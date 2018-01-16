Занять на быт: сколько будут стоить потребкредиты в России в начале года

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«Реальное время» проанализировало среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) за период с 1 июля по 30 сентября 2017 года. Именно они будут применяться в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2018 года. В целом, планомерное снижение учетной ставки ЦБ за 2017 год способствовало снижению ставок по кредитам как в банках, так и в микрофинансовых организациях.

Автокредиты и POS-кредиты подешевели

В течение года среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) достаточно существенно менялись, но при этом изменения были как в сторону роста, так и в сторону понижения.

Так, среднерыночная полная стоимость автокредита с залогом транспортного средства уменьшилась с 16,21% до 13,702% для автомобилей с пробегом до 1 000 км и с 23,74% до 20,791% для залоговых авто с пробегом свыше 1 000 км.

При этом предельное значение ПСК для автокредитов первой категории в III квартале 2017 года составляло 18,269% годовых, а для второй категории — 27,721% соответственно.

Также снизилась полная стоимость целевых необеспеченных POS-кредитов (кредитов, предоставляемых в торгово-сервисных предприятиях на приобретение товаров или услуг). ПСК для таких кредитов при сроке до 1 года варьируется от 21,908% до 22,339% против 23,406% и 31,332% соответственно годом ранее.

ПСК для кредитов сроком свыше 1 года изменяется от 16,512% до 19,131%. При этом самая низкая ставка будет при оформлении кредита суммой от 30 до 100 тыс. рублей. Предельное значение для годовых потребкредитов в III квартале было в пределах 28,143—29,785% годовых. На сроках свыше 1 года максимально допустимые значения оказались ниже: 22,016—24,852%.

Среднерыночная полная стоимость автокредита с залогом транспортного средства уменьшилась с 16,21% до 13,702% для автомобилей с пробегом до 1 000 км. Фото tramba.ru



Крупные кредиты не подешевели

Разнонаправленное значение ПСК было и в потребительских кредитах с лимитом кредитования. Так, например, ставки по кредитам до 100 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились с 27,506%—28,887% до 22,468%—25,149%. А вот для сумм от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей снизились с 27,249% до 24,596%. Более крупные потребкредиты (свыше 300 тыс.) остались почти на том же уровне, было 23,829%, стало 23,260%. Предельные значения установлены в коридоре 29,957%—33,532%.

Наблюдается снижение среднерыночных значений ПСК в категории «нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности». По кредитам до 1 года ставки уменьшились с 16,458%—30,237% до 14,883%—26,785% соответственно. Предел ПСК в III квартале составил 19,844—35,713%. При рассмотрении срока кредитования более 1 года ставки снизились по всем подгруппам сумм с 18,816%—21,084% до 16,627%—20,160%. Граничные значения составят 22,169%—33,425%.

А что в микромире финансов?

Что касается среднерыночных значений полной стоимости кредитов микрофинансовых организаций, то здесь наблюдается разнонаправленное движение процентных ставок, преимущественно в сторону снижения. Интересно, что значение ПСК микрозаймов с залоговым обеспечением за год выросло с 67,556% до 69,616%. Возможно, это стало следствием того, что банки стали больше ориентироваться на внутреннего клиента и меньше выдавать заемщикам с улицы, что подстегнуло МФО продиктовать «рынок продавца».



Аналогично микрозаймы с иным обеспечением на срок до года незначительно повысились — с 86,182% до 94,687%. При этом на срок свыше года значения оказались более привлекательными с точки зрения клиента. Ставки повысились ненамного — с 47,143% до 49,047%.

Что же произошло с микрокредитами без обеспечения (кроме POS)? Все микрокредиты до 30 тыс. рублей снизились в цене. Среднерыночные значения ПСК по всем категориям потребительских микрозаймов находились в период с 1 июля по 31 сентября 2016 года в пределах 33,559%—660,159% против менее широкого диапазона в 32,122—614,567% в аналогичном квартале 2017 года.

Все микрокредиты до 30 тыс. рублей снизились в цене. Фото pocketelephant.ru

В целом, планомерное снижение учетной ставки ЦБ за год создало основной фон нисходящего движения ставок по кредитам как в кредитных организациях, так и в МФО. Однако ужесточение политики с точки зрения риск-менеджмента и переориентация банков на кредитование в основном внутренних клиентов не могли не повлиять на спрос денег в МФО, что, в свою очередь, внесло дисбаланс в общий тренд ПСК в МФО.