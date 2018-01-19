Гонка моторов: как люксовые авто и «корейцы» пошли на повышение

Автогод-2017: за год цены на «железных коней» выросли всего на 3,5%

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила цены по 20 брендам и 103 моделям, сравнив стоимость авто декабря 2016 года выпуска и декабря 2017 года выпуска. За год цены в среднем выросли ненамного — на 3,5%. Мы узнали, что Hyundai выпустила на рынок новую версию Genesis — в два раза дороже, Mitsubishi Pajero вернулся в Россию, ограничив комплектацию одним двигателем, и Audi Q5 рискнула выйти на рынок с «роботизированной» коробкой, на которую ранее жаловались покупатели.

Hyundai выпустила на рынок новую версию Genesis — в 2 раза дороже

На первом месте по росту стоимости — Hyundai, и ее модель Genesis, стоившая год назад 2,3 млн рублей, а теперь почти в 2 раза дороже — 4,4 млн рублей. Но фактически компания теперь продает не прежнюю модель GenesisNew, а новую Genesis G90 Premier. Объем двигателя у новинки в классической комплектации уже не 3, а 3,8 литра, мощность — 413 л.с.

На самом деле новый премиум-седан Genesis G90 Premier — по сути, представитель следующего поколения Hyundai Equus, уже известной в РФ. Но год назад он продавался у нас за существенно меньшую цену — 3,4 млн рублей. Более высокая цена объясняется лучшей комплектацией: полным приводом, адаптивной подвеской и 8-ступенчатой АКМ. Что интересно, у новинки меньший потолок по мощности двигателя: у Equus можно было заказать двигатель до 430 л. с., для Genesis G90 Premier корейцы ограничились топовым 5,0-литровым V8 на 413 л. с.

Mitsubishi Pajero вернулся в Россию

На втором месте — модель Mitsubishi Pajero Intense, цена на которую выросла за год почти на 20%: с 2,3 млн рублей до 2,8 млн рублей. Но и в этом случае перед нами новый Mitsubishi Pajero. Напомним, в 2016 году все поставки внедорожников Mitsubishi Pajero были приостановлены, дилеры лишь распродавали оставшиеся на складах экземпляры (вроде бы из-за отказа японцев оснащать автомобили системой экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс»). В начале 2017 года выяснилось, что продавать машины можно и без «Глонасс», чем японцы тут же воспользовались, несколько обновив линейку, ограничив ее единственным трехлитровым двигателем мощностью 174 л. с. в вкомплектациях Intense, Instyle и Ultimate. К слову, еще летом прошлого года японцы «выбросили» на китайский рынок обновленный Mitsubishi Pajero 2018 с современным информационно-развлекательным комплексом с 9-дюймовым тачскрином (мультимедийная система внедорожника поддерживает работу с сервисами Android Auto и Apple Carplay), функционал расширен «технологичными решениями, повышающими ее безопасность и управляемость».

Цена на Mitsubishi Pajero Intense выросла за год почти на 20%



Audi Q5 подорожала на полмиллиона из-за ранее «проблемной» роботизированной коробки

Audi тоже удорожила свою Q5, начав продавать с декабря 2017 года не прежнюю модель (2.0 TFSI quattro), а новую S tronic — из-за замены старой, механической коробки передач новой, роботизированной s-tronic цена взлетела с 2,5 млн рублей до почти 3 млн рублей. Отметим, что ранее на «робота» S tronic Audi автовладельцы неоднократно жаловались (с механической проблем не было). Мировая премьера новой Q5 состоялась еще на Парижском автосалоне в 2016 году, но до российских равнин добралась лишь в 2017 году, причем «растеряв» при этом двигательное разнообразие. Для России немцы оставили лишь один бензиновый трехлитровый мотор 2.0 TFSI в 249 л. с.

KIA заменила модель Rio на новую (D057) с двигателем объемом 1,6 л: в итоге цена поднялась с 640 тыс. рублей до 745 тыс. рублей (16,4%). Корейский «бюджетник» доступен с двигателем в 1,4 и 1,6 л. Кроме того, «кореец» получил обновленную платформу и внешность. За топовую комплектацию новой модели попросят почти 1 млн рублей.

