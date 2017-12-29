Фарид Мухаметшин: «Я за оппозицию, за конструктивные порой резкие суждения людей»

Череда новогодних встреч с прессой пополнилась пресс-конференцией с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным, которую он провел с руководителями татарстанских СМИ. Спикер подвел итоги работы татарстанского парламента в 2017 году, рассказал о том, как в борьбе за открытость депутатов они дошли до прокуратуры, и прокомментировал свое отношение к отсутствию в законодательной власти активной оппозиции. Подробности в материале «Реального времени».

Успешный 2017-й

Свою встречу с главами республиканских СМИ председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин начал с подведения итогов работы парламента. Уходящий год для Татарстана он назвал успешным, в том числе и по реализации программы «Татарстан-2030».

Дальше последовали сухие факты по количеству заседаний Госсовета, рассмотренных и принятых законопроектов, за которыми скрывается пусть и не всегда активная, но работа татарстанских депутатов. Так, за год парламент провел общим счетом 10 заседаний, на которых был рассмотрен 321 вопрос и приняты 92 закона.

Отметил Фарид Мухаметшин и ряд кадровых перестановок, которые непосредственно коснулись парламент. Самыми значимыми среди них можно назвать смену премьер-министра РТ с Ильдара Халикова на Алексея Песошина и, конечно, уход в отставку на волне языкового вопроса министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова, на место которого пришел Рафис Бурганов. Новый министр также был в числе депутатов, представляющих «Единую Россию» в Госсовете, поэтому после его назначения там освободилось одно место, которое, по словам Мухаметшина, они закроют за счет одного из участников праймериз, ожидающего сейчас на скамье запасных.

Свою встречу с главами республиканских СМИ председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин начал с подведения итогов работы парламента



Среди нововведений этого года председатель татарстанского парламента назвал учреждение по его инициативе экспертных советов при комитетах Госсовета, чтобы расширить круг участников в подготовке законопроектов. Помимо этого была создана мониторинговая группа, занимающаяся анализом работы ранее принятых законов, и продолжена работа с представителями Татарстана в Госдуме РФ, в том числе с помощью которых в республику удалось привлечь в рамках федеральных программ более 84 млрд рублей, что, по мнению спикера Госсовета РТ, «очень много».

За открытостью депутатов присмотрит прокуратура

Еще одна тема, которая заслужила внимание Фарида Мухаметшина — это проблемы непробиваемой стены между населением и теми, кого оно выбрало в качестве своих представителей во власти. Спикер напомнил, что в Татарстане одним из первых был принят закон о работе с обращениями граждан и их приеме. Однако соблюдают закон далеко не все, поскольку, по словам Мухаметшина, обращений и проблем с этим меньше не стало.

— Я проинформировал президента республики Рустама Нургалиевича, премьер-министра Татарстана. Мы мониторим сейчас работу по выполнению закона. Больше того, я обратился в прокуратуру с письмом к нашему прокурору республики. Он активно поддержал и сейчас прокуратура на местах, в городах районов, проверяет исполнение этого закона. Мы не должны терять связь со своим народом, со своими избирателями, со своими людьми. Власть не должна отрываться от тех, кто ее нам делегировал по закону, — отметил председатель Госсовета.

Немного было сказано и о предстоящих выборах президента. Фарид Мухматшин дал понять, что они выступают за действующего президента России Владимира Путина



«Я за оппозицию, за конструктивные, может быть, порой резкие суждения»

Немного было сказано и о предстоящих выборах президента. Фарид Мухматшин дал понять, что они выступают за действующего президента России Владимира Путина, который, напомним, подал документы в ЦИК не как кандидат от «Единой России», а как самовыдвиженец.

— Мы, большинство «единороссов», которые в парламенте, поддержали кандидатуру действующего президента Владимира Владимировича Путина. Будем работать по проведению избирательной кампании, по его поддержке. Но главное, безусловно, чтобы эти выборы прошли организованно, честно и чисто, — сказал спикер, отмечая, что на фоне внутренних вопросов и внешних, связанных с давлением на Россию, «нам нужен опытный, известный, признанный во всем мире человек, который бы продолжил работу по созиданию и по продвижению в целом Российской Федерации в мировом сообществе».

В продолжение политической темы генеральный директор ОАО «ТНВ» Ильшат Аминов задал Мухаметшину вопрос о его отношении к отсутствию в республике сильной политической оппозиции.

— Я всегда выступал за многопартийность — и тогда, когда у нас было 42 партии, и когда сегодня зарегистрировано 76 политических партий, а участвовать в политическом процессе [они] не могут. Оппозиция должна быть грамотной, оппозиция должна быть представлена в любом парламенте, — отметил Мухаметшин.

Как выяснилось, главное для председателя Госсовета здесь — конструктивность и «грамотная политическая выверенность» оппозиционных сил.

— Я за оппозицию, за конструктивные, может быть, порой резкие суждения людей. Но не слышать эту оппозицию — это значит принимать, может быть, однобокие законы и решения. Но она должна быть конструктивной, — еще раз подчеркнул председатель Госсовета Татарстана.