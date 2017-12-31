Бабушкины дневники в опасности: как сохранить историю семьи

Проект «Прожито» собрал 850 дневников, самый старый из которых датируется концом XVIII века

Сохранить историю поколений прабабушек и прадедушек вполне возможно, этим и занимается ресурс «Прожито». В нем уже собрано 850 дневников, самый старый из которых датируется концом XVIII века, а самый новый — 2014 годом. О проекте «Прожито» в центре современной культуры «Смена» рассказал основатель ресурса, историк, автор книги «Советский анекдот (указатель сюжетов)» Михаил Мельниченко. Подробности — в материале «Реального времени».

От политических анекдотов к дневникам

В начале лекции Михаил Мельниченко рассказал, как увлекся вопросом поиска и оцифровки семейных архивов. После окончания вуза работал в Российском государственном архиве литературы и искусства, потом трудился редактором устно-исторического проекта «Устная история», созданного сотрудниками отдела устной истории научной библиотеки МГУ.

Создатель этого отдела Виктор Дувакин на протяжении многих лет записывал интервью участников клуба Маяковского. За все время работы он собрал более 800 интервью, а сейчас в отделе библиотеке МГУ уже более 3 тыс. записей, часть из которых доступна на сайте «Устная история». Михаил Мельниченко также был волонтером проекта «Открытый список». Проект посвящен сохранению памяти о государственном терроре в СССР, эта открытая база данных сделана по принципу Википедии. В ней на каждого человека, попавшего в жернова политического террора СССР, заведена одна страница. Таких страниц в «Открытом списке» сейчас 3 миллиона и любой желающий может добавить или исправить информацию, касающуюся своих родных.

Михаил Мельниченко занимался исследованием советского политического анекдота.

Виктор Дувакин на протяжении многих лет записывал интервью участников клуба Маяковского. За все время работы он собрал более 800 интервью, а сейчас в отделе библиотеке МГУ уже более 3 тыс. записей, часть из которых доступна на сайте «Устная история». Фото nbmgu.ru



— На протяжении 6 лет я собирал записи анекдотов, искал их в эмигрантских сборниках, которые с 20-х годов выходили на территории от Риги до Буэнос-Айреса. Мне удалось найти около 30—40 сборников анекдотов, которые я перевел в электронный вид. В это время работал с дневниками, донесениями, воспоминаниями. Мне удалось найти около 6 тысяч сюжетов анекдотов, — заметил руководитель проекта «Прожито».

За время работы над сборником анекдотов Михаил Мельниченко понял, что не хочет больше заниматься исследовательской деятельностью. Его привлекла работа с большим массивом данных. Основой его вдохновения стал сбор источников. Он решил посвятить свою деятельность архивированию, собиранию и публикации материалов.

— Вся информация, которая содержится в рукописях бабушек, хранящихся на антресолях, находится в опасности. Все это может легко потеряться и пропасть. Я отчасти этим травмирован: бумаги бабушки и дедушки были уничтожены по завещанию бабушки. Среди них пропал блокнот дедушки со скабрезными шутками и стихами. В моей семье не было традиции хранить документы своих предков для следующих поколений. Сейчас записываю интервью с родителями, прошу рассказать все, что они знают о нашей семье.

Михаил Мельниченко предлагает записывать беседы с родными о своем роде на диктофон или видеокамеру. Хранить подобную память намного легче, к тому же ее можно расшифровать и опубликовать на одном из электронных ресурсов.

Воспоминания от дневников отличаются тем, что дневники пишутся по горячим следам, а мемуары — через несколько лет, прошедших после основных событий. Фото vk.com



Проект «Прожито» состоит из 850 дневников

Сохранившиеся семейные рукописные дневники — большая редкость, чаще всего семьи берегут мемуары. Они встречаются в три раза чаще, чем дневники. Воспоминания от дневников отличаются тем, что дневники пишутся по горячим следам, а мемуары — через несколько лет, прошедших после основных событий.

— Большинство людей, пишущих воспоминания, рассчитывают на возможность их дальнейшей публикации за пределами семьи. К мемуарам я отношусь скептически. Когда работал над анекдотами, понял, что человеческая память — гибкая штука. Кроме того, что люди часто ошибаются, они еще склонны к искажению истории своей жизни. В основном это встречается в мемуарах. Автор дневника искажает информацию на следующий день, а автор мемуаров спустя несколько лет.

Сейчас проект «Прожито» не публикует мемуары, хотя запросов на них приходит очень много. Сам ресурс возник в 2015 году. В самом начале Михаил Мельниченко и его коллеги не рассчитывали на большой интерес со стороны общественности. Они ориентировались на уже опубликованные дневники, думали, что будут интересны только филологам и социологам.

Сейчас на сайте размещены дневники 1800 авторов. Все тексты пока не полностью загружены, работа по ним идет каждый день.

— Дневники разные по размеру, например, рукописи Пришвина занимают 10 томов. У нас есть фильтры, по которым вы можете искать людей интересных вам профессий, возраста. Чаще всего функционал нужен профессиональным исследователям.

Проект «Прожито» состоит из 850 дневников. Самый длинный из них содержит 9170 записей. Его 50 лет вел грустный преподаватель музыки из Одессы. На проекте содержится 270 тысяч дневниковых записей с конца XVIII века по 2014 год. Самая ранняя запись датируется 1792 годом. Недавно Михаил Мельниченко познакомился с коллекционером, который хранит дневник юноши петровских времен. Юноша был отправлен на учебу за границу и там вел дневник.

Варсеник и Борис Вронские. 1934 год. Фото kolymastory.ru



От геолога до водителя

Михаил Мельниченко поделился рассказами о конкретных людях. В проекте «Прожито» опубликована рукопись геолога Бориса Вронского. С его семьей коллектив «Прожито» работает 2 года. Над рукописью Бориса Вронского работает четыре поколения его семьи. Он вел дневник 50 лет: сначала в экспедиции на Колыме, где в 30-е годы искал золото. На пенсии геолог стал активным охотником за тунгусским метеоритом. Дневник Бориса Вронского занимает 80 толстых тетрадей, исписанных бисерным почерком, и весит около 30 кг. Сейчас расшифрована только половина документов.

Еще один интересный дневник принадлежит Николаю Козакову. Михаил Мельниченко называет его человеком удивительной и показательной судьбы.

— Николай Козаков начал вести дневник в 15—16 лет и записывал развернуто каждый свой день. Мне кажется, что у него был комплекс, что если не записать развернуто день, то он не будет прожит. Единственным большим событием в его жизни стала поездка на заработки в Казахстан.

Приключения в этой стране изданы отдельной книжкой. Остальные дневники — это записи начитанного, сильно пьющего водителя машинно-тракторной станции. В основном он пишет о том, как ремонтирует машину, например, разборку мотора он описал на 15 страницах. Николай Козаков пишет обо всем, даже о том, как в течение всей жизни занимается мелким воровством. Он рассказывает, как в детстве таскал у друга патроны для своего старого ружья и стрелял по птицам, а во взрослом возрасте свинчивал детали с машин своих коллег и наблюдал за тем, как они их ищут и не понимают, куда они исчезли.

Еще один интересный дневник принадлежит Николаю Козакову. Михаил Мельниченко называет его человеком удивительной и показательной судьбы. Фото vk.com



«Прожито» в 2018 году расшифрует казанский дневник



Проект «Прожито» — волонтерская организация. Любой желающий может принять участие в работе над рукописями. За три года над проектом поработало уже более 500 человек. Всем желающим рассылаются фрагменты рукописей и одновременно в работе находится 20—40 дневников.

С Казанью Михаил Мельниченко связывает планы по организации в феврале или марте лаборатории.

— Это открытая встреча, на которую приходят с ноутбуками, и расшифровывают отсканированные записи одного из дневников. Позже мы обсуждаем прочитанный текст. Всего мы провели уже 17 подобных лабораторий в Москве, Перми, Иркутске. Сейчас ищем казанский дневник для лаборатории в вашем городе, — поделился планами на 2018 год Михаил Мельниченко.