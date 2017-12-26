#СуперАТОММ для туриста: в Казани презентовали автономный «отельный номер»
Первый в России автономный туристический обитаемый мобильный модуль (АТОММ) презентовали в Казани. Модуль представляет собой небольшой дом площадью 19 кв. метров, в котором есть спальня, гостиная, совмещенная с кухней, и санузел. Модуль оборудован собственной энергосистемой, горячим водоснабжением и отоплением. Мобильный модуль предназначен для использования в туристической сфере.
комментарии
По моему отличное предложение
А так любой собачий ящик можно в качестве жилья рисовать нарушая разумные нормы, Шувалов рад такому.
А вы задаетесь вопросом "Зачем там идеальный микроклимат? Орхидеи выращивать?"
данный прием называется "Подмена тезиса"
У вас получилось не качественно его применить.
Попробуйте еще.