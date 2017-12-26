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#СуперАТОММ для туриста: в Казани презентовали автономный «отельный номер»

22:01, 26.12.2017 13
#СуперАТОММ для туриста: в Казани презентовали автономный «отельный номер»

Первый в России автономный туристический обитаемый мобильный модуль (АТОММ) презентовали в Казани. Модуль представляет собой небольшой дом площадью 19 кв. метров, в котором есть спальня, гостиная, совмещенная с кухней, и санузел. Модуль оборудован собственной энергосистемой, горячим водоснабжением и отоплением. Мобильный модуль предназначен для использования в туристической сфере.

Видео Камиля Исмаилова
Общество
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 27 дек
    Очередная чушь от очередных Остапов.
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  • Анонимно 27 дек
    Почему вы так считаете?
    По моему отличное предложение
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    Анонимно 27 дек
    Потому что нормального микроклимата там добиться невозможно в принципе.
    А так любой собачий ящик можно в качестве жилья рисовать нарушая разумные нормы, Шувалов рад такому.
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    Анонимно 27 дек
    Зачем там идеальный микроклимат? Орхидеи выращивать? Для временного проживания приемлемый вариант.
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    Анонимно 27 дек
    Нормальный мкроклимат можно организовать в любом помещении. Чем оно меньше, тем меньше затрат.
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    Анонимно 28 дек
    Гуманитария видно за версту)))
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    Анонимно 28 дек
    вам пишут "нормальный микроклимат".
    А вы задаетесь вопросом "Зачем там идеальный микроклимат? Орхидеи выращивать?"
    данный прием называется "Подмена тезиса"
    У вас получилось не качественно его применить.
    Попробуйте еще.

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  • Анонимно 27 дек
    В качестве общаги для студентов если только (и то на дворе 21 век и в Казани уже и общежития лучше и больше по размерам), но никак ни номера отеля...
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  • Анонимно 27 дек
    сколько стоит дом на колесех? На все предложения найдется спрос.
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  • Анонимно 27 дек
    ООО хорошая вещь для отдыха с семьей- поехал кататься на лыжаж и взял жилье с собой
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    Анонимно 28 дек
    вообще то для этого лет 60 как жилые трейлеры/кемперы есть
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    Анонимно 29 дек
    Трейлеры и кемперы минимум миллионов на 5 будут дороже стоить
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  • Анонимно 27 дек
    Самоокупаемость, наверное, не очень.
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Новости общества

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