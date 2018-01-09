Новости общества

10:11 МСК
Новости раздела
Общество

Нерадостные каникулы: ДТП в Пестрецах, пожар в Мензелинске и неспящая преступность

14:18, 09.01.2018 7

Пока вы ели оливье: итоги затяжных январских выходных в Татарстане

Нерадостные каникулы: ДТП в Пестрецах, пожар в Мензелинске и неспящая преступность Фото: mvd.tatarstan.ru

На брифинге в кабинете министров сегодня подвели итоги новогодних каникул. К сожалению, не обошлось без трагедий: крупный пожар в Мензелинске унес три человеческие жизни, в двух ДТП погибли шесть человек. 10 человек начали новый год с ожоговых и травматологических отделений больниц после взрывов петард. В остальном праздники прошли спокойно, отдыхал даже криминал — преступлений было зарегистрировано на четверть меньше, чем в рабочие дни. Подробности — в материале «Реального времени».

В кругу людей и медведей

В Татарстане работали 157 елочных городков. Новогоднюю ночь там встретили около 270 тысяч человек. Самыми посещаемыми стали казанские места отдыха — Кремлевская набережная, площадь Тысячелетия и парк «Черное озеро».

Рождество Христово в 250 храмах встретили порядка 50 тысяч человек.

В праздники работали театры и музеи, которые провели около 500 мероприятий. Отдельная история — уличные представления, в этом году благодаря проекту «Зима в парках» их было как никогда много. Шоу французского передвижного театра Remue Menage посетили около 50 тысяч человек.

1—8 января прошло около 200 массовых спортивных мероприятий с охватом 90 тысяч человек.

Шоу французского передвижного театра Remue Menage посетили около 50 тысяч человек. Фото Олега Тихонова

Зажгли так зажгли: 10 человек пострадали от петард

Желание отпраздновать Новый год с огоньком закончилось госпитализацией для 10 татарстанцев, среди которых мальчик 2009 года рождения. Ребенок получил травму пальца 29 декабря от взрыва петарды. 31 декабря в Тюлячинском районе пострадал 37-летний мужчина. Восемь мужчин в Казани, Елабуге и деревне Серда Сабинского района начали год с обращения к медикам из-за травм от пиротехники.

В отношении 100 человек возбуждены административные дела за нарушения правил пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий.

Инспекторы госпожнадзора провели 1215 рейдов по точкам продаж пиротехники, в 11 случаях обнаружили нарушения.

76 пожаров с шестью погибшими

76 пожаров случилось в республике в праздники — это на 11 процентов меньше, чем в прошлом году, но погибших в огне больше — 6 человек. 7 человек на пожарах получили травмы.

6 января произошла трагедия в Мензелинском районе — сгорел частный дом, погибли двое детей и их отец. Мать в это время находилась на работе в Набережных Челнах. Семью характеризуют как благополучную, и сравнения с похожим случаем в деревне Старый Кувак Лениногорского района, где в 2016 году погибла семья, неуместны, считают в Государственной инспекции РТ по пожарному надзору.

— Там семья была полностью отключена от газа и электроэнергии и была вынуждена греться самодельными средствами. В данной ситуации семья была благополучная, на учете не состояла, — говорит Сергей Сергеев, главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору.

После трагедии 2016 года в домах, где живут многодетные семьи, начали устанавливать пожарные извещатели.

2 человека погибли 5 января в ДТП с участием «Лады» и Mitsubishi Lancer в Чистопольском районе. Фото mvd.tatarstan.ru

42 ДТП и один нетрезвый водитель

На дорогах Татарстана произошло 42 ДТП, это на треть меньше, чем в новогодние праздники прошлого года, но погибших больше — 10 человек.

ДТП с массовой гибелью людей произошло 4 января в Пестречинском районе — 4 человека погибли в результате столкновения ВАЗ-2114 и Hyundai Creta. 2 человека погибли 5 января в ДТП с участием «Лады» и Mitsubishi Lancer в Чистопольском районе.

В дорожно-транспортных происшествиях, произошедших за время праздников, ранены 64 человека, среди них 9 детей — это на треть меньше, чем за тот же период 2017 года.

624 водителя были оштрафованы за перевозку детей без автокресел. Одного водителя задержали в нетрезвом состоянии — в прошлом году 8 водителей подшофе поймали за рулем.

У бандитов тоже выходные: преступлений на четверть меньше, чем в рабочие дни

За новогодние праздники полицейские зарегистрировали 466 преступлений — это столько же, сколько и в прошлом году, но на четверть меньше, чем в рабочие дни. 6 человек убили, 17 нанесен тяжкий вред здоровью — в основном, сообщают в МВД РТ, таким результатом завершались ссоры, возникшие после совместного распития спиртного.

В криминальной сводке также 6 разбойных нападений и 19 грабежей — все раскрыты по горячим следам. 9 угонов автомобилей и 42 мошенничества — последние в основном совершены с применением интернет-технологий и сотовой связи.

На массовых мероприятиях преступлений зарегистрировано не было, порядок там ежедневно охраняли 400 сотрудников МВД.

С 20 по 30 декабря проходила операция «Ель». Фото 67.мвд.рф

Елки-2018: незаконно вырубили на 200 тысяч рублей

С 20 по 30 декабря проходила операция «Ель». Было организовано 452 рейда по рынкам и 400 рейдов в лесничествах. Выявлено 5 фактов незаконной рубки деревьев, по ним возбуждены уголовные дела, еще два — в процессе. 200 незаконно вырубленных деревьев на сумму 200 тысяч рублей изъяли.

Дарья Турцева
ОбществоПроисшествия
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 09 янв
    кому то праздники, кому то трагедия
    Ответить
  • Анонимно 09 янв
    ЗА 8 дней 1 нетрезвый водитель? Не может быть, надо построже!
    Ответить
  • Анонимно 09 янв
    Сгоревших жалко. На все воля всевышнего , но надо беречься.Вечного мира и покоя погибшим.
    Ответить
  • Анонимно 09 янв
    Сколько елочек сгубили браконьеры. Деньги надо зарабатывать гуманными способами
    Ответить
  • Анонимно 09 янв
    Бандиты отдыхали, потому что праздники выбили всех из колеи. А бандиты любят тишину, темноту,
    Ответить
  • Анонимно 09 янв
    Удивляет спокойный тон сообщений, что столько-то убили, ограбили.. При таких мощностях МВД, наращении Росгвардии, доблестных независимых судьях преступности вообще не должно быть. Как вот докладывали по Японии, где якобы почти нет преступлений. Ведет человек преступный образ жизни- всё, высылка к белым медведям.. Судьи, кажется, даже не знают о таких мерах, как ссылка и высылка.. Таких приговоров нет.
    Ответить
  • Анонимно 10 янв
    А может сразу четвертовать? Не подскажете соответствующую статью в УК РФ?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

10:11 МСК
Новости раздела