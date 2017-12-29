Гигантские медведи пришли в парк им.Горького: в Казани гастролирует уличная труппа Remue Menage

Передвижной французский театр Remue Menage с постановками на стыке цирка, танца и музыки стал участником программы «Зима в парках». Remue Menage представляет в Казани спектакль «Gueule d'ours» («Медвежья пасть») со светящимися тростевыми куклами-медведями. За шествием четырехметровых медведей и экстравагантных танцоров наблюдал сегодня в парке им.Горького фотокорреспондент «Реального времени».

30 декабря театральный коллектив Remue Menage выступит в Горкинско-Ометьевском лесу в 16.00-17.00, в парке «Крылья Советов» - с 20.00 до 21.00. 31 декабря увидеть его можно в парке им.Урицкого с 15.00 до 16.00 и парке «Сосновая роща» с 18.00 до 19.00.

