Домашняя аптечка: как в Казани дорожали «Нурофен» и «Арбидол»

Изменение цен на лекарства за 2017 год

Как показало исследование «Реального времени», большинство лекарств в Казани за последний год довольно значительно подешевело. Снижение стоимости коснулось практически всех видов анализируемых лекарств, за исключением трех. При этом некоторые из них потеряли в цене очень сильно, к примеру, «Но-Шпа» — в два раза.

Большинство лекарств подешевело

«Реальное время» продолжает изучать, как изменились цены в Казани на ключевые товары за год. Напомним, помимо стоимости продуктов, товаров хозяйственно-бытового назначения и бензина, мы также следим за ценами на ключевые лекарства. Для анализа этой важной категории товаров мы берем стоимость двадцати наиболее востребованных в Татарстане препаратов.

Как оказалось, за прошедший год практически все лекарства подешевели. Если взять по одной упаковке каждого из 20 лекарств, то общая стоимость такой «корзины» за год снизилась на 21%. Правда, некоторые из препаратов пропали из аптек, а некоторые, наоборот, появились. В частности, сейчас не удалось найти в наличии «Терафлекс капс. №100», который год назад стоил 2431 рубль за упаковку (препарат стимулирует регенерацию хрящевой ткани, показан при остеоартрозе), и «Эссенциале форте Н капс. №100» по 300 мг, ранее стоивший 2434 рубля (препарат показан при хронических гепатитах, циррозе печени, токсикозе). Зато появились «Кетостерил» в той же упаковке по 100 таблеток (его стоимость — 3100 рублей, показан при белково-энергетической недостаточности) и «Терафлю от гриппа и простуды» в виде порошка (стоит он 356 рублей, применяется при ОРВИ).

Если же усреднить изменение цены каждого из лекарств, то окажется, что за год лекарства подешевели на 12%. Из 16 лекарств цены снизились на 13, еще три — подорожали. Максимальное зафиксированное за год подорожание — на 10%, максимальное снижение цены — на 46%.

Наименование 22.12.2017 23.12.2016 Изменение за год АКТОВЕГИН 2МЛ №25 АМП. 1432 1600 -11% АЛФЛУТОП Р-Р Д/И 1 МЛ №10 1488 2281 -35% АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС. №20 212 250 -15% АРБИДОЛ КАПС., 100 МГ №20 513 465 10% ИНГАВИРИН КАПС. 90 МГ №7 485 500,94 -3% КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №10 226 253,5 -11% КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/О 75 МГ+15.2 МГ №100 214 225,5 -5% КЕТОСТЕРИЛ ТБ П/О №100 3099 0 КОНКОР ТАБЛ. П.П.О. 10 МГ №30 339 336,5 1% ЛАЗОЛВАН СИРОП, 15 МГ/5 МЛ 100 МЛ №1 202 216 -6% ЛИНЕКС КАПС. №16 264 293 -10% НАЙЗ ТБ 100 МГ №20 182 233 -22% НО-ШПА ТБ 40 МГ №24 112 206,5 -46% НУРОФЕН ТАБЛ. П.О., 200 МГ, УП.ЯЧЕЙК.КОНТУР №10 98 93 5% ПЕНТАЛГИН ТАБ. №24 170 203,5 -16% ТЕРАФЛЕКС КАПС. №100 нет 2431 ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ОРАЛН Р-РА 22,1 Г №10 356 0 ЭКЗОДЕРИЛ Р-Р НАРУЖ 1% 10 МЛ №1 573 629 -9% ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС. №20 314 374 -16% ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС. 300 МГ №100 нет 2434 Стоимость набора лекарств, составленного из перечня наиболее востребованных препаратов в РТ, по одной продаваемой единице (упаковке) 10279 13025,44 -21% Среднее изменение -12%

Среди подорожавших — «Нурофен», «Арбидол» и «Конкор»

Как можно заметить, даже на три подорожавших лекарства рост цен не такой значительный, как снижение цены на подешевевшие лекарства.

Наибольшее подорожание в казанских аптеках было зафиксировано на препарат «Арбидол». В упаковках из 10 капсул по 100 мг он за год вырос в цене на 10% — с 465 до 513 рублей. «Арбидол» является противовирусным препаратом, применяется для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций. Особенно популярен он в период эпидемии гриппа, когда препарата зачастую не оказывается в аптеках.

Помимо этого, на 5% повысилась стоимость «Нурофена» в упаковке по 10 таблеток, покрытых оболочкой. Стоимость препарата в прошлом году составляла в среднем 93 рубля, сейчас — 98 рублей. «Нурофен» является обезболивающим препаратом, в основных показаниях значатся головная и зубная боль, мигрень, невралгия, боли в спине и суставах. Действующее вещество препарата — ибупрофен.

Наконец, есть и еще одно подорожавшее лекарство, правда, совсем незначительно. Это «Конкор» в упаковке из 30 таблеток, покрытых оболочкой. Стоимость его за год увеличилась всего на 1% — с 336,5 до 339 рублей. Препарат применяется при заболеваниях сердца: артериальной гипертензии, стабильной стенокардии и хронической сердечной недостаточности.

Наибольшее подорожание в казанских аптеках было зафиксировано на препарат «Арбидол». Фото business-vector.info



Максимальное снижение цены — в два раза

За 2017 год сразу два лекарства подешевели более чем на треть. Одно из них — популярное и относительно недорогое обезболивающее «Но-Шпа» в упаковке по 24 таблетки — подешевело почти в два раза, с 206,5 до 112 рублей. Препарат этот применяется при спазмах гладкой мускулатуры, головных болях и дисменорее. Действующее вещество — дротаверин.

Второе значительно подешевевшее лекарство — «Алфлутоп» в виде 1%-ного раствора. Цена на него за год снизилась на 35% — ранее он стоил 2281 рубль, сейчас — 1488 рублей. «Алфлутоп» — это препарат, регулирующий обмен веществ в хрящевой ткани, хондропротектор. Применяется при остеоартрозе, остеохондрозе и спондилезе.

Есть, кроме того, и достаточно большая группа препаратов, которая снизилась в цене более чем на 10%. Таких препаратов еще семь. К примеру, на 22% снизилась стоимость таблеток «Найз», которые применяются при ревматоидном артрите, остеохондрозе и остеоартрозе, а также болевом синдроме. Эти таблетки год назад продавались по 233 рубля за 20 штук, сейчас их можно купить по 182 рубля.

На 16% подешевели сразу два препарата. «Эргоферон» в таблетках для рассасывания (противовирусное и антигистаминное средство, применяемое для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ) год назад стоил 374 рубля, сейчас — 314 рублей. На те же 16% снизилась стоимость «Пенталгина» — популярного анальгетика. Год назад препарат стоил 203,5 рубля, сейчас — 170 рублей.

Почти так же — на 15% — снизилась стоимость детского «Анаферона» в упаковке из 20 таблеток для рассасывания. Год назад препарат стоил 250 рублей, сейчас — 212 рублей. Применяется он при ОРВИ, гриппе, кишечных инфекциях.

«Эргоферон» — противовирусное и антигистаминное средство, применяемое для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, год назад стоил 374 рубля, сейчас — 314 рублей. Фото med-explorer.ru

Небольшое, но снижение: «Кагоцел» и «Линекс»

На 11% снизилась стоимость еще одного противовирусного и иммуномодулирующего препарата — «Кагоцела». Год назад упаковка из 10 таблеток стоила 253,5 рубля, сейчас ее можно приобрести за 226 рублей. На те же 11% подешевел «Актовегин» — препарат, активизирующий обмен веществ в тканях. Применяется он при когнитивных нарушениях, в том числе при постинсультных когнитивных нарушениях и деменции, а также при нарушениях периферического кровообращения и их последствиях. Год назад лекарство продавалось по 1600 рублей, сейчас его можно купить за 1432 рубля.

На 10% снизилась, кроме того, стоимость капсул «Линекс», которые регулируют равновесие кишечной микрофлоры и показаны для лечения и профилактики дисбактериоза. Год назад они продавались по 293 рубля, сейчас — по 264 рубля.

Еще четыре препарата подешевели менее чем на 10%. На 9% — с 629 до 573 рублей, в частности, подешевел противогрибковый препарат «Экзодерил». На 6% (с 216 до 202 рублей) подешевел сироп «Лазолван» — муколитический и отхаркивающий препарат. На 5% снизился в цене «Кардиомагнил» — препарат, применяемый при первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и при профилактике повторного инфаркта миокарда. Год назад он стоил 225, а сейчас — 214 рублей. Наконец, на 3% подешевел противовирусный препарат «Ингавирин». Год назад цена на него составляла около 501 рубля, а сейчас — 485 рублей.