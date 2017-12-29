Отстоять кубковый трофей и не пустить «Динамо» на пьедестал
Подводим итоги года с главным тренером ватерпольного «Синтеза»
В эти дни в казанском плавательном бассейне «Оргсинтез» был сыгран предварительный этап Кубка России по водному поло. Казанцы прошли его не без шероховатостей, но вполне достойно, а значит, задача отстоять добытый в прошлом сезоне престижный трофей не отменяется. По окончании матчей корреспондент «Реального времени» побеседовал с главным тренером «Синтеза» Андреем Белофастовым об итогах первой части сезона, о шансах команды в борьбе с «монстром» «Динамо» и вечным «топом» «Спартаком», о местных талантах и их перспективах в сборной и о многом другом. Подробности — в материале «Реального времени».
Конкурировать в российском водном поло стало сложнее
Как и предполагалось, в нынешнем сезоне к традиционному гегемону отечественного водного поло волгоградскому «Спартаку» добавилось и несколько подзабытое за бестрофейные годы московское «Динамо».
Переманив добрую часть игроков из Волгограда и усилившись мощными легионерами, москвичи в новом сезоне уверенно возглавляют турнирную таблицу отечественного первенства, опережая и волгоградцев, и казанцев. Теперь биться даже за серебро стало сложнее вдвойне.
В беседе с корреспондентом «Реального времени» наставник «Синтеза» Андрей Белофастов красивыми лозунгами и обещаниями не разбрасывался. Скорее осторожно оценивал шансы своей команды, учитывая новые реалии российского водного поло.
— Весной я уже задавал вопрос: готов ли «Синтез» бороться за золото с Волгоградом? Выясняется, что теперь его надо ставить иначе — с Волгоградом и «Динамо».
— С богатейшими клубами России, вы хотите сказать? Вы же видели вчерашнюю игру (матч против «Динамо» завершился со счетом 8:6 в пользу москвичей, — прим. ред.). Мы достаточно качественно провели первый и четвертый периоды, но, к сожалению, проиграли второй и третий. Были некоторые ошибки и проблемы с составом — три человека травмированных и больных. Но тем, как мы провели эту игру, я в принципе доволен. Что касается дальнейшего распределения мест, то сейчас прогнозировать что-либо очень сложно. Вы же знаете, что, например, «Рубин» не может конкурировать с «Барселоной». Мы сейчас не знаем, на кого попадем в Кубке, — будет слепой жребий. Можем попасть в полуфинале опять на «Динамо», а это, по сути, сборная России плюс два серба — олимпийских чемпиона. Но мы понимаем, что это спорт, и «Синтез» будет готов к борьбе за Кубок. Безусловно, нужно будет сделать маленькое чудо, чтобы опередить «Динамо», тем более в Москве.
Мы сейчас не знаем, на кого попадем в Кубке, — будет слепой жребий. Можем попасть в полуфинале опять на «Динамо», а это, по сути, сборная России плюс два серба — олимпийских чемпиона. Но мы понимаем, что это спорт, и «Синтез» будет готов к борьбе за Кубок
— Как оцениваете первую часть сезона?
— Команда идет на третьем месте. Мы потеряли лишь одно незапланированное очко в Астрахани, но нужно понимать, что там тоже были травмированные — Марзуки и Плискевич. Тем не менее говорить о нашем месте в таблице после первой части чемпионата тоже преждевременно. Не надо этой поспешности. После перерыва мы будем дома принимать «Спартак-Волгоград», Астрахань, «Штурм». А решаться все будет и вовсе в плей-офф.
— Можно было сыграть лучше в прошедших матчах первой части чемпионата?
— Наверное, да. Но мы провели очень большое количество игр, и, естественно, держать форму на протяжении трех месяцев было очень сложно. Тот результат, который мы показали, в принципе положительный. Это тот уровень, который мы и должны показывать, не больше и не меньше. И с «Динамо» мы здорово сыграли, на своем максимуме.
— В нынешнем сезоне взять Кубок будет сложнее, чем в прошлом, учитывая, что «Динамо» стало сильнее?
— Хочу заметить, что и в прошлом году «Динамо» в чемпионате занимало второе место, прямо перед «Синтезом», и мы чудом обыграли их в Москве. У них была стартовая позиция перед нами и свое поле. Нам стоило титанических усилий выйти в финал. Нынешнюю ситуацию все предвидели. Потому что «Динамо» взорвало трансферный рынок в этом году, амбиции у команды сейчас огромные, и бороться с ними будет очень сложно. Но нет ничего невозможного. Наша команда показала в играх с «Динамо», что мы знаем, как с ними играть. Но, конечно, нужно улучшать качество нашей игры. Особенно третьи периоды.
Кубок России престижен
Переоценить значение Кубка России в водном поло, в отличие от того же футбола, трудно. Прошлогодний Кубок, взятый «Синтезом» вкупе с серебром в первенстве, позволил казанцам однозначно поставить на итоговое командное фото печать «удачный сезон». Победа в Кубке делает команде честь, особенно если в чемпионате дела идут не по тому сценарию. Да и участие в еврокубках обеспечивает.
Предварительный этап Кубка проводится в стенах действующего обладателя, в данном случае — в плавательном бассейне «Оргсинтез». Казанский клуб перед своими болельщиками еще никогда не пасовал и в этот раз тоже играет на полных оборотах.
В первый игровой день предварительного этапа первая команда «Синтеза» потренировалась на своей «молодежке» из «Синтез-УОР» (14:8), которая, кстати, тоже на этом розыгрыше неспроста. Прошлогоднее четвертое место в финале Кубка России стало ее лучшим достижением.
Наша команда показала в играх с «Динамо», что мы знаем, как с ними играть. Но, конечно, нужно улучшать качество нашей игры. Особенно третьи периоды
— Возможен ли перевод игроков из второй команды «Синтез-УОР» в основную по ходу сезона? — спросил корреспондент «РВ» в продолжение беседы.
— Конечно, возможен. У нас это практикуется. Мы уже отдавали трех игроков на предварительном этапе в «УОР», и они усилили команду. И, безусловно, совместные действия дали возможность молодой команде оказаться в восьмерке сильнейших в прошлом сезоне. Но попасть в первую команду, как вы понимаете, очень сложно. Нужно обладать и технической оснащенностью, и антропометрическими данными, и хорошим функциональным состоянием. Мы, конечно, следим за ними. Но чтобы попасть в первую команду, многим ребятам нужно поднажать очень серьезно.
— Кто прибавил достаточно, чтобы хотя бы рассчитывать на повышение?
— Вы знаете, там есть очень перспективные ребята 2001 года. Вот у них есть шансы. Но это на будущее. А ребята, которые поопытнее, в принципе играют на своем хорошем уровне. Сейчас говорить о том, что кто-то из них будет в команде «Синтез», нельзя. У нас есть ротация. Кого-то мы оттуда забираем назад. Сейчас на сборы берем Хазиахметов, Смирнова, Салахова и Егорова, чтобы они прогрессировали с первой командой.
«Спасибо ТАИФу за усиление»
Во второй день вторая команда «Синтеза» также одолела минский клуб РЦОП, составленный из взрослых белорусских профессионалов, со счетом 11:9. А вот первый состав, как уже отмечалось, уступил московскому «Динамо» с небольшой разницей — 8:6. В заключительных матчах предварительного этапа Кубка «Синтез-УОР» ожидаемо уступил динамовцам, а первый «Синтез» разгромил РЦОП — 16:3.
Теперь казанцы ждут результатов жеребьевки полуфиналов, где они могут сыграть со «Штурмом», «Спартаком» или «Динамо». Матчи на Кубок и в чемпионате пройдут уже после перерыва, который команда заполнит поездкой в Будапешт, где планирует провести спарринги с сильнейшими клубами Европы.
— А в первом составе есть те, кто «выстрелил» именно в этом сезоне? — наша беседа с наставником «Синтеза» плавно перешла к тем, кому предстоит отстаивать трофей уже в новом году.
— Не хочу никого хвалить, но очень здорово играет Плискевич. К сожалению, месяц он не выступал из-за травмы. Но сейчас играет на максимуме возможностей, отрабатывает на 100%. Очень здорово работают и новички. Нужно понимать, что команда у нас не молодая, среднего возраста.
Попасть в первую команду, как вы понимаете, очень сложно. Нужно обладать и технической оснащенностью, и антропометрическими данными, и хорошим функциональным состоянием
— Кто пришел?
— Пришли все те, кто уже играл за «Синтез» три-четыре года назад. Фатахутдинов, Степанюк, Бугайчук. Сохранился костяк команды, хотя мы потеряли пятерых игроков, которые ушли в «Динамо». Казанских игроков, что немаловажно.
— То есть пришедшие ребята позволили сохранить уровень команды после оттока исполнителей в «Динамо»?
— Безусловно. Без этих ребят нам было бы сложно бороться и с Волгоградом, и тем более с Москвой. Невозможно, я бы сказал. И нужно понимать, что мы еще купили двоих иностранцев. Огромное спасибо ТАИФу за тех легионеров, которых мы смогли приобрести.
— Кто у нас претендует на попадание в российскую сборную?
— Одинцов, Гинятов и Бугайчук. Сейчас, говорят, будут вызывать и вратаря Антонова, который очень удачно отстоял на этом Кубке. Посмотрим.
— Оцените европейский сезон.
— Мы достойно отыграли четыре с половиной круга, но не вышли в Лигу чемпионов, потому что нам досталась «Брешиа». Ей мы уступили по разнице мячей (один мяч). А в Кубке Европы нам досталась самая сильная команда — «Ференцварош» с четырьмя иностранцами. Мы же играем в основном своими игроками, плюс двумя легионерами. Так что мы выступили достойно, намного лучше, чем в прошлом году. Мы и «Брешию» обыгрывали, хотя до того не могли этого сделать на протяжении 11 лет, и с «Ференцварошем» достойно отыграли.
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