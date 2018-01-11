«Брюссель и Вашингтон будут поддерживать противоборствующие группировки на Украине»

Что 2018 год готовит для Украины и ее граждан? Колонка Ивана Мезюхо для «Реального времени»

В 2018 году российско-украинские отношения только усложнятся, считает крымский политолог и колумнист «Реального времени» Иван Мезюхо. В авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, эксперт анализирует прошедшие на Украине за последние годы события и дает прогноз на ближайшее будущее. Настоящее российского соседа, когда «по улицам бегает бывший грузинский президент, призывающий к импичменту действующего украинского президента», как и будущее, видится политологу весьма безрадостным.

Разруха в головах

После государственного переворота на Украине для ее граждан наступила новая жизнь. Началось время больших людских потерь вследствие карательной операции новой украинской власти в Донбассе. Годы после победы Евромайдана запомнятся также и стремительным обнищанием украинцев, очередным разбазариванием украинской экономики, фейковой борьбой с коррупцией, политическими преследованиями в отношении всех неугодных к нынешнему режиму Петра Порошенко.

2014—2017 годы для Украины я бы еще охарактеризовал как время массированного зомбирования украинского народа через местные СМИ. Увы, но политически активное меньшинство на Украине теперь еще больше, чем ранее, заряжено антироссийски. У части украинского общества самая что ни на есть настоящая разруха в головах.

Просматривая на днях в сети запись украинской политической программы, посвященной итогам 2017 года, я еще раз убедился в том, что ни о каком оздоровлении украинского общества в ближайшее время речи идти не может. Я сделал над собой усилие и все же просмотрел почти весь час этого русофобского телеэфира. Украинские эксперты, подводя политические итоги уходящего года, говорили не о своей стране, а о России, о предстоящих президентских выборах в нашей стране и лишь немного, вскользь, коснулись темы реформ на Украине, половинчатого «безвиза» с ЕС, проблем коррупции и темы политического кризиса в их стране.

«В конце 2017 года, депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика, выступающего за братские отношения между россиянами и украинцами, обвинили в призывах к созданию Одесской Народной Республики». Фото kharkov.ua

Борьба со здравомыслием

Кончено, на Украине есть и здравомыслящие политики, живущие не сиюминутной политической конъюнктурой. У тех, кто открыто выступает за добрососедские отношения с Россией, очень незавидная судьба на Украине. Их таскают по судам, лезут в личную жизнь, информационно втаптывают в грязь, пытают в подвалах СБУ, отжимают бизнес и сажают в тюрьму.

Так, в конце 2017 года, депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика, выступающего за братские отношения между россиянами и украинцами, обвинили в призывах к созданию Одесской Народной Республики. Его арестовали и избили, а теперь возят в клетке на политические судилища. Я знаю Андрея лично и могу сказать, что у него еще задолго до ареста был шанс бросить всю свою общественную деятельность и уехать с Украины. Конечно, он понимал, что политическая травля, развернутая в отношении него в последние годы, может перейти в стадию уже не первого избиения, судов и обвинений в сепаратизме. Но он не сдался. Он любит свою страну и не бросил свою Украину. Он так и сказал мне, что Родину не бросит и будет бороться до конца, до победы. Сейчас Андрей находится за решеткой, а местные украинские СМИ набрали в рот воды и не замечают политической расправы, инициированной нынешним властным режимом на Украине в отношении харьковского политика.

Я очень надеюсь на то, что в 2018 году Андрей Лесик выйдет на свободу. Судилище, устроенное в отношении него, призвано запугать всех украинских политиков, выступающих за добрососедские отношения с Россией. Украинская власть ведет борьбу со здравомыслием и продолжает нагло оболванивать собственное население.

«Украинская власть лезет в родственные отношения между нашими народами, и, надо сказать, определенная часть украинского общества уже отказалась от своей родни и друзей в России». Фото novosti-krim.ru



О российско-украинских отношениях

Очевидно, что в 2018 году российско-украинские отношения будут еще более сложными. Киев делает все для этого. Недавнее ужесточение пограничного контроля на Украине направлено исключительно против граждан Российской Федерации. Хотя и без биометрического контроля у россиян уже давно возникали сложности при посещении этой страны. В основном россияне ездят на Украину к своим родственникам. Украинская власть лезет в родственные отношения между нашими народами, и, надо сказать, определенная часть украинского общества уже отказалась от своей родни и друзей в России. Когда закончится этот кошмар на Украине? Об этом точно не скажет ни один политический эксперт.

В 2018 год Украина вступает как государственное образование, по улицам которого бегает бывший грузинский президент, призывающий к импичменту действующего украинского президента. Принятое решение США поставлять оружие на Украину лишь обострит ситуацию в Донбассе. Страну всколыхнут новые политические катаклизмы, коррупционные скандалы и социальные потрясения. Грядущий год будет непростым для украинского народа и сложным для украинских политиков. Очевидно, что Европейский союз и США имеют разное видение по разрешению украинского вопроса. Мы еще будем свидетелями того, как Брюссель и Вашингтон будут поддерживать противоборствующие группировки на Украине. Страдать от этого будут простые украинцы. Впрочем, как и всегда…

Иван Мезюхо