«Учусь писать, чтобы не тратить время коллег и клиентов впустую» — новые книги бизнесменов

«Реальное время» продолжает составлять библиотеку лучших книг по версии бизнесменов

Фото: Максим Платонов

Больше читать и похудеть — не это ли самое популярное пожелание себе на Новый год? Первым в этом году материалом в рубрике «Бизнесмены отчитались» мы открываем серию новых вдохновляющих на чтение обзоров. Также традиционно предлагаем читателям самим отметить в голосовании книгу, наиболее достойную библиотеки предпринимателя.

Владимир Нитенко, генеральный директор «Форт Диалог»:

— В основном я читаю газеты и журналы, из художественной литературы — Михаила Веллера «Накануне неизвестно чего». Это серия очерков об истории и будущем. Близкий приятель прочитал это произведение Веллера и купил его мне в подарок. От книги у меня остались только благоприятные впечатления, очень интересно написана.

Виктор Степанцов, директор Театра на Булаке:

— Сейчас я читаю сценарии, выбирая подходящие на следующий год. Нужно подготовиться к новым постановкам, фестивалям и гастролям, поэтому на все остальное времени не хватает. Выбор очень щепетильный: у театра есть свой стиль, свои фишки. Мат у нас запрещен, мы не ставим то, за что нам было бы стыдно. В следующем году планируем ввести как минимум три новые постановки. У нас обязательно будет классика, скорее всего, Гоголь или что-то еще. Пока не могу обо всем рассказать.

Маргарита Кашуба, директор по маркетингу школы английского по скайпу EnglishDom:

— Недавно прочитала Ричарда Румельта «Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно». Книга полезна не только руководителям компаний, но и руководителям подразделений, поскольку у каждого подразделения должна быть своя стратегия развития. К сожалению, сейчас количество бизнес-литературы и тренингов не гарантирует качество. Их главный эффект в том, что они пополняют наш словарный запас новыми терминами и понятиями, значение которых авторы либо сами не знают, либо держат в секрете.

Ричард Румельт в своей книге учит именно стратегическому мышлению. Книга изобилует реальными примерами построения правильной и неправильной стратегий. Дает четкие инструкции, как отличить хорошую стратегию от пустышки, загроможденной бесполезными терминами, что нужно делать и чего нельзя категорически.

Возможно, я недостаточно точно процитирую, но эта мысль гениальна в своей очевидности: «Для объяснения хорошей стратегии не требуется долгой презентации из бесконечной вереницы слайдов». А ведь согласитесь, подобных презентаций стратегий очень много. Казалось бы, и материала много, но по факту — пустота.

Денис Захаркин, технический директор компании VR Concept:

— В последнее время, особенно в связи с текущим потоком информации, очень мало времени остается на чтение книг. В данный момент читаю ТРИЗ («Теорию решения изобретательских задач») Генриха Альтшуллера. Последний год эта книга для меня — справочник и карманная книга, которую я изучаю, когда еду в транспорте, и дома. Книга полезна не только изобретателям — всем творческим людям, управленцам и владельцам бизнеса.

ТРИЗ расширяет взгляд на мир, учит смотреть на вещи, продукты и проблемы под разными углами и принимать оптимальные, наименее ресурсоемкие решения в кратчайшие сроки. Эта книга развивает творческое воображение, умение формулировать задачи правильно и видеть противоречия в системе. Эти навыки помогают мне в разработке продукта, постановке задач, управлении бизнесом и в домашних делах.

Константин Осипенко, генеральный директор компании QASQUAD:

— В данный момент читаю книгу «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой. Эту книгу советую читать всем, кто участвует в письменных коммуникациях: маркетинге, продажах. Правильно написанный текст позволяет экономить драгоценное время и максимально быстро и понятно доносить суть. Особенно это актуально в наш век, когда все быстро развивается, и важно получать все максимально оперативно и в доступном виде. Лично для себя выбрал эту книгу, чтобы усилить себя в переговорах и не тратить время своих клиентов и коллег впустую. Думаю, что полученные знания позволят мне лучше упаковать свои услуги.

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