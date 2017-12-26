Рустам Минниханов: «Какой бы ни был Ленин, он страну не продавал»

Будущих резидентов трех новых ТОСЭР в Татарстане заманят полимерами

«Если кто-то приехал к вам за полимерами, отвечайте — нету, но если вы создадите предприятия в Нижнекамске, Чистополе, то мы можем рассмотреть», — так в шутливой манере Рустам Минниханов «учил» генералов татарстанской нефтехимии развивать переработку внутри республики, а не отгружать на сторону. Вчера на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» был утвержден перечень углеводородного сырья, которое с будущего года будет поступать на электронную биржу для закупок малым и средним бизнесом Татарстана. О чем просил президента гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов и как татарстанский «Татмехсервис», при покровительстве профессора РГУ нефти и газа им. Губкина, решил войти в нефтесервис — в репортаже «Реального времени».

Нефтехимия в развитие малого и среднего бизнеса

Первые лица крупнейших татарстанских компаний-производителей дефицитного полимерного сырья вышли к финалу года с согласованной программой взаимных поставок для малого и среднего бизнеса. Вчера на последнем в этом году заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» был утвержден перечень углеводородного сырья и нефтехимической продукции, которая в обязательном порядке должна отгружаться для предприятий — переработчиков сырья внутри республики. Как сообщил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, перечень содержит свыше 330 позиций сырья, включая популярную среди российских переработчиков полимерную крошку. «Вопросов было очень много, но в последние дни мы их сняли. Осталось только заключить договоры», — заверил он президента Татарстана.

Глава «Татнефтехиминвест-холдинга», выступающий в роли координатора сетевых поставок, не стал конкретизировать объемы и позиции, которые с будущего года появятся на открытых торгах



Снять дискриминационные ограничения

При этом часть нефтехимического сырья будет выставляться на электронные торги. Глава «Татнефтехиминвест-холдинга», выступающий в роли координатора сетевых поставок, не стал конкретизировать объемы и позиции, которые с будущего года появятся на открытых торгах. Очевидно, это нововведение нацелено на то, чтобы расширить доступ к закупкам дефицитного сырья для максимального широкого круга переработчиков. И вместе с тем, чтобы уйти от фиксированной цены, которая не устраивала крупных производителей. «По некоторым позициям принято решение осуществлять отгрузки через электронные торги. Но я все равно обращаю внимание на то, чтобы продукты, которые идут через электронные торги, в первую очередь обеспечивали потребности малых предприятий республики», — вступился он за интересы МСБ. И предупредил, что правительство будет следить за тем, чтобы сырье поступало к ним по назначению. «Холдинг вместе с Минпромторгом будут проводить ежеквартальный мониторинг отгрузок сырья», — сказал он. Вместе с тем Рафинат Яруллин акцентировал внимание на дефиците нескольких товарных позиций, нехватка которых сказывается на работе многих предприятий. По его словам, в топе самых дефицитных остаются этилен, лапролы, изоцианаты, линейные алкилбензолы. «Перечень очень большой, но самые важные эти», — перечислил он. Впрочем, эти пробелы не собираются оставлять навечно. Как сообщил Рафинат Яруллин, эти проекты будут рассмотрены в ближайшем будущем. И напомнил, что план поставок нефтехимического сырья для МСБ в этом году был полностью выполнен.

Мажорную ноту Рафината Яруллина подхватил президент РТ. Рустам Минниханов с первых минут стал благодарить группу компаний ТАИФ и «Татнефть» за деловое и конструктивное взаимодействие в вопросах поставок для МСБ. «Группа ТАИФ и «Татнефть» — это они, в первую очередь, являются крупными поставщиками сырья. Ни в одном регионе страны нет такого разнообразия полимеров, как у нас, — похвалил он тандем нефтехимиков и нефтяников. И напомнил о мультипликативном эффекте для экономики других отраслей, когда один рубль в нефтехимии дает минимум 3-4 рубля в сервисах и дальнейшей переработке. «Нефтехимическая продукция ценная: каждый передел дает добавленную стоимость и получается неплохой бизнес», — заключил он.

Рафинат Яруллин акцентировал внимание на дефиците нескольких товарных позиций, нехватка которых сказывается на работе многих предприятий



Самый лучший бизнес — на входе поставок

«В воскресенье провели фабрику предпринимательства. На самом деле, очень много хороших идей и желающих заниматься этим бизнес. Но организовать бизнес — дело несложное, а вот вести — сложнее, — поделился он впечатлениями от встреч с предпринимателями. — Поэтому несколько вещей мы обязаны сделать: создать среду, обучить людей и дать инфраструктуру. Но, конечно, самый лучший бизнес заключается в том, когда ты стоишь на входе поставок в какие-то компании», — иронично отозвался президент о хитростях МСБ. Но есть и позитивные примеры. «Вот компания «Ай Пласт» (нижнекамский производитель пластиковых контейнеров для сбора мусора возле жилых массивов, — прим. авт.) берет по 40—50 тонн полипропилена! Вот такие компании надо создавать!», — призвал президент, давая понять, что крупные компании могут окружить себя теми, кто способен перерабатывать сырье в непосредственной близости.

Переработчиков сырья поставят под флаг ТОСЭР

Как известно, в рамках президентской программы по достижению 30% уровня переработки нефтехимического сырья внутри республики крупные компании специально «квотируют» экспортное сырье для нужд МСБ. Но если прежде призывы звучали, прямо скажем, безадресно, то теперь появилась конкретная фишка. Вчера президент РТ выдвинул свежую идею — заполнить три новых города со статусом опережающего развития ТОСЭР малыми предприятиями из области переработки нефтехимического сырья.

— Мы тут докладываем: Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь получили статус территории опережающего развития. Если кто-то к вам приехал с просьбой о полимерах, отвечайте — у нас нет, но если вы создадите предприятия в Нижнекамске, Чистополе, то мы можем рассмотреть. Пусть создаются там», — наставлял президент нефтехимиков. — У нас есть 63 муниципальные площадки, их надо загружать».

Причем тут Ленин: ошибки и у нас с тобой были

Как ни странно, но химическая реакция на эти установки последовала от нефтяников. Воспользовавшись хорошим расположением духа президента, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов припомнил, что нужно бы загрузить сырьем простаивающий завод «Татнефти» по выпуску синтетических масел. «Все готово к запуску, нужны поставки альфа-олефинов», — попытался договориться он прямо на встрече генералов крупного бизнеса. — Ведь у его истоков стоял Рафинат Саматович», — вытянул главный козырь глава «Татнефти». «И я тоже стоял у истоков, — пожурил его президент. — Ездили, открывали, хвалились. Этой теме пора найти логическое завершение», — согласился Рустам Минниханов. Но будет ли подписан договор поставки, осталось неизвестным. Возвращаясь к этой теме Рафинат Яруллин к чему-то вспомнил, что и у Ленина были стратегические ошибки. «Это ты, видимо, новый фильм посмотрел, — откликнулся президент. — Сейчас Ленина любят в плохом свете показать. Немножко предвзято в этом фильме. Какой бы ни был Ленин, он страну не продавал. Ошибки были, но, может быть, у нас с тобой они тоже были. Вот завод то мы с тобой не довели», — печально заметил Минниханов, обращаясь к главе «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинату Яруллину.

Московский гость предложил открыть на базе татарстанской компании «Татмехсервис» из Верхнеуслонского района производство сменных изделий со специальным покрытием для центробежных насосов



Ступени для «Татнефти»

После получасовой сессии о сырьевых поставках для МСБ члены совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» перешли к заслушиванию презентаций инновационных компаний, которые традиционно заполняют повестку каждого заседания холдинга. Первым было предоставлено слово профессору РГУ нефти и газа им. Губкина Владимиру Ивановскому. Московский гость предложил открыть на базе татарстанской компании «Татмехсервис» из Верхнеуслонского района производство сменных изделий со специальным покрытием для центробежных насосов, с помощью которых добывается нефть. «Ступени — это самый массовый вид, которых в год выпускается более 10 млн штук. Покрытия с микродуговым оксидированием позволяют увеличить в 5 раз твердость и изностойкость тех элементов, которые работают при наличии абразивного износа. Это позволит уменьшить затраты нефтяников на подземные ремонты и создать высокотехнологичные производства на территории Татарстана. Есть заказы из «Роснефти» для Самоотлора, от «Лукойл-Пермь» и самарского подразделения Роснефти», — обрисовал он перспективы. «Наиль Ульфатович, вы знакомы с этим», — поинтересовался президент мнением главы «Татнефти». Но судя по его вялой реакции, гендиректор нефтяной компании остался не в восторге. «Это пока не пробовали», — скептически отозвался он и предложил провести совместный техсовет. «Давайте так, мы услышали вас, заинтересовались, а потом может купит патент или соглашение на поставки», — решил за всех президент.