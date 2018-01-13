«Стрелка» вниз: кому в Казани помешал «бойцовский клуб»

Российский проект боев «псевдоММА» столкнулся с проблемами в Татарстане

Сама практика проведения неофициальных кулачных поединков в крупных городах России не новость для тех, кто «в теме». Соответствующие турниры под общим названием «Стрелка» уже не первый год проводятся в 40 регионах РФ и даже за рубежом. Тем не менее новость о проверке легальности боев, которую провела прокуратура Кировского района Казани, вызвала большой ажиотаж среди любителей единоборств. Поговорив со всеми заинтересованными лицами, спортивная редакция «Реального времени» выяснила принципы работы казанского «бойцовского клуба» и оценила перспективы развития событий.

«Бойцовский клуб» никто пока не закрывал

В Казани данный турнир проводился на территории бывшей швейной фабрики купца Алафузова. Правда, как рассказал «Реальному времени» организатор боев по франшизе «Стрелка» Ислам Губайдуллин, это место было лишь «временной локацией». И именно к ней и возникли претензии у прокураторы.

— Сам бойцовский клуб никто не закрывал, — сообщил нашему изданию заместитель прокурора Кировского района Казани Павел Абрамов. — Но помещение, в котором проводился турнир, не соответствует требованиям и правилам пожарной безопасности. И собственнику данного помещения было предъявлено представление о мерах прокурорского реагирования об устранении выявленных нарушений и запрете на проведение каких-либо культурно-массовых мероприятий до устранения этих нарушений. Кроме того, возбуждено административное делопроизводство, предусмотренное ч.1 ст.20.4 КОАП РФ.

— Других нарушений не было выявлено?

— В отношении организатора этих боев прокуратура на данный момент проводит проверку.

— Организатору боев сейчас ничто не мешает поменять место их проведения?

— Я не могу держать его за руку. Он может начать проводить их в другом месте. Пока нельзя вынести против него какую-либо меру реагирования — проверка еще только проводится. Вот если выяснится, что проведение этого мероприятия незаконно, тогда будут применены соответствующие санкции.

В Казани данный турнир проводился на территории бывшей швейной фабрики купца Алафузова. Фото Димы Канеки (skyscrapercity.com)

Всероссийский турнир «Стрелка» планируют летом в Казани

Ислам Губайдуллин, между тем, уверен, что бои проводятся в полном соответствии с законодательством.

— Ислам, в прокуратуре нам сообщили о проверке вашего турнира на предмет соответствия закону. Турнир под угрозой?

— Мы с пониманием относимся к опасениям прокуратуры, но нам бояться нечего. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с законом, как это происходит в 40 городах нашей страны. «Стрелка» будет жить в Казани. Более того, мы планируем проведение большого финала всероссийской «Стрелки» этим летом в нашем городе, — заявил нам организатор турнира.

— Я правильно понимаю, что в турнире может принять участие любой желающий? Что для этого надо?

— Совершенно верно, любой человек, достигший совершеннолетнего возраста, может принять участие, представив паспорт и страховой медицинский полис. Но подчеркну, что турнир не носит характер официального или коммерческого.

— Предположим, приходит человек, который вообще не имеет опыта единоборств и по слепому жребию выходит против опытного бойца. Это же опасно?

— Жребий не настолько слеп. Боевые пары устанавливаются не только по весовым категориям, но и по опыту. Соответственно, нет такого, чтобы поставили новичка, который дерется первый раз в жизни, против человека с опытом от года.

— Победители или участники турнира получают финансовое вознаграждение?

— Нет. Максимум, они получают медаль, грамоту и футболку. Это любительский турнир.

— На чем делается ваш доход?

— Дохода никакого нет. Смотрите, вся выручка идет с входных билетов стоимостью 300 рублей. Эти деньги тратятся на организационные нужды — на тех же операторов, фотографов и так далее.

— В чем тогда смысл проведения боев?

— Чтобы ребята не дрались на улице с риском для здоровья и взаимоотношений с законом, а делали это цивилизованно с обязательным медицинским сопровождением и под присмотром опытных квалифицированных рефери.

Ислам Губайдуллин: «Чтобы ребята не дрались на улице с риском для здоровья и взаимоотношений с законом, а делали это цивилизованно с обязательным медицинским сопровождением и под присмотром опытных квалифицированных рефери». Фото vk.com/strelkakzn



По каким правилам дерутся

Главным судьей соревнований является 35-летний Евгений Аксенов, имеющий шестилетний опыт работы главным и боковым арбитром на самых разных соревнованиях — от боев по К-1 и боксу до федерации комбат-самообороны РТ и международных турниров, проходящих на территории Татарстана. Корреспондент «Реального времени» связался с Аксеновым, чтобы поинтересоваться, на основании какого свода правил проводятся турниры «Стрелка» в Казани.

— За основу взят универсальный свод правил из разных видов единоборств — наиболее адаптированных к турниру «Стрелка» и безопасных для здоровья человека. В качестве главного судьи я провел три турнира из четырех в Казани. Из основных приемов у нас запрещены удары локтями в голову, а в партере — ногами и коленями. Кроме того, как в любом виде единоборств, запрещены удары по затылку, позвоночному столбу и в пах. Ну и, конечно же, нельзя кусаться, царапаться и душить.

— Нередко в «Стрелке» принимают участие неопытные бойцы. Есть ли здесь трудности в плане судейства?

— Рефери одним своим присутствием не могут гарантировать полное соблюдение правил или отсутствие каких-либо нарушений. И это касается не только турниров «Стрелки», но и официальных чемпионатов. И в крупных турнирах бывают нарушения со стороны опытных бойцов, причем умышленные. У любителей этого даже меньше.

Информацию, полученную от организатора и главного судьи боев, в разговоре с «Реальным временем» подтвердил один из участников турнира — Талибулла Яруллин. 24-летний боец занимается смешанными единоборствами недавно, с сентября 2017 года, и рассматривает «Стрелку» как некий трамплин в профессиональный спорт. По его словам, в боях принимают участие совершенно разные люди. Одни, как он, примеривают на себя карьеру профессионального бойца, другие дерутся, чтобы «выпустить» пар. «По всем городам «Стрелка» проходит, не знаю, почему в Казани пытаются прижать это дело. Там все устроено, как надо — медицина, арбитраж. Уверен, что «Стрелку» не закроют», — сказал Яруллин.

Радик Фархутдинов: «Мы готовы общаться, если они будут следовать требованиям законодательства и официального регламента. Надо только встретиться и все обговорить». Фото mma-rt.ru



Кто против

Однако не всех данный турнир устраивает. Как стало известно «Реальному времени», сегодня ночью главного арбитра «Стрелки» отстранили от работы на соревнованиях под эгидой федерации СБЕ ММА РТ. Эта реакция, в принципе, уникальна для России, где до сей поры факт работы на турнире «Стрелки» не приводил к подобным последствиям для арбитров.

Руководитель федерации смешанных единоборств РТ Радик Фархутдинов признался «Реальному времени», что не видит смысла в проведении подобных турниров, подчеркнув, правда, что это его «субъективное мнение».

— С точки зрения морально-этических принципов, лично я считаю подобные турниры неприемлемыми. Конечно, они имеют право на существование как самостоятельный коммерческий проект, который будет построен таким образом, чтобы не задевать интересы официальных видов спорта или существующих институтов в рамках правового поля. Но мое субъективное мнение — это не нужно. Ребята, которые там выступают, хотят доказать, «что они мужчины». Но доказать, что ты мужчина, можно, построив семью, являясь для нее опорой, поддержкой, стеной. Здесь очень много вариантов. Но своего зрителя этот турнир, наверное, найдет. Вы же сами понимаете, в каком мире мы живем: налево посмотри — сексшоп, направо — еще что-то. Кто-то же ходит туда, — сказал Фархутдинов.

— Есть ли какая-то вероятность сотрудничества между «Стрелкой» и федерацией ММА в РТ?

— Для меня было немного дико услышать, что организаторы «Стрелки» задались вопросом сотрудничества с федерацией после того, как провели четыре турнира. До этого никаких посылов для налаживания контактов не было. Меня немного удивило, что когда их не трогали, они молчали, а когда «запахло жареным», начались обращения к федерации. Мы-то к диалогу готовы, скажу больше, мы писали им письмо еще до Нового года. Мол, ребята, давайте встретимся, поговорим. Мы в принципе ничего общего с этим турниром на данный момент иметь не хотим, но если уж они делают вид, что это какое-то псевдоММА, то желательно договориться, запротоколировать какие-то определенные вещи, чтобы это хотя бы походило на ММА. Мы готовы общаться, если они будут следовать требованиям законодательства и официального регламента. Надо только встретиться и все обговорить.

Спортивная редакция «Реального времени» будет следить за развитием событий.