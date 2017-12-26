Кремлевские выплаты за рождение первенца в Татарстане получат более 4 тысяч человек

Министр труда РТ Эльмира Зарипова о заполнении ниши экскурсоводов, безработных банкирах и борьбе с серыми зарплатами

Фото: Олег Тихонов

В 2017 году в Татарстане сократился уровень безработицы, реальные зарплаты выросли и приблизились к докризисному уровню, а для семей, которые попадают под новую путинскую программу, определили размер господдержки. О предварительных итогах работы Министерства труда глава ведомства Эльмира Зарипова рассказала на online-конференции «Реального времени».

Работа и безработица

Ситуацию на рынке труда Эльмира Зарипова назвала стабильной. В начале года показатель составлял 3,6, а к декабрю снизился до 3,5. При этом выросло число вакансий: на одного соискателя приходится три предложения.

— Но при этом имеется структурная диспропорция предложений. В больших городах достаточно емкий рынок труда. На селе, конечно, вопросы существуют. Видимо, неслучайно эффективность работы глав муниципальных образований в Татарстане оценивают в том числе и по количеству вновь созданных рабочих мест, — заметила министр.

Чаще сотрудники требуется в строительстве, обрабатывающем производстве, торговле, образовании и здравоохранении.

В больших городах достаточно емкий рынок труда. На селе, конечно, вопросы существуют. Видимо, неслучайно эффективность работы глав муниципальных образований в Татарстане оценивают в том числе и по количеству вновь созданных рабочих мест



Банковский кризис в Татарстане ударил по экономике, а вот на рынке труда практически не сказался:

— Несмотря на тяжесть ситуации, в части рынка труда мы не увидели какого-то всплеска по безработице в этой категории. Потому что здесь специалисты либо высококