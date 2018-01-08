От Якубова до Бусыгина: функционеры, которые приятно удивили в прошлом году

Топ лучших спортивных руководителей республики

2017 год оказался не самым урожайным на победы татарстанских команд. Выделяются разве что волейбольные коллективы, общими усилиями добывшие для нашей республики семь трофеев. Но, несмотря на относительную скудость коллекции титулов, некоторые функционеры все же заслужили своей работой внимание со стороны журналистов и болельщиков. «Реальное время» представляет свой топ лучших спортивных руководителей республики.

Рафик Якубов — генеральный менеджер «Ак Барса», хоккей

Фигура нового генерального менеджера «Ак Барса» не вызывала вопросов у поклонников команды ни до его назначения, ни после первого в новой должности трансферного дедлайна. На самом деле этого предложения достаточно, чтобы описать, почему Якубов заслуживает места в нашем годовом чарте. Возможно, здесь сказалось отсутствие эффекта новизны в его работе — аналогичной деятельностью он занимался в альметьевском «Нефтянике». Тогда его клуб стал победителем ВХЛ, и шансы на повторение подобного достижения уже в «Ак Барсе» тоже есть.

Во многом этому должна поспособствовать эффективная работа на трансферном рынке. Перед Якубовым стояла задача постараться без потерь в качестве омолодить и в то же время усилить команду. В итоге в «Ак Барсе» есть молодые, но уже достаточно опытные Салахов, Фаткулин и Манухов, вратарь Шарыченков и подписанный в заключительные часы ТО нападающий с опытом игры в НХЛ (пусть и неудачным) Бурмистров. До них Якубов подписал Потапова, засидевшегося у Скудры, но не потерявшего в технике, и Роба Клинкхаммера, неожиданно ставшего «своим» для одного из лидеров «Ак Барса» Владимира Ткачева.

Перед Якубовым стояла задача постараться без потерь в качестве омолодить и в то же время усилить команду. Фото ak-bars.ru



Евгений Богачев — президент УНИКСа, баскетбол

УНИКС в начале 2017 года представлял собой жалкую пародию на самого себя образца успешных лет. Пашутин и компания начали свой затяжной провал прямо с января, по ходу него были даже поражения от команд-середняков лиги ВТБ вроде красноярского «Енисея». Странные легионеры и непродление по ходу сезона контракта с Орландо Джонсоном лишь усугубили положение команды. Точка во всем этом хаосе была поставлена после вылета казанцев в далеком от финала раунде плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ от «Локомотива».

Пашутин был уволен, лидеры Кит Лэнгфорд и Артем Параховский выбирали новое место работы, а перед УНИКСом и Евгением Богачевым стоял непростой вопрос дальнейшей судьбы команды. На фоне непрекращающихся разговоров о проблемах в банковской сфере руководство сумело перезагрузить клуб. Так, были приглашены качественные легионеры и перспективные россияне, а назначение главным тренером Димитриса Прифтиса стало просто попаданием в яблочко. В итоге красивая и яркая игра команды и неплохой набор исполнителей помогли УНИКСу привлечь к себе внимание исключительно со знаком плюс. Зрителей больше, маркетинг эффективнее, результат выше, а президент клуба — в топе лучших функционеров года по версии «Реального времени».

Валерий Носов — директор «Динамо-Казань», хоккей с мячом

Если в «обычном» хоккее проблем с финансированием и обеспечением татарстанских команд почти не бывает, то в бенди ситуация с каждым годом меняется лишь в худшую сторону. Поклонники казанского «Динамо» уже успели привыкнуть к тому, что лето проходит в разговорах о возможном банкротстве клуба, а потом оказывается, что команда со скрипом, но заявилась-таки на чемпионат. Ничего хорошего не предвещал и нынешний сезон, однако стараниями руководства команды худший из сценариев был предотвращен.

Валерий Носов и в этот раз показал себя с сильной стороны, разрешив вопросы с финансированием задолго до начала сезона и сохранив при этом главного тренера команды Сергея Фирсова. Фото dinamo-kazan.ru



Хотя проблем у «Динамо» все же хватало. Вновь, как и в прошлом сезоне, команду покинули лидеры, а вместо них пришлось укомплектовываться либо своими воспитанниками, либо возрастными игроками. Но директор «Динамо» Валерий Носов — функционер опытный, и в этот раз он показал себя с сильной стороны, разрешив вопросы с финансированием задолго до начала сезона и сохранив при этом главного тренера команды Сергея Фирсова. Регулярное «спасение» команды в условиях, близких к критичным, — отличное «портфолио» для любого спортивного руководителя.



Рафкат Кантюков — президент «Зенит-Казань», волейбол

Можно ли обойти стороной руководство клуба, который выиграл в отчетном году абсолютно все трофеи в своем виде спорта? «Зенит-Казань» и его президент сделали все возможное ради этого достижения и вполне заслуженно вошли во все годовые чарты Татарстана. Пять титулов из пяти — вот новый рекорд, улучшить который не сможет никто в волейболе планетарного масштаба, только повторить. Да и то вряд ли, пока на свете есть казанский «Зенит».

Рафкат Кантюков — один из тех, про кого принято говорить: руководитель, который не мешает профессионалам делать свое дело. С «Зенитом» Рафкат Абдулхаевич связан с 2004 года, и в этот 13-летний срок и уместились все главные победы казанской команды. В заслугу Кантюкову также можно поставить то, что «Зенит» за все время своего существования ни разу не испытывал затруднений с финансированием. В последние же годы клуб активно вкладывается в развитие подрастающего поколения, создавая базы для тренировок своего фарма и молодежной команды.

Леонид Барышев — президент «Динамо-Казань», женский волейбол

По некоторым сведениям, Леониду Барышеву не слишком интересен сам волейбол; увидеть его на играх команды практически невозможно. Однако в том, что клуб до сих пор существует, немалая его заслуга. Ведь бюджет «Динамо» на 40—50% формируется из средств подконтрольных ему компаний.

Бюджет «Динамо» на 40—50% формируется из средств подконтрольных Барышеву компаний. Фото Олега Тихонова

В этом сезоне женская команда успешно решила свои задачи в двух турнирах — европейском и на внутренней арене. А ведь в такой грандиозный год мало кто верил. Особенно когда команда лишилась всех своих звездных игроков. Но победа в Европе дала понять — женский волейбол все еще есть в Татарстане, и на очень хорошем уровне. Завершали же год «динамовки» победой в Кубке России, одержанной в «финале четырех».

Владимир Бусыгин — президент «Нефтехимика», хоккей

Больше всего в прошлом году удивил ренессанс хоккейного «Нефтехимика». Нижнекамский клуб в прямом смысле слова вытащил себя из болота, ведь еще летом он был в числе кандидатов на исключение из КХЛ по многим показателям. Нынче дела в Нижнекамске откровенно хороши, причем как в хоккейном, так и околохоккейных проявлениях, начиная от результатов команды и заканчивая маркетинговой работой со зрителем.

Во главе всех преобразований в «Нефтехимике» стоит Владимир Бусыгин. Фото Романа Хасаева

Началось все с приглашения в клуб «одиозного» Андрея Назарова, который почти сразу наладил дисциплину внутри коллектива и начал показывать качественный хоккей. Далее «Нефтехимик» провел ребрендинг, став командой «волков» с очень симпатичным логотипом. Отменная игра и большая работа над клиентоориентированностью не прошла даром — с посещаемостью домашних матчей в Нижнекамске теперь тоже все хорошо. Во главе всех этих преобразований стоит Владимир Бусыгин, президент клуба, так что закономерность его попадания в топ лучших функционеров года не обсуждается.