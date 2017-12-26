Военный следователь vs «лейтенант-шпингалет»: дело Игоря Пилипенко передали в суд

Виновен ли ВИП-нарушитель в проезде на красный и гонках с ГИБДД, будет решать Фемида, а СКР до сих пор не может определиться: «А был ли нос?»

Фото: Дарья Турцева

В Вахитовском районном суде Казани сегодня начали рассматривать дело Игоря Пилипенко — 25-летнего военного следователя и сына замглавы Саратова, который сцепился с инспекторами ГИБДД Татарстана в ноябре этого года. Видео, на котором инспектор ДПС, рискуя жизнью, остановил авто нарушителя, а потом последнего жестко задержали, стало популярным в Сети. Несмотря на зафиксированные камерой нарушения, вопрос о наказании еще не решен. ВИП-статус нарушителя предполагает и особое отношение. Подробности — в материале «Реального времени».

ВИП-нарушителя может штрафовать только суд

Вахитовский районный суд Казани сегодня начал рассматривать дело военного следователя Игоря Пилипенко. Обратились к Фемиде представители Госавтоинспекции Татарстана и попросили определиться с административным наказанием по фактам проезда Пилипенко на красный свет и невыполнения требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Постановления в отношении обычных водителей инспекторы выносят сами, но тут особый случай. Пилипенко — следователь Военно-следственного управления СКР, и в отношении него действует особый порядок привлечения к административной ответственности.

С ВИП-нарушителем в суде сегодня хотели встретиться инспекторы — те самые, которые бросились на помощь своему напарнику Марселю Бадрутдинову, которого Пилипенко едва не отправил под колеса троллейбуса, когда хотел скрыться от экипажа ГИБДД.

Но Пилипенко на процесс не пришел, вместо себя прислал письмо, в котором объяснил, что сегодня участвует в процессе военного суда, и попросил отложить заседание на завтра.

Инспекторы передали судье диск с записью нарушений ПДД. Фото: скриншот видео youtube.com

А был ли нос? Следователи еще не решили, что делать с «ответочкой» Пилипенко

Инспекторы передали судье диск с записью нарушений ПДД, так что у судьи будет время подготовиться к процессу. Впрочем, видео давно есть в Сети, его обнародовало МВД РТ. Не стали церемониться с личными данными нарушителя — фото его прав и документов на автомобиль выложили в Сеть. И тут стала известна еще одна подробность: военный следователь Пилипенко — сын замглавы Саратова Сергея Пилипенко, и катался он на машине, принадлежащей, судя по налоговой декларации, отцу.

Пилипенко мириться с действиями гаишников, сначала жестко скрутившими его, а потом и обнародовавшими его личность, не стал, прислал «ответочку» сотрудникам ГИБДД. Он обвинил их в том, что инспекторы сломали ему нос.

— Он написал заявление на наших сотрудников, что ему якобы был причинен вред здоровью, сейчас проводится проверка, после нее будет вынесено процессуальное решение. Из-за того, что результаты экспертизы не были получены, она продлилась на 30 дней, — рассказал «Реальному времени» начальник ГИБДД МВД РФ по РТ Ленар Габдурахманов.

Следователь подчищает следы, а его начальство решает — уволить или нет

Военно-следственный отдел СКР РФ проводит в отношении Игоря Пилипенко свою проверку. Решение есть, но какое — в Главном военном следственном управлении предпочли не говорить до тех пор, пока его не одобрит военная прокуратура.

«Сообщаем, что в настоящее время принятое процессуальное решение по результатам проверки в отношении старшего лейтенанта юстиции Пилипенко И.С. проверяется в военной прокуратуре Центрального военного округа», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Достоин ли такой следователь Пилипенко службы в следственных органах — этот вопрос сразу появился у тех, кто посмотрел видео с его задержанием. Примечательно, что сразу после инцидента следователь подчистил страницы в соцсетях, убрав из них друзей, которые могли бы рассказать журналистам о нем, а недавно совсем удалил страницу.

Марсель Бадрутдинов в этом году дважды стал героем новостей. Фото prav.tatarstan.ru



«Шпингалет» стал героем ГИБДД

Зато в отношении инспектора Марселя Бадрутдинова, собственноручно остановившего машину Пилипенко и едва не попавшего под колеса проезжающего мимо троллейбуса, сомнений нет. Бадрутдинов был награжден медалью за доблестный труд.

Кстати, Марсель Бадрутдинов в этом году дважды стал героем новостей. Это тот самый «лейтенант-шпингалет», остановивший автомобиль депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина. «Написано «Госдума», а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: «Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!» Без суда посягать на личное имущество депутата никто не имеет права, только по решению суда. Потом уехали мы, я сам хотел сесть за руль и уехать», — пожаловался тогда Сибагатуллин.

— Да, так бывает. Не то что он этого следователя ездил искал. Просто так случилось, что он оказался в гуще событий, — прокомментировал «Реальному времени» Ленар Габдурахманов.

Сам Марсель Бадрутдинов оказался очень скромным и общения с журналистами избегает.