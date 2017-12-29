Отстоять кубковый трофей и не пустить «Динамо» на пьедестал

Подводим итоги года с главным тренером ватерпольного «Синтеза»

Фото: Олег Тихонов

В эти дни в казанском плавательном бассейне «Оргсинтез» был сыгран предварительный этап Кубка России по водному поло. Казанцы прошли его не без шероховатостей, но вполне достойно, а значит, задача отстоять добытый в прошлом сезоне престижный трофей не отменяется. По окончании матчей корреспондент «Реального времени» побеседовал с главным тренером «Синтеза» Андреем Белофастовым об итогах первой части сезона, о шансах команды в борьбе с «монстром» «Динамо» и вечным «топом» «Спартаком», о местных талантах и их перспективах в сборной и о многом другом. Подробности — в материале «Реального времени».

Конкурировать в российском водном поло стало сложнее

Как и предполагалось, в нынешнем сезоне к традиционному гегемону отечественного водного поло волгоградскому «Спартаку» добавилось и несколько подзабытое за бестрофейные годы московское «Динамо».

Переманив добрую часть игроков из Волгограда и усилившись мощными легионерами, москвичи в новом сезоне уверенно возглавляют турнирную таблицу отечественного первенства, опережая и волгоградцев, и казанцев. Теперь биться даже за серебро стало сложнее вдвойне.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» наставник «Синтеза» Андрей Белофастов красивыми лозунгами и обещаниями не разбрасывался. Скорее осторожно оценивал шансы своей команды, учитывая новые реалии российского водного поло.

— Весной я уже задавал вопрос: готов ли «Синтез» бороться за золото с Волгоградом? Выясняется, что теперь его надо ставить иначе — с Волгоградом и «Динамо».

— С богатейшими клубами России, вы хотите сказать? Вы же видели вчерашнюю игру (матч против «Динамо» завершился со счетом 8:6 в пользу москвичей, — прим. ред.). Мы достаточно качественно провели первый и четвертый периоды, но, к сожалению, проиграли второй и третий. Были некоторые ошибки и проблемы с составом — три человека травмированных и больных. Но тем, как мы провели эту игру, я в принципе доволен. Что касается дальнейшего распределения мест, то сейчас прогнозировать что-либо очень сложно. Вы же знаете, что, например, «Рубин» не может конкурировать с «Барселоной». Мы сейчас не знаем, на кого попадем в Кубке, — будет слепой жребий. Можем попасть в полуфинале опять на «Динамо», а это, по сути, сборная России плюс два серба — олимпийских чемпиона. Но мы понимаем, что это спорт, и «Синтез» будет готов к борьбе за Кубок. Безусловно, нужно будет сделать маленькое чудо, чтобы опередить «Динамо», тем более в Москве.

Мы сейчас не знаем, на кого попадем в Кубке, — будет слепой жребий. Можем попасть в полуфинале опять на «Динамо», а это, по сути, сборная России плюс два серба — олимпийских чемпиона. Но мы понимаем, что это спорт, и «Синтез» будет готов к борьбе за Кубок



— Как оцениваете первую часть сезона?

— Команда идет на третьем месте. Мы потеряли лишь одно незапланированное очко в Астрахани, но нужно понимать, что там тоже были травмированные — Марзуки и Плискевич. Тем не менее говорить о нашем месте в таблице после первой части чемпионата тоже преждевременно. Не надо этой поспешности. После перерыва мы будем дома принимать «Спартак-Волгоград», Астрахань, «Штурм». А решаться все будет и вовсе в плей-офф.

— Можно было сыграть лучше в прошедших матчах первой части чемпионата?

— Наверное, да. Но мы провели очень большое количество игр, и, естественно, держать форму на протяжении трех месяцев было очень сложно. Тот результат, который мы показали, в принципе положительный. Это тот уровень, который мы и должны показывать, не больше и не меньше. И с «Динамо» мы здорово сыграли, на своем максимуме.

— В нынешнем сезоне взять Кубок будет сложнее, чем в прошлом, учитывая, что «Динамо» стало сильнее?

— Хочу заметить, что и в прошлом году «Динамо» в чемпионате занимало второе место, прямо перед «Синтезом», и мы чудом обыграли их в Москве. У них была стартовая позиция перед нами и свое поле. Нам стоило титанических усилий выйти в финал. Нынешнюю ситуацию все предвидели. Потому что «Динамо» взорвало трансферный рынок в этом году, амбиции у команды сейчас огромные, и бороться с ними будет очень сложно. Но нет ничего невозможного. Наша команда показала в играх с «Динамо», что мы знаем, как с ними играть. Но, конечно, нужно улучшать качество нашей игры. Особенно третьи периоды.

Кубок России престижен

Переоценить значение Кубка России в водном поло, в отличие от того же футбола, трудно. Прошлогодний Кубок, взятый «Синтезом» вкупе с серебром в первенстве, позволил казанцам однозначно поставить на итоговое командное фото печать «удачный сезон». Победа в Кубке делает команде честь, особенно если в чемпионате дела идут не по тому сценарию. Да и участие в еврокубках обеспечивает.

