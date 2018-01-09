Нерадостные каникулы: ДТП в Пестрецах, пожар в Мензелинске и неспящая преступность

Пока вы ели оливье: итоги затяжных январских выходных в Татарстане

На брифинге в кабинете министров сегодня подвели итоги новогодних каникул. К сожалению, не обошлось без трагедий: крупный пожар в Мензелинске унес три человеческие жизни, в двух ДТП погибли шесть человек. 10 человек начали новый год с ожоговых и травматологических отделений больниц после взрывов петард. В остальном праздники прошли спокойно, отдыхал даже криминал — преступлений было зарегистрировано на четверть меньше, чем в рабочие дни. Подробности — в материале «Реального времени».

В кругу людей и медведей

В Татарстане работали 157 елочных городков. Новогоднюю ночь там встретили около 270 тысяч человек. Самыми посещаемыми стали казанские места отдыха — Кремлевская набережная, площадь Тысячелетия и парк «Черное озеро».

Рождество Христово в 250 храмах встретили порядка 50 тысяч человек.

В праздники работали театры и музеи, которые провели около 500 мероприятий. Отдельная история — уличные представления, в этом году благодаря проекту «Зима в парках» их было как никогда много. Шоу французского передвижного театра Remue Menage посетили около 50 тысяч человек.

1—8 января прошло около 200 массовых спортивных мероприятий с охватом 90 тысяч человек.

Шоу французского передвижного театра Remue Menage посетили около 50 тысяч человек. Фото Олега Тихонова

Зажгли так зажгли: 10 человек пострадали от петард

Желание отпраздновать Новый год с огоньком закончилось госпитализацией для 10 татарстанцев, среди которых мальчик 2009 года рождения. Ребенок получил травму пальца 29 декабря от взрыва петарды. 31 декабря в Тюлячинском районе пострадал 37-летний мужчина. Восемь мужчин в Казани, Елабуге и деревне Серда Сабинского района начали год с обращения к медикам из-за травм от пиротехники.

В отношении 100 человек возбуждены административные дела за нарушения правил пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий.

Инспекторы госпожнадзора провели 1215 рейдов по точкам продаж пиротехники, в 11 случаях обнаружили нарушения.

76 пожаров с шестью погибшими

76 пожаров случилось в республике в праздники — это на 11 процентов меньше, чем в прошлом году, но погибших в огне больше — 6 человек. 7 человек на пожарах получили травмы.

6 января произошла трагедия в Мензелинском районе — сгорел частный дом, погибли двое детей и их отец. Мать в это время находилась на работе в Набережных Челнах. Семью характеризуют как благополучную, и сравнения с похожим случаем в деревне Старый Кувак Лениногорского района, где в 2016 году погибла семья, неуместны, считают в Государственной инспекции РТ по пожарному надзору.

— Там семья была полностью отключена от газа и электроэнергии и была вынуждена греться самодельными средствами. В данной ситуации семья была благополучная, на учете не состояла, — говорит Сергей Сергеев, главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору.

После трагедии 2016 года в домах, где живут многодетные семьи, начали устанавливать пожарные извещатели.

2 человека погибли 5 января в ДТП с участием «Лады» и Mitsubishi Lancer в Чистопольском районе. Фото mvd.tatarstan.ru



42 ДТП и один нетрезвый водитель

На дорогах Татарстана произошло 42 ДТП, это на треть меньше, чем в новогодние праздники прошлого года, но погибших больше — 10 человек.

ДТП с массовой гибелью людей произошло 4 января в Пестречинском районе — 4 человека погибли в результате столкновения ВАЗ-2114 и Hyundai Creta. 2 человека погибли 5 января в ДТП с участием «Лады» и Mitsubishi Lancer в Чистопольском районе.

В дорожно-транспортных происшествиях, произошедших за время праздников, ранены 64 человека, среди них 9 детей — это на треть меньше, чем за тот же период 2017 года.

624 водителя были оштрафованы за перевозку детей без автокресел. Одного водителя задержали в нетрезвом состоянии — в прошлом году 8 водителей подшофе поймали за рулем.

У бандитов тоже выходные: преступлений на четверть меньше, чем в рабочие дни

За новогодние праздники полицейские зарегистрировали 466 преступлений — это столько же, сколько и в прошлом году, но на четверть меньше, чем в рабочие дни. 6 человек убили, 17 нанесен тяжкий вред здоровью — в основном, сообщают в МВД РТ, таким результатом завершались ссоры, возникшие после совместного распития спиртного.

В криминальной сводке также 6 разбойных нападений и 19 грабежей — все раскрыты по горячим следам. 9 угонов автомобилей и 42 мошенничества — последние в основном совершены с применением интернет-технологий и сотовой связи.

На массовых мероприятиях преступлений зарегистрировано не было, порядок там ежедневно охраняли 400 сотрудников МВД.

С 20 по 30 декабря проходила операция «Ель». Фото 67.мвд.рф

Елки-2018: незаконно вырубили на 200 тысяч рублей

С 20 по 30 декабря проходила операция «Ель». Было организовано 452 рейда по рынкам и 400 рейдов в лесничествах. Выявлено 5 фактов незаконной рубки деревьев, по ним возбуждены уголовные дела, еще два — в процессе. 200 незаконно вырубленных деревьев на сумму 200 тысяч рублей изъяли.