Volkswagen Tiguan перешел на новый дизайн и увеличил мощность двигателя

Volkswagen Tiguan за год тоже обновил свой кроссовер, на смену одному турбомотору (модель Trend & Fun) с объемом двигателя в 1,4 л и минимальной мощностью 122 «лошадок» — пришел более мощный: мощность мотора у «новинки» с новым дизайном выросла до 125 «лошадок» (можно под капот поставить и мотор в 220 л. с. и роботизированную коробку передач). Стоимость благодаря этому выросла на 14,4%: с 1,2 млн рублей до 1,35 млн. Авто продается в четырех комплектациях: Trendline, Comfortline, Highline и Sportline. При этом уже в базовую версию включили шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, аудиосистему, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и т. д.

Volkswagen Tiguan за год тоже обновил свой кроссовер



Новый Toyota Land Cruiser Prado со старыми моторами дороже на 13%

Наконец, на 13% выросла цена на Toyota Land Cruiser Prado, обновленную модель которой начали продавать с декабря прошлого года, — до 2,2 млн рублей. Двигатели остались теми же — 2,7 л (163 л. с.), 4.0 л (282 л. с.) и дизель 2,8 л (177 л. с.), основной упор был сделан на «оснащении всех шести представленных комплектаций улучшенными опциями, обеспечивающими максимальный комфорт и безопасность, что приблизило внедорожник к флагманскому Land Cruiser 200». Визуально — с изменившейся передней части авто, в том числе «ребристым капотом» — новый «Прадо» тоже стал больше походит на Land Cruiser 200 (стоящий 3,8 млн рублей). В новый «Прадо» включили и комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sence.

«Похудевший» на 100 кг BMW 5 серии подорожал на 200 тыс. рублей

Пробежимся по другим любопытным новинкам. BMW с декабря прошлого года выпускает на рынок обновленную «пятерку». BMW 5-й серии — седан седьмого поколения, цена на который вырастет на 200 тыс. рублей, до 2,75 млн рублей. Если у старого движок был мощностью в 184 л. с., то в новом поколении машину в базовой комплектации 520d будут продавать с 4-цилиндровым 2-литровым турбодизелем мощностью уже 190 л. с. плюс автоматическая 8-ступенчатая коробка передач Steptronic (с возможностью ручного переключения). Еще одно ключевое отличие — меньший вес «пятерки» нового поколения: «использование рациональной облегченной конструкции BMW EfficientLightweight с более широким применением алюминия и высокопрочных сталей позволило на 100 кг снизить массу автомобиля по сравнению с предыдущей моделью». В следующем году российский рынок ожидает новое поколение BMW M5, мощность двигателя которого выросла с прежних 560 «лошадок» до 600. В дополнение модель получит ту же 8-ступенчатую АКП M Steptronic и полный привод xDrive с возможностью активации полностью заднеприводного режима. Предварительная цена базовой модели — 6,7 млн рублей, то есть на 700 тыс. рублей выше, чем стоила прежняя М5.

BMW с декабря прошлого года выпускает на рынок обновленную «пятерку»



Honda, не обнаружив очередей за своим кроссовером CR-V, выпустила более дешевый с меньшим объемом двигателя

Honda обновила свой популярный кроссовер CR-V, который «приехал» в Россию сначала с 2,4-литровым двигателем на 186 л. с. (по цене 2,1 млн рублей), но в декабре прошлого года доехала, наконец, и более доступная для нашего рынка модель с двухлитровым двигателем Elegance CR-V, с 8 подушками безопасности, интеллектуальным мультиинформационным дисплеем, климат-контролем и проч., стоящая на 340 тыс. рублей дешевле, чем с двигателем 2,4 л, за которой, как отмечают наблюдатели, очередей в прошлом году не было: банально из-за высокой цены.

Hyundai Solaris попытается вернуть себе первенство на российском рынке меньшим числом «лошадей»

В 2017 году появился еще один обновленный Hyundai — модель Solaris, один из самых популярных на российском рынке автомобилей. «Солярис» первого поколения, собираемый в России на питерских мощностях с 2013 года, напомним, проиграл по итогам прошлого года KIA Rio, Lada Granta и Vesta. «Солярис», как мы уже писали в прошлом году, показал худшие цифры еще в 2016 году (продажи упали на 22%). За первое полугодие 2017 года скорость падения выросла уже до 30%. Таким образом, модель, потеряв лидерство, опустилась сразу на 4-е место. «Второе поколение» «Солярисов» должно, по сути, отыграть прежние позиции почти за ту же цену (625 тыс. рублей). Покупателей «корейцы» будут привлекать не только обновленным внешним видом, но и, прежде всего, 6-ступенчатым механическим и автоматическим агрегатом, мотором в 1,4 л (в прежнем — 1,6) и меньшей мощностью в 100 л. с. (что приятно скажется и на величине транспортного налога). Останется доступным и альтернативный 1,6-литровый двигатель, знакомый по старым «Солярисам». Очевидно, цифры уменьшили, дабы удержаться в нужном ценовом диапазоне. Ранее «Солярис» шел лишь с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 4-ступенчатым «автоматом», что мало нравилось автовладельцам. Кроме того, производители впервые с 2010 года перекалибровали настройки руля и задней части подвески

У KIA, помимо новой Rio, в гараже еще несколько новинок. Четвертое поколение KIA Optima, которую называют потенциальной «убийцей Toyota Camry», в том числе и спортивная модель с движком на 2,4 л, в 188 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом» (есть версия GT с мотором на 2 л в 245 л. с.). Цена на нее выросла с 1,12 млн до 1,19 млн рублей. Новая KIA Sportage (подорожавшая за год лишь на 4%, до 1,27 млн рублей) на российский рынок выйдет с дизельным 2-литровым мотором на 185 «лошадей», бензиновым 1,6-литровым на 177 «лошадей» и двухлитровым на 150 лошадей — все со 6-ступенчатым «автоматом» (можно, впрочем, взять и «механику»).

Четвертое поколение KIA Optima называют потенциальной «убийцей Toyota Camry»



Mercedes-Benz с декабря прошлого года начал продавать новые модели S-Класса — S450 будет оснащен 367-сильным 3-литровым турбомотором (ранее было всего 333 «лошадки») с 9-ступенчатым «автоматом». Версия S560 получила 4-литровый 469-сильный турбированный V8 и «автомат». Цена выросла всего на 100 тыс. рублей, до 6,27 млн рублей. Новый Mercedes-Benz Е-Класса под багажником содержит бензиновый двигатель на 184 л. с. или дизельный на 190 л. с. и 9-ступенчатый «автомат». Цена его к декабрю 2017 года (когда в продажу поступил вариант E 200 Premium) снизилась с почти 3 млн рублей до 2,96 млн.

10 позиций самых дорогих авто занимают в основном BMW (пять моделей, самая дорогая — спортивная X6 M, 7,3 млн рублей) и Mercedes-Benz (три модели, самая дорогая — внедорожник G-Класса, 6,7 млн рублей), Lexus LX 570 (6,4 млн рублей) и Audi A8 (5,7 млн рублей).

«Лада» рискнула выйти на рынок с «универсалом» на 122 «лошадки»

В бюджетной топ-10 большинство позиций оккупировал, разумеется, ВАЗ (семь моделей, самая дешевая Granta — 389,9 тыс. рублей) и Renault (две модели, самая дешевая — Sandero, 490 тыс. рублей). При этом в январе 2018 года АвтоВАЗ вновь повысил цены на свой модельный ряд (тем более за 11 месяцев прошлого года продажи «Лады» выросли на 11,7%). Цены в среднем выросли (как и в прошлом году, к слову) на 2,5%. Стоимость седана Lada Vesta в базовой комплектации выросла на 15 тыс. рублей (2,7%) до 569 900 рублей (еще в декабре прошлого года ее можно было взять за 554 900 рублей), седана Lada Granta — на 10 тыс. руб. (2,6%) до 399 900 рублей (месяц назад стоила 389 900 рублей), кроссовера Xray — на 15 тыс. рублей (2,5%) до 614 900 рублей. Стоит также отметить одну из любопытных новинок АвтоВАЗа: Lada Vesta SW и SW Cross, которые уже называют «самыми стильными автомобилями, когда-либо выходившими под брендом «Лада».

Цена на универсал начинается от 640 тыс. рублей (мотор на 1,6 л мощностью 106 л. с. — как у XRAY и «Весты», механическая коробка передач), SW Cross стоит от 756 тыс. рублей (Luxe, 1,6 л, МКПП). На обе модели можно установить и двигатели на 1,8 л — это на сегодня самые «объемные» моторы во всей вазовской линейке, мощность таких моторов достигнет 122 л. с., для «Лады» пока абсолютный рекорд. Механическую 5-ступенчатую трансмиссию можно, кстати, заменить на роботизированную.

Lada Vesta SW и SW Cross называют «самыми стильными автомобилями, когда-либо выходившими под брендом «Лада». Фото lada-vesta2.ru



УАЗ обрушил цены на обновленный «Патриот»

Из российских новинок напомним еще и об «Обновленном УАЗ Патриот» (он так и называется на официальном сайте УАЗа), у которого теперь только один люк заливной горловины (по правому борту) и топливный бак, «наконец, один». Запас топлива бензобака в итоге снизился с 72 до 68 л, зато добавили в качестве «бонуса» «жесткую блокировку заднего дифференциала с электронным управлением», что должно улучшить проходимость. В новом «Патриоте» пропал 2,2-литровый турбодизель на 113,5 л. с., в основном из-за низких продаж, вызванных высокой ценой (за старый дизельный «Патриот» в свое время просили и по 1 млн рублей). Вместо «дизеля» теперь бензиновый двигатель объемом 2,7 л, мощность которому подняли, впрочем, с 128 до 134,6 л. с. Испугала первых потенциальных покупателей нового «Патриота» в версии «Стандарт» его цена — за машину просили 809 тыс. рублей (в декабре 2016 года), тогда как базовая версия «Классика» стоила всего 779 тыс. рублей. И, кажется, на УАЗе их услышали: в декабре 2017 года вернули название «Классик», что «волшебным образом» обрушило цену до 700 тыс. рублей (минус сразу 100 тыс. рублей!), это рекордное падение для всего авторынка в 2017 году.

Всего упали цены на 11 моделей, в том числе на четыре модели «Мерседес» (G-Класс, Е-Класс, GLS 400 4MATIC, С-Класс), две модели Toyota (Corolla и Land Cruiser 200), Suzuki Vitarar 1, Subaru wrx, Ford Explorer, Mitsubishi Pajero Sport и обновленный «УАЗ Патриот».

Цены на автомобили

Марка Модель Подгруппа модели Цвет Цена (примечание) на ТС 2016 г.в.

06.12.2016 Цена (примечание) на ТС 2016 г.в.

22.03.2017-23.03.2017 Audi A4 1.4 TFSI 6-ст. мех. (с декабря 2017 — S tronic) белая неметаллик 1.840.000 1.840.000 Audi A6 1.8 TFSI 6-ст. мех. белая неметаллик 2.550.000 2.600.000 Audi A8 3.0 TFSI quattro tiptronic белая неметаллик 5.745.000 5.745.000 Audi Q3 1.4 TFSI 6-ст. мех. белая неметаллик 1.860.000 1.910.000 Audi Q5 2.0 TFSI quattro 6-ст. мех. (с декабря 2017 — S tronic) белая неметаллик 2.530.000 2.530.000 Audi Q7 2.0 TFSI quattro tiptronic белая неметаллик 3.665.000 3.750.000 BMW 3 серии Седан 318i мех. 136 л/с белоснежный 1.800.000 1.800.000 BMW 5 серии Седан 520i Седан, мех., 184 л/с (с декабря 2017 — авт. Steptronic) белоснежный 2.540.000 2.540.000 BMW 7 серии 730i, авт. Steptronic, 258 л/с (с декабря 2017 — 249 л.с.) белоснежный 4.490.000 4.490.000