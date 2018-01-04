Домашняя аптечка: как в Казани дорожали «Нурофен» и «Арбидол»
Изменение цен на лекарства за 2017 год
Как показало исследование «Реального времени», большинство лекарств в Казани за последний год довольно значительно подешевело. Снижение стоимости коснулось практически всех видов анализируемых лекарств, за исключением трех. При этом некоторые из них потеряли в цене очень сильно, к примеру, «Но-Шпа» — в два раза.
Большинство лекарств подешевело
«Реальное время» продолжает изучать, как изменились цены в Казани на ключевые товары за год. Напомним, помимо стоимости продуктов, товаров хозяйственно-бытового назначения и бензина, мы также следим за ценами на ключевые лекарства. Для анализа этой важной категории товаров мы берем стоимость двадцати наиболее востребованных в Татарстане препаратов.
Как оказалось, за прошедший год практически все лекарства подешевели. Если взять по одной упаковке каждого из 20 лекарств, то общая стоимость такой «корзины» за год снизилась на 21%. Правда, некоторые из препаратов пропали из аптек, а некоторые, наоборот, появились. В частности, сейчас не удалось найти в наличии «Терафлекс капс. №100», который год назад стоил 2431 рубль за упаковку (препарат стимулирует регенерацию хрящевой ткани, показан при остеоартрозе), и «Эссенциале форте Н капс. №100» по 300 мг, ранее стоивший 2434 рубля (препарат показан при хронических гепатитах, циррозе печени, токсикозе). Зато появились «Кетостерил» в той же упаковке по 100 таблеток (его стоимость — 3100 рублей, показан при белково-энергетической недостаточности) и «Терафлю от гриппа и простуды» в виде порошка (стоит он 356 рублей, применяется при ОРВИ).
Если же усреднить изменение цены каждого из лекарств, то окажется, что за год лекарства подешевели на 12%. Из 16 лекарств цены снизились на 13, еще три — подорожали. Максимальное зафиксированное за год подорожание — на 10%, максимальное снижение цены — на 46%.
|Наименование
|22.12.2017
|23.12.2016
|Изменение за год
|АКТОВЕГИН 2МЛ №25 АМП.
|1432
|1600
|-11%
|АЛФЛУТОП Р-Р Д/И 1 МЛ №10
|1488
|2281
|-35%
|АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС. №20
|212
|250
|-15%
|АРБИДОЛ КАПС., 100 МГ №20
|513
|465
|10%
|ИНГАВИРИН КАПС. 90 МГ №7
|485
|500,94
|-3%
|КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №10
|226
|253,5
|-11%
|КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/О 75 МГ+15.2 МГ №100
|214
|225,5
|-5%
|КЕТОСТЕРИЛ ТБ П/О №100
|3099
|0
|КОНКОР ТАБЛ. П.П.О. 10 МГ №30
|339
|336,5
|1%
|ЛАЗОЛВАН СИРОП, 15 МГ/5 МЛ 100 МЛ №1
|202
|216
|-6%
|ЛИНЕКС КАПС. №16
|264
|293
|-10%
|НАЙЗ ТБ 100 МГ №20
|182
|233
|-22%
|НО-ШПА ТБ 40 МГ №24
|112
|206,5
|-46%
|НУРОФЕН ТАБЛ. П.О., 200 МГ, УП.ЯЧЕЙК.КОНТУР №10
|98
|93
|5%
|ПЕНТАЛГИН ТАБ. №24
|170
|203,5
|-16%
|ТЕРАФЛЕКС КАПС. №100
|нет
|2431
|ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ОРАЛН Р-РА 22,1 Г №10
|356
|0
|ЭКЗОДЕРИЛ Р-Р НАРУЖ 1% 10 МЛ №1
|573
|629
|-9%
|ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС. №20
|314
|374
|-16%
|ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС. 300 МГ №100
|нет
|2434
|Стоимость набора лекарств, составленного из перечня наиболее востребованных препаратов в РТ, по одной продаваемой единице (упаковке)
|10279
|13025,44
|-21%
|Среднее изменение
|-12%
Среди подорожавших — «Нурофен», «Арбидол» и «Конкор»
Как можно заметить, даже на три подорожавших лекарства рост цен не такой значительный, как снижение цены на подешевевшие лекарства.
Наибольшее подорожание в казанских аптеках было зафиксировано на препарат «Арбидол». В упаковках из 10 капсул по 100 мг он за год вырос в цене на 10% — с 465 до 513 рублей. «Арбидол» является противовирусным препаратом, применяется для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций. Особенно популярен он в период эпидемии гриппа, когда препарата зачастую не оказывается в аптеках.
Помимо этого, на 5% повысилась стоимость «Нурофена» в упаковке по 10 таблеток, покрытых оболочкой. Стоимость препарата в прошлом году составляла в среднем 93 рубля, сейчас — 98 рублей. «Нурофен» является обезболивающим препаратом, в основных показаниях значатся головная и зубная боль, мигрень, невралгия, боли в спине и суставах. Действующее вещество препарата — ибупрофен.
Наконец, есть и еще одно подорожавшее лекарство, правда, совсем незначительно. Это «Конкор» в упаковке из 30 таблеток, покрытых оболочкой. Стоимость его за год увеличилась всего на 1% — с 336,5 до 339 рублей. Препарат применяется при заболеваниях сердца: артериальной гипертензии, стабильной стенокардии и хронической сердечной недостаточности.
Максимальное снижение цены — в два раза
За 2017 год сразу два лекарства подешевели более чем на треть. Одно из них — популярное и относительно недорогое обезболивающее «Но-Шпа» в упаковке по 24 таблетки — подешевело почти в два раза, с 206,5 до 112 рублей. Препарат этот применяется при спазмах гладкой мускулатуры, головных болях и дисменорее. Действующее вещество — дротаверин.
Второе значительно подешевевшее лекарство — «Алфлутоп» в виде 1%-ного раствора. Цена на него за год снизилась на 35% — ранее он стоил 2281 рубль, сейчас — 1488 рублей. «Алфлутоп» — это препарат, регулирующий обмен веществ в хрящевой ткани, хондропротектор. Применяется при остеоартрозе, остеохондрозе и спондилезе.
Есть, кроме того, и достаточно большая группа препаратов, которая снизилась в цене более чем на 10%. Таких препаратов еще семь. К примеру, на 22% снизилась стоимость таблеток «Найз», которые применяются при ревматоидном артрите, остеохондрозе и остеоартрозе, а также болевом синдроме. Эти таблетки год назад продавались по 233 рубля за 20 штук, сейчас их можно купить по 182 рубля.
На 16% подешевели сразу два препарата. «Эргоферон» в таблетках для рассасывания (противовирусное и антигистаминное средство, применяемое для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ) год назад стоил 374 рубля, сейчас — 314 рублей. На те же 16% снизилась стоимость «Пенталгина» — популярного анальгетика. Год назад препарат стоил 203,5 рубля, сейчас — 170 рублей.
Почти так же — на 15% — снизилась стоимость детского «Анаферона» в упаковке из 20 таблеток для рассасывания. Год назад препарат стоил 250 рублей, сейчас — 212 рублей. Применяется он при ОРВИ, гриппе, кишечных инфекциях.
Небольшое, но снижение: «Кагоцел» и «Линекс»
На 11% снизилась стоимость еще одного противовирусного и иммуномодулирующего препарата — «Кагоцела». Год назад упаковка из 10 таблеток стоила 253,5 рубля, сейчас ее можно приобрести за 226 рублей. На те же 11% подешевел «Актовегин» — препарат, активизирующий обмен веществ в тканях. Применяется он при когнитивных нарушениях, в том числе при постинсультных когнитивных нарушениях и деменции, а также при нарушениях периферического кровообращения и их последствиях. Год назад лекарство продавалось по 1600 рублей, сейчас его можно купить за 1432 рубля.
На 10% снизилась, кроме того, стоимость капсул «Линекс», которые регулируют равновесие кишечной микрофлоры и показаны для лечения и профилактики дисбактериоза. Год назад они продавались по 293 рубля, сейчас — по 264 рубля.
Еще четыре препарата подешевели менее чем на 10%. На 9% — с 629 до 573 рублей, в частности, подешевел противогрибковый препарат «Экзодерил». На 6% (с 216 до 202 рублей) подешевел сироп «Лазолван» — муколитический и отхаркивающий препарат. На 5% снизился в цене «Кардиомагнил» — препарат, применяемый при первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и при профилактике повторного инфаркта миокарда. Год назад он стоил 225, а сейчас — 214 рублей. Наконец, на 3% подешевел противовирусный препарат «Ингавирин». Год назад цена на него составляла около 501 рубля, а сейчас — 485 рублей.
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