспорт НЕФАЗа, несмотря на недовольство перевозчиков.

Челнинское муниципальное предприятие управляет всей транспортной системой города. По одному из договоров (лизинг 93 автобусов) «Электротранспорт» не платил в период с марта по октябрь, еще по одному договору (92 автобуса) — с февраля по октябрь прошлого года.

Помимо задолженности по трем лизинговым договорам, «дочка» КАМАЗа требует от муниципальной организации вернуть 190 автобусов «НефАЗ». Фото tatarnews.ru



По словам местного перевозчика Николая Тятюшкина, пока никаких изменений в работе общественного транспорта в городе нет, «НефАЗы» обслуживают пассажиров в обычном режиме. Насколько реален для Челнов риск потерять большую часть автопарка, пока не ясно. В мэрии города не стали комментировать ситуацию, предложив обратиться в МУП, поскольку он «самостоятельно отвечает за свою деятельность»; «Электротранспорт» на запрос не ответил.

«НефАЗы» породили конфликты внутри Башкирии

Среди должников лизинговой компании также ГУП «Башавтотранс» (БАТ) — крупнейшая в Башкирии организация транспортного комплекса, которая объединяет 22 филиала, почти два десятка автовокзалов, шесть автостанций и 28 транспортных колонн.

БАТ задолжал за 29 единиц транспорта, которые взял в лизинг в декабре 2015 года. Речь, видимо, идет о тех же пассажирских автобусах. Власти Башкирии в последние годы занимались модернизацией автопарка: с 2014 по 2016 годы они приобрели 181 новый «НефАЗ» на метане, говорится на сайте ГУПа. Как и в случае с «Электротранспортом», лизингодатель добивался в суде расторжения договоров с БАТом и возврата транспорта.

Иск «КАМАЗ-Лизинга» к башкирской компании суд принял еще в конце сентября. Сначала истец требовал выплатить 8,95 млн рублей долга, который возник с 25 июня по 25 июля 2017-го. Но пока шло предварительное рассмотрение, лизингодатель уточнил требования: сумма основного долга выросла до 17,9 млн рублей, поскольку БАТ не заплатил также за август и сентябрь. Общие требования «КАМАЗ-Лизинга» с учетом процентов за просрочку превысили 18,6 млн рублей.

В качестве третьего лица к делу по просьбе «Башавтотранса» было привлечено Минземимущества Башкортостана, поскольку «его права могут быть затронуты при вынесении решения по данному спору».

Приобретение автобусов у лизинговой компании КАМАЗа стало причиной конфликта между Минземимущества Башкортостана и замглавы республиканского Госкомтранса Азатом Калимуллиным. Фото mkset.ru



БАТ признал наличие долга и указал, что предпринимает все меры для погашения, в том числе занимается реализацией имущества. В конце ноября он выплатил 17,16 млн рублей и просил снизить размер неустойки до 390,9 тыс. рублей, «учитывая социальную значимость деятельности ответчика» (транспорт приобретался для перевозки пассажиров). В итоге «КАМАЗ-Лизинг» допустил возможность мирного урегулирования спора, на заседание суда в четверг утром никто не пришел.

Приобретение автобусов у лизинговой компании КАМАЗа стало причиной конфликта между Минземимущества Башкортостана и заместителем главы республиканского Госкомтранса Азатом Калимуллиным. Осенью 2015 года чиновник временно занимал пост генерального директора БАТа и заключил договор на поставку 22 «НефАЗов» на газомоторном топливе.

Сумма контракта составила 278,1 млн рублей. Сейчас Минземимущества заявляет, что сделка была невыгодной для «Башавтотранса», так как «Сбербанк лизинг» был готов поставить транспорт на лучших условиях. Недавно республиканское Минземимущества обратилось с иском к Калимуллину, требуя возместить 26,4 млн рублей убытка.

Ничего сверхъестественного

Также лизинговая компания предъявила требования фирмам «Сибпрофстрой» (Иркутская область), «КЭАгро» (Омская область) и Министерству строительства Дагестана. Долг «Сибпрофстроя» за август-сентябрь прошлого года с учетом процентов превышает 646 тыс. рублей. «КЭАгро» должна по трем договорам более 11 млн рублей, договоры лизинга с этой компанией заключались в июне и августе 2016-го.

Споры «КАМАЗ-Лизинга» с должниками не ограничиваются пятью исками. Фото kamazleasing.ru

От Минстроя Дагестана «КАМАЗ-Лизинг» требует 13,9 млн рублей по двум договорам финаренды, а также пени в размере 3,14 млн рублей. Иск к министерству подан в ноябре прошлого года. Летом 2015-го Махачкала приобрела 46 единиц газомоторной техники на шасси КАМАЗа, в том числе 21 городской автобус «НефАЗ». Эта техника была передана на баланс республиканского Минстроя.

Представитель КАМАЗа Олег Афанасьев говорит, что массовые иски — нормальная практика: «Работа с должниками у нас постоянно ведется, никаких сверхъестественных вещей в этом нет». Ситуацию с урегулированием споров Афанасьев прокомментировать не смог, поскольку сейчас автоконцерн находится в корпоративном отпуске.

Действительно, споры «Камаз-Лизинга» с должниками не ограничиваются пятью исками. 15 января этого года из-за неисполнения обязательств по договору компания подала заявление в отношении ООО «Ферро» из Вологодской области. А в декабре прошлого года был подан иск к ООО «Республиканский автовокзал-7» о взыскании долга в 1,1 млн рублей. Эти примеры далеко не единственные.



Артем Малютин