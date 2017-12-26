Инвестиции-2018: выбираем надежный и эффективный способ

Снижение ставок по депозитам и регулярная «зачистка» банковской сферы российским Центробанком заставили многих вкладчиков задуматься о смене стратегии и поиске инструментов, которые могли бы если не полностью заменить, то дополнить вклад. Судя по лавинообразному росту открываемых индивидуальных инвестиционных счетов, именно они претендуют на статус если не «убийцы депозитов», то серьезного конкурента банковскому депозиту.

Так что же выбрать: индивидуальный инвестиционный счет или банковский вклад? Чем отличаются эти инструменты, какой из них выгоднее и как правильно распорядиться капиталом — об этом мы поговорили с Президентом Группы компаний «ФИНАМ» Владиславом Кочетковым и директором представителя АО «ФИНАМ» в Казани Романом Ивановым.



— Давайте начнем с рассказа о том, что представляет собой индивидуальный инвестиционный счет.

В. Кочетков: Индивидуальный инвестиционный счет (или для краткости — ИИС) — это брокерский счет, который позволяет получить гарантированный государством налоговый вычет. Инвестор может выбрать — либо получить вычет в размере 13% на сумму, внесенную на ИИС, либо освободить от налогообложения прибыль по ИИС.

— Чем ИИС отличается от депозита?

В. Кочетков: Депозит — это инструмент накопления и защиты капитала. Но приумножить средства с помощью депозита не удастся — его доходность сравнительно невысока. ИИС гораздо универсальнее как инструмент и может использоваться как для защиты капитала, так и для его приумножения — все зависит от целей инвестора. Другое дело, что ИИС имеет свою специфику. К такой специфике относится, например, выбор типа налогового вычета.

— Как «работают» налоговые вычеты по ИИС?

В. Кочетков: Как я говорил ранее, инвестор может выбрать один из двух вариантов — назовем их для удобства вычетами типа «А» и типа «Б». Вычет типа «А» предполагает, что можно каждый год уменьшать налоговую базу на сумму, внесенную на ИИС. Это позволит сэкономить на налогах до 52 000 рублей ежегодно. Скажем, налогоплательщик открыл ИИС и внес на него

400 000 рублей. По истечении налогового периода налогоплательщик сможет уменьшить свою налогооблагаемую базу

на 400 000 рублей. Таким образом, из бюджета ему будет возвращено 52 000 рублей (13% от 400 000 рублей). Выгоднее всего вносить средства каждый год, тогда и налоговые вычеты будут за каждый год.

Подчеркну, что такой вариант подойдет только тем, кто имеет доход, облагаемый по ставке 13%, например, получает зарплату. Если такого дохода нет, то надо воспользоваться вычетом типа «Б»: можно освободить от налогообложения прибыль по ИИС. В этом случае при закрытии счета налог удержан не будет. Например, инвестор в течение трех лет каждый год вносил на счет по 400 000 рублей. В течение этого времени инвестор также покупал и продавал ценные бумаги, получая прибыль. Пусть через три года сумма на счете составила 1 900 000 рублей, то есть инвестор получил положительный результат в размере 700 000 рублей. При расторжении договора вся сумма прибыли по счету (700 000 рублей) будет освобождена от налогообложения. Обратите внимание, если речь идет про налоговые вычеты по типу «Б», то брокер выступает налоговым агентом, и инвестору не придется общаться с налоговой инспекцией. А вот если вы выбрали тип вычета «А», то придется заполнить декларацию самостоятельно.

— Какие ограничения существуют для ИИС?

В. Кочетков: Максимальная сумма, которую можно вносить на счет в течение календарного года, сейчас увеличена до 1 млн рублей. А вот размер налогового вычета по ИИС остается на уровне 400 тыс. рублей. Тем не менее сама возможность «припарковать» на счету до 1 млн рублей открывает широкий потенциал для управления капиталом. Кстати, с новым лимитом, возможно, будет выгоднее выбрать налоговый вычет на прибыль от операций по ИИС. Необязательно сразу инвестировать 1 млн рублей, можно вкладывать частями на протяжении всего года. Другое ограничение: один человек может открыть только один инвестсчет и выбрать только один вариант льгот. Выбор типа налоговой льготы можно отложить на третий год действия счета, оценив, что выгоднее — вычет на суммы, внесенные на ИИС, или вычет на доход, полученный от операций с ценными бумагами по ИИС.

Но если вы уже получили какой-то тип налоговой льготы за первый год, то поменять тип вычета будет невозможно. При закрытии ИИС ранее чем через три года все льготы аннулируются. Еще один важный момент — частичный вывод средств с ИИС с одновременным сохранением льгот невозможен. В случае изъятия части средств инвестором со счета ИИС — это будет равносильно расторжению договора на ведение ИИС.

— Давайте сравним ИИС и депозит. В чем их сходство и отличия?

Р. Иванов: На ИИС, как и на депозит, можно внести средства, и они будут работать точно так же — на денежный остаток на счете компания АО «ФИНАМ» будет начислять процент, величина которого зависит от размера ключевой ставки Центробанка. То есть ИИС можно пользоваться как инструментом с заранее известной доходностью. Но ИИС будет работать гораздо эффективнее, если купить на средства, внесенные на счет, например, облигации — как государственные бумаги, так и корпоративные.





Директор представителя АО «ФИНАМ» в Казани Роман Иванов



— Чем облигации интересны широкой аудитории?

Р. Иванов: Облигация федерального займа (ОФЗ) — долговая бумага, выпущенная Министерством финансов РФ, которой торгуются на бирже. Государство берет в долг на длительный срок — иногда на несколько десятилетий, а в конце срока погашает облигации по их номиналу. Все это время эмитент обязуется регулярно, раз в полгода или ежеквартально, выплачивать держателю бумаг купонный доход — процент от номинальной стоимости облигации.

Корпоративные облигации — это долговые бумаги, выпущенные компаниями. Бумаги крупных корпораций, скажем, Сбербанка или ВТБ, не менее надежны, чем вклады, а вот доходность на вложенный капитал по ним может существенно превышать ставку по депозитам в этих же банках.

Однако доход по облигациям может быть не только купонным. Он может стать следствием роста стоимости облигации. Рыночная цена облигаций зависит от спроса и предложения, процентных ставок в экономике, курса рубля и многих других факторов. Нередко их можно купить на бирже с дисконтом ниже номинальной цены. Если долговая бумага возрастает в цене и стоит выше номинала, то такой прирост именуется «премией». Допустим, вы купили облигацию со значительным дисконтом, а потом она заметно подорожала. Можете не дожидаться срока погашения и продать ее на рынке. Формула доходности будет в этом случае такой: % дисконта + % премии + купонный доход, получаемый до момента продажи. Но надо прибавить к вероятным финансовым результатам еще и гарантированный по ИИС налоговый вычет.

— А какие налоги надо заплатить по облигациям? Не «съедят» ли они потенциальную прибыль?

Р. Иванов: С купонного дохода от государственных или муниципальных облигаций налог платить не нужно — вы платите 13% только с разницы между ценой покупки и ценой продажи, при условии, что облигация была куплена ниже номинальной стоимости. Если облигация была куплена дороже, то налог не взимается.

Популярности корпоративных облигаций способствует смягчение налогообложения. Согласно принятому недавно закону, купонный доход, полученный по обращающимся рублевым облигациям российских организаций, эмитированным в 2017—2020 гг., не облагается налогом. Кроме того, доход в виде дисконта, получаемый при погашении номинированных в рублях и выпущенных в 2017—2020 гг. облигаций российских организаций, также освобожден от уплаты НДФЛ без ограничений по сумме.

Например, вы купили и держали до погашения государственную облигацию или корпоративную облигацию, эмитированную в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 г., номиналом 10 000 рублей, сроком обращения 3 года, с купонным доходом 12%, который выплачивается в конце каждого года. Пусть облигация при покупке стоила 9000 рублей. Налога на купон не будет, поэтому нужно рассчитать налог лишь с курсовой стоимости облигации. При погашении облигации вы должны будете заплатить налог, исходя из следующих показателей: 10 000 (номинал) — 9 000 (расходы на покупку облигации) = 1 000 рублей. Налог составит

1 000 * 0,13 = 130 рублей. Итого вы заплатите всего 130 рублей.

Как видите, налог по облигациям не такой высокий. Брокер выступает налоговым агентом — это значит, что он сам рассчитает и удержит необходимую сумму, а вы получите уже очищенный от налогов доход. Купонный доход, полученный по облигации, не облагается налогом. А вот с дохода, полученного от роста курсовой стоимости облигации, удерживается налог по ставке 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Брокерские комиссии за сделку с ОФЗ составляют 0,0454% от суммы сделки, но не менее 177 рублей в месяц. Депозитарная комиссия составляет 177 рублей в месяц в случае проведения в этом месяце операций с ценными бумагами.

Вся информация о счете предоставляется клиенту бесплатно в электронном виде, также бесплатно клиенту будут передаваться документы, необходимые для заполнения налоговой декларации при получении налоговых вычетов.

— Как открыть ИИС?

Р. Иванов: Алгоритм действий здесь очень простой. Казанцам достаточно обратиться к представителю АО «ФИНАМ» — дистанционно или придя лично в офис — и открыть счет. Для открытия счета нужен только один документ — паспорт. Внести средства вы сможете в любой момент, даже за один день до окончания трехлетнего срока, в течение которого действует ИИС. Важно не то, сколько денег вы внесете и внесете ли их вообще при открытии счета ИИС. Гораздо важнее открыть счет как можно раньше — ведь чем раньше открыт счет, тем раньше наступит и срок налогового вычета.

Аналоги наших ИИС давно работают в США, Канаде и Британии. К слову, в США на таких счетах лежат больше четверти всех пенсионных накоплений, всего открыто более 15 млн счетов и активы на них превышают 1 трлн USD. Появление этого инструмента значительно расширяет инвестиционные возможности, и потому он более чем достоин внимания разумного и расчетливого человека.

Фото предоставлено компанией «ФИНАМ»