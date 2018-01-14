Инструкция по применению: бросай курить, вставай на лыжи!

Руслан Вагизов, исполнительный директор компании ICL Services, совершенно точно знает, кто круче — лыжник или сноубордист

Фото: Руслан Вагизов

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Воплотить одну из них — самое время, тем более что за таким удовольствием и ехать далеко не нужно, и доступно оно каждому. Руслан Вагизов дает подробную и заразительную инструкцию, как начать кататься на горных лыжах.

Предыстория

История началась давно, с детства. Катался я очень много, нравилось кататься именно с горы, на большой скорости. Тогда еще горных лыж у меня не было, а были такие маленькие советские лыжики, но и на них было очень здорово разгоняться. Почему начал? Как обычно бывает, друзья однажды позвали.

С горными лыжами помогли опять же друзья, просто сказали: «Давай!» Начинать было несложно, потому что первоначальная подготовка была. Потребовались только желание и свободное время.

Мне точно незнакомо «стеснение новичка». Как и в любой похожей ситуации, рядом нужны друзья, а еще желательно, чтобы друзья катались примерно на твоем уровне. Тогда точно не стыдно. Ты упал — они упали. И лучше ездить компанией: всегда интереснее с такими же «чайниками», как и ты. А для большей уверенности стоит попробовать сначала на обычных лыжах, где-нибудь на невысоком склоне.

«Лучше сначала спросить себя, нравится ли тебе просто кататься на лыжах. Потому что если нет, то вряд ли ты заболеешь горными лыжами». Фото Максима Платонова

Кому подходит

Лучше сначала спросить себя, нравится ли тебе просто кататься на лыжах. Потому что если нет, то вряд ли ты заболеешь горными лыжами. Если просто, к примеру, нравятся горные пейзажи, то можно заняться горным туризмом. Кстати, этим я тоже увлекаюсь. Хожу на Урал, по Грузии. У меня есть большая мечта — на следующий год побывать на Эльбрусе именно как горный турист. Это такое хобби на круглый год: можно и летом устраивать экспедиции, и зимой турпоходы. Так можно и Килиманджаро покорить!

Если уж говорить именно про горнолыжный спорт, то, во-первых, должен появиться тот, кто тебя притащит. А во-вторых, нужно прокатиться пару-тройку раз. Если зацепит — то вперед. Если нет, еще раз попробовать. Бывает, первый раз покатаешься, не прочувствуешь всю прелесть и подумаешь, что больше — ни за что на свете. Мы так однажды своих заказчиков возили кататься на горных лыжах: кому-то «зашло», были в восторге, а кто-то сказал — да никогда в жизни! И вот сейчас, через год, мы попробуем еще разок — вдруг что поменяется.

А что касается того, кому физически подходят горные лыжи, — катаются почти все, просто на разных уровнях и горах. Но если есть, например, заболевания костей, то точно нужно обращаться за консультацией к врачам.

С чего начать

И да, однозначно начинать нужно с тренером. Научиться, конечно, можно и без него, но техника будет не та. Все-таки тренер учит базовым правилам техники безопасности и тому, как правильно падать. Лучше пару раз упасть на учебной горке, чем потом упасть на общественной и поломать что-нибудь себе или другим горнолыжникам. Под Новый год на горах много любителей провести время с ветерком, соответственно, и вероятность травмироваться вырастает.

Я не советую покупать весь инвентарь сразу — просто потому, что может не «зацепить», а инвентарь дорогостоящий. Лучше взять напрокат в проверенном месте.

Фото: Руслан Вагизов

«Как и в любой похожей ситуации, рядом нужны друзья, а еще желательно, чтобы друзья катались примерно на твоем уровне. Тогда точно не стыдно. Ты упал — они упали. И лучше ездить компанией: всегда интереснее с такими же «чайниками», как и ты». Фото Максима Платонова



Где лучше начать кататься

Начинать нужно с простых горочек, лучше всего — учебных. Я и сам начинал с «зеленой» трассы. А затем приноровился и в тот же день отправился на «синюю».

Сколько стоит

Точных цифр для начинающих не назову. Но могу описать примерный план.

Для начала можно спланировать одну поездку на казанский курорт. Включаем в стоимость: ски-пасс примерно на пять-семь подъемов, услуги тренера (1—2 часа) и учебную горку. И, конечно, прокат лыж. Насчет одежды: в первый раз можно и без специального костюма кататься. Но только не джинсы!

Посмотреть цены можно на сайте склона — все прайсы актуальные.

Это первый этап. Если поняли, что понравилось, переходим на новый уровень. Уже можно поехать на несколько дней. Я советую Урал, мне очень нравится «Аджигардак» или, например, «Банное». Там можно быстрее подняться в классе.

А уже третий этап — это отпуск, например, в Сочи, в Красной Поляне. Программа максимум — семь-восемь дней. На мой взгляд, это идеальное место. Приезжаешь в феврале, катаешься, а потом садишься в автобус и спускаешься в город… а там +10 градусов, тепло и море! Конечно, поплавать не сможешь, но климат благоприятный.

«Катание на горных лыжах — это сумасшедшие эмоции: адреналин и скорость. На самом деле, лыжи — это страшно, поэтому катание — возможность победить страх и обрести уверенность в себе». Фото gazprom.ru



И только на третьем этапе стоит покупать свой инвентарь и костюм. Как правило, хороший горнолыжный костюм стоит от 20 тыс. рублей. Цена у лыж примерно такая же. Полужесткие ботинки — в районе 15 тыс., а еще палки, шлем, очки — стоимость хороших очков около 5 тысяч. Хорошо бы сразу прикупить теплую балаклаву из полара.

Для новичков хорошее предложение — это туры выходного дня. Туркомпании отправляют желающих большими автобусами и в Ижевск, и на Урал — «Абзаково», «Аджигардак», «Банное». Это относительно недорого. Вечером в пятницу отправился, а в воскресенье вернулся. Катание на сертифицированных горках, на которых проходят соревнования, инструктор — все включено! Даже для тех, кто уже уверенно катается, совсем необязательно ехать в Сочи, на Урале есть достойные горки и фрирайды.

Дешевле ездить под конец сезона, где-то в апреле. Снег еще есть, но при этом курорты делают приличные скидки.

Точно не нужно ездить на новогодние праздники. Лучше 1 января, рано утром. Всегда лучше приезжать с утра. Это невероятное ощущение — проехаться первым по склону! Никого нет. Только ты и гора. Природа, воздух — все замечательно.

Для чего это

Катание на горных лыжах — это сумасшедшие эмоции: адреналин и скорость. На самом деле, лыжи — это страшно, поэтому катание — возможность победить страх и обрести уверенность в себе.

«Я, например, даже не вставал на сноуборд и не планирую. Кто круче? Естественно, лыжники!» Фото Максима Платонова

Что дальше

Я не профессионал, катаюсь любительски, поэтому есть куда расти. Улучшать навыки нужно постоянно. В планах — покататься намного выше, чем в Сочи. Выше 2500 км, где кислорода меньше. А для улучшения техники хочется еще поучиться у инструкторов продвинутым навыкам.

Фото: Руслан Вагизов

Лыжи или сноуборд, или Есть ли «заклятая дружба» между лыжниками и сноубордистами

Среди моих друзей и коллег есть как лыжники, так и сноубордисты. Но я, например, даже не вставал на сноуборд и не планирую. Кто круче? Естественно, лыжники!