Предварительный этап Кубка проводится в стенах действующего обладателя, в данном случае — в плавательном бассейне «Оргсинтез». Казанский клуб перед своими болельщиками еще никогда не пасовал и в этот раз тоже играет на полных оборотах.

В первый игровой день предварительного этапа первая команда «Синтеза» потренировалась на своей «молодежке» из «Синтез-УОР» (14:8), которая, кстати, тоже на этом розыгрыше неспроста. Прошлогоднее четвертое место в финале Кубка России стало ее лучшим достижением.

Наша команда показала в играх с «Динамо», что мы знаем, как с ними играть. Но, конечно, нужно улучшать качество нашей игры. Особенно третьи периоды



— Возможен ли перевод игроков из второй команды «Синтез-УОР» в основную по ходу сезона? — спросил корреспондент «РВ» в продолжение беседы.

— Конечно, возможен. У нас это практикуется. Мы уже отдавали трех игроков на предварительном этапе в «УОР», и они усилили команду. И, безусловно, совместные действия дали возможность молодой команде оказаться в восьмерке сильнейших в прошлом сезоне. Но попасть в первую команду, как вы понимаете, очень сложно. Нужно обладать и технической оснащенностью, и антропометрическими данными, и хорошим функциональным состоянием. Мы, конечно, следим за ними. Но чтобы попасть в первую команду, многим ребятам нужно поднажать очень серьезно.

— Кто прибавил достаточно, чтобы хотя бы рассчитывать на повышение?

— Вы знаете, там есть очень перспективные ребята 2001 года. Вот у них есть шансы. Но это на будущее. А ребята, которые поопытнее, в принципе играют на своем хорошем уровне. Сейчас говорить о том, что кто-то из них будет в команде «Синтез», нельзя. У нас есть ротация. Кого-то мы оттуда забираем назад. Сейчас на сборы берем Хазиахметов, Смирнова, Салахова и Егорова, чтобы они прогрессировали с первой командой.

«Спасибо ТАИФу за усиление»

Во второй день вторая команда «Синтеза» также одолела минский клуб РЦОП, составленный из взрослых белорусских профессионалов, со счетом 11:9. А вот первый состав, как уже отмечалось, уступил московскому «Динамо» с небольшой разницей — 8:6. В заключительных матчах предварительного этапа Кубка «Синтез-УОР» ожидаемо уступил динамовцам, а первый «Синтез» разгромил РЦОП — 16:3.

Теперь казанцы ждут результатов жеребьевки полуфиналов, где они могут сыграть со «Штурмом», «Спартаком» или «Динамо». Матчи на Кубок и в чемпионате пройдут уже после перерыва, который команда заполнит поездкой в Будапешт, где планирует провести спарринги с сильнейшими клубами Европы.

— А в первом составе есть те, кто «выстрелил» именно в этом сезоне? — наша беседа с наставником «Синтеза» плавно перешла к тем, кому предстоит отстаивать трофей уже в новом году.

— Не хочу никого хвалить, но очень здорово играет Плискевич. К сожалению, месяц он не выступал из-за травмы. Но сейчас играет на максимуме возможностей, отрабатывает на 100%. Очень здорово работают и новички. Нужно понимать, что команда у нас не молодая, среднего возраста.

Попасть в первую команду, как вы понимаете, очень сложно. Нужно обладать и технической оснащенностью, и антропометрическими данными, и хорошим функциональным состоянием



— Кто пришел?

— Пришли все те, кто уже играл за «Синтез» три-четыре года назад. Фатахутдинов, Степанюк, Бугайчук. Сохранился костяк команды, хотя мы потеряли пятерых игроков, которые ушли в «Динамо». Казанских игроков, что немаловажно.

— То есть пришедшие ребята позволили сохранить уровень команды после оттока исполнителей в «Динамо»?

— Безусловно. Без этих ребят нам было бы сложно бороться и с Волгоградом, и тем более с Москвой. Невозможно, я бы сказал. И нужно понимать, что мы еще купили двоих иностранцев. Огромное спасибо ТАИФу за тех легионеров, которых мы смогли приобрести.

— Кто у нас претендует на попадание в российскую сборную?

— Одинцов, Гинятов и Бугайчук. Сейчас, говорят, будут вызывать и вратаря Антонова, который очень удачно отстоял на этом Кубке. Посмотрим.

— Оцените европейский сезон.

— Мы достойно отыграли четыре с половиной круга, но не вышли в Лигу чемпионов, потому что нам досталась «Брешиа». Ей мы уступили по разнице мячей (один мяч). А в Кубке Европы нам досталась самая сильная команда — «Ференцварош» с четырьмя иностранцами. Мы же играем в основном своими игроками, плюс двумя легионерами. Так что мы выступили достойно, намного лучше, чем в прошлом году. Мы и «Брешию» обыгрывали, хотя до того не могли этого сделать на протяжении 11 лет, и с «Ференцварошем» достойно отыграли.

1 / 45 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов