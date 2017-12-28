Традиции не изменили: «Ак Барс» снова победил в дерби семейства кошачьих

Команда Билялетдинова оттопталась на «Барысе» в Астане

Болельщиков «Ак Барса» испытывают в эти дни противоречивые эмоции. С одной стороны, они рады возвращению в клуб Александра Бурмистрова, выздоровлению Джастина Азеведо и тому, что талантливый Тимур Билялов, наконец, получит заслуженную практику, хотя и в другом клубе. С другой, их не радует ни игра, ни результаты лидера Восточной конференции. Все вроде бы привыкли к тому, что с этой вершины «барсов» никто не сбросит, однако третье поражение подряд могло уронить «царя горы» сразу на несколько ступеней в таблице. Так что встреча с традиционным «клиентом» казанцев «Барысом» внезапно приобрела характер решающей. О том, как команда Билялетдинова «оторвалась по полной» (5:2) в «кошачьем дерби» — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Лидерозависимость — опасная болезнь

Все 10 сезонов, что «Барыс» выступает в КХЛ, результаты команды в огромной степени зависят от действий лидеров. А количество этих лидеров неуклонно сокращается. Сначала это была наводящая ужас на всех вратарей лиги тройка «ДББ» ( Доус — Бойд — Боченски). После того как Брендон Боченски с хоккеем завязал, а Дастин Бойд перешел в московское «Динамо», их стало двое — Доус и Линден Вей. Теперь вот травмировался Доус, четвертый бомбардир КХЛ.

Нет, есть еще, конечно, «человек-пушка» Кевин Даллмэн, набравший столько же очков (22), как его визави из «Ак Барса» Андрей Марков. А также забивной защитник Даррен Диц, но результаты команды, в начале чемпионата некоторое время даже возглавлявшей Восточную конференцию, ухудшаются параллельно спаду в игре и статистике ее «застрельщиков». Две победы в последних 14 встречах и как итог выпадание из кубковой восьмерки на Востоке КХЛ.

Все десять сезонов, что «Барыс» выступает в КХЛ, результаты команды в огромной степени зависят от действий лидеров



После второго из этих поражений, от «Салавата Юлаева» (0:2), наставник «Барыса» Евгений Корешков в жесткой манере объяснил причины пике, в которое попали его подопечные: «Главная проблема, глобальная и основная причина наших поражений то, что у нас не играет первое звено. Они не забивают, а пропускают. Нам такие помощники не нужны».

Все верно, но не сама ли методология строительства команды вокруг трех-четырех «звезд» привела к тому, что как только «светила» эти потускнели, «варианта Б» для перезагрузки и переориентирования хоккеистов в правильном направлении не нашлось? Лидерозависимость — болезнь опасная. «Ак Барс», к счастью, после ухода Морозова и Зарипова от нее не страдает. Да, скажете вы, Зарипов-то вернулся. Но команда уже другая. И психология у нее другая.

В стиле Мохаммеда Али

В составе «Ак Барса» мы увидели дебют голкипера Александра Шарыченкова и долгожданное возвращение Азеведо, последний раз выходившего на лед в середине октября. Канадец составил ведущее звено с Ткачевым и Клинкхаммером, а вот лучший бомбардир команды Секач отсутствовал из-за повреждения. Тройки Галиева и Потапова казанский штаб (по сравнению с матчем в Омске) не тронул, а вот Свитов вышел с новыми партнерами — Глуховым и Косовым.

Изменения коснулись не только вратарской и атакующей линий. Не попал в заявку (тоже из-за повреждения) постоянный партнер Маркова — Альберт Яруллин, и пару нашему «мастодонту» составил молодой и прогрессирующий Лямкин. Вернулся в состав Мусин, а вот Сидоров остался в лазарете, так что излюбленная «схема» Билялетдинова с семью защитниками вновь, как и на «Арене Омск», приказала долго жить.



Зарипов «за спиной» сделал пас на Галиева, тот вошел в зону, эффектно обвел Савченко и бросил по воротам



Встреча началась без разведки — победа позарез нужна была обеим командам, и они бросились друг на друга с открытым забралом. Шайба в средней зоне почти не задерживалась, но опасных эпизодов до середины стартового периода почти не возникало. В этой бесшабашной игре кто-то должен был выстрелить первым. Это удалось гостям — на 8-й минуте Свитов затащил шайбу в зону, «скрестился» с Лямкиным, а тот выложил снаряд под бросок Косову от синей линии. Вратарь-дублер астанинцев Кудрявцев присел на лед, и шайба «бабочкой» впорхнула в верхний угол.

Впрочем, долго радоваться «барсам» не пришлось. Корешков запросил видеопросмотр на предмет положения «вне игры» во время голевой атаки и оказался прав. В принципе, и на обычном повторе было видно, что Глухов вкатился в чужую зону раньше капитана с шайбой.

Окрыленные хозяева пошли вперед — Шарыченков дважды отразил броски Фрэттина и Пушкарева, которые составили в ведущем звене «Барыса» компанию Вею. Но это был лишь единичный всплеск активности у подопечных Корешкова. На 10-й минуте Мусин отобрал шайбу у соперника в средней зоне, Зарипов «за спиной» сделал пас на Галиева, тот вошел в зону, эффектно обвел Савченко и бросил по воротам. Кудрявцев отбил каучуковый диск прямо на Ландера, и его гол штаб казахстанцев уже не посмел оспорить — 0:1.

Через пару минут по похожей схеме (отбор в средней зоне, быстрый вход в зону и точная передача на выкатывающегося на ворота партнера) «Ак Барс» счет удвоил. Автором гола стал Никита Язьков, пас ему сделал Лукоянов, а Ландер набрал свое второе очко в матче — 0:2.

На достигнутом гости не успокоились и продолжили в стиле Мохаммеда Али «порхать как бабочка, жалить как пчела» во владениях Кудрявцева. Особой строгости в своей зоне они не демонстрировали, но явно в ударе был огромный Шарыченков, в завершающей стадии астанинцы действовали бесхитростно, а стремительный переход от обороны к атаке в эти минуты получался у казанцев просто образцово. «Барсы» имели больше шансов увеличить счет, чем хозяева — забросить свою первую за три домашние встречи шайбу, и поэтому счет 0:2 после первого периода был для деморализованных хозяев еще не самым плохим итогом.

Учитывая, что стиль Эмиля Гарипова можно характеризовать как «строго наоборот», то «номер 77» рискует вернуться к более привычной для него роли второго номера



У Гарипова появился достойный напарник

Уровень вратаря Шарыченкова поклонники «Ак Барса» смогли оценить на первых минутах второго периода. Гости, похоже, мыслями остались в комфортной раздевалке и, несмотря на численное большинство, дважды упускали Акользина к своим воротам. Оба раза голкипер без суеты «гасил» импровизированные буллиты, спасая свою новую команду.

Когда «Ак барс» заработал свою «фирменное» удаление за нарушение численного состава, а возобновив игру, вновь остался вчетвером из-за нарушения правил Мануховым. Шарыченков опять проявил класс и спокойствие. В отличие от своих партнеров, голкипер понимал, что досрочную победу «по очкам» команде никто не начислит и что игра продолжается не 20, а как минимум 60 минут. При этом импонировало, что Александр шайбу либо ловил, либо отбивал к борту, минимизируя риск повторной угрозы своим воротам. Учитывая, что стиль Эмиля Гарипова можно характеризовать как «строго наоборот», то «номер 77» рискует вернуться к более привычной для него роли второго номера.

В первую половину этой двадцатиминутки «барсы» настолько наошибались в своей зоне и наигрались в меньшинстве, что стали забывать дорогу к чужим воротам. А в них, между прочим, после перерыва появился первый номер «Барыса» Хенрик Карлссон. Но на самом экваторе поединка казанцы вспомнили про силу разящих контратак и вывели Клинкхаммера один на один со шведским голкипером. Защитникам, догонявшим канадца, ничего не оставалось, как сносить его, и сам пострадавший, четко реализовав буллит, ответил соперникам на грубость — 3:0! Интересна статистика канадца в «Ак Барсе» — сначала 10 подряд передач и ни одной заброшенной шайбы, потом 7 подряд голов — и ни одной передачи.

Поведя с солидным преимуществом, «Ак Барс» вполне мог позволить себе сыграть по счету. Здесь еще и хозяева подсобили, нарушив правила второй раз в матче. Лишнего казанцы разыграли как в старые добрые времена. Зарипов отдал на пятачок Ландеру, тот без помех развернулся и бросил, а добил шайбу в сетку Галиев, забивший свой третий гол за два выездных матча — 4:0!

Герой встречи Ландер с очередного паса-конфетки Галиева поставил крест на потугах хозяев



Облачко на ясном казахском небосводе появилось за 5 минут до второго перерыва. Хозяева провели позиционную атаку, вывели на бросок Семенова, и Азеведо не смог, не обладая навыками защитника, помешать Вею удачно сыграть на пятачке и набрать свое 50-е очко в сезоне. Винить Шарыченкова в голе не следует, более того, он совсем не расстроился и до конца периода несколько раз выручил своих партнеров.

Гости отбились, перевели встречу в чужую зону и здесь Лукоянову прилично досталось у чужого борта. Нападающий долго не мог подняться со льда, а судьи проявили удивительную либеральность, выписав Полохову всего 2 минуты за действия, которые могли вывести нашего нападающего из строя на несколько недель.

Теперь Карлссон поживет на крыше

В конце второй 20-минутки вдохновленные первой за восемь периодов заброшенной шайбой хозяева показали, что без боя сдаваться не будут. Однако сразу после возобновления игры герой встречи Ландер с очередного паса-конфетки Галиева поставил крест на их потугах. Счет стал 5:1, через 3 минуты должен был стать и 6:1, но впавшие в новогоднюю веселуху судьи отменили уже второй гол «Ак Барса» за столкновение голкипера «Барыса» Карлссона со своим же партнером Савченко. Шведский вратарь, и так без особого блеска вступивший в игру, не совладал с нервами, «боданул» грудью арбитра и был изгнан до конца встречи. В этом году скандинав, как представляется, на лед уже не выйдет и будет встречать праздник, скорее всего, на какой-нибудь «родной шведской крыше».

Хоккея до конца матча уже почти не было. Зато в изобилии было стычек, зацепов, падений, аппеляций к арбитрам. Зрители увидели даже канадскую разборку Азеведо и Даллмэна. Казанцы успели поиграть втроем без особых напрягов для своих ворот — вновь во всей красе проявил себя Шарыченков, от каждого действия которого веяло основательностью и спокойствием, едва ли не переходящим в умиротворение. Голкипер оставил о себе, повторюсь, приятное впечатление, и забить ему, кроме лучшего бомбардира «Барыса», смог только… собственный защитник Мусин. Но уж от такого подвоха вратарь подстраховаться никак не мог.

Видеообзор матча. Источник: khl.ru

5:2 — уверенная победа «Ак Барса» при яркой, но не совсем стабильной игре. Подводя итоги поединка, Зинэтула Билялетдинов отметил, что доволен «огромной самоотдачей и настроем ребят», а также «надежной и аккуратной» игрой в своей зоне. Вот здесь автор останется при своем мнении — на мой взгляд, победа получилась «бразильской» (вы забьете нам сколько сможете, мы — сколько захотим). Но это уж вопрос оценки, дело вкуса. Победа все равно останется победой как ее не называй.

Александр Норден, фото hcbarys.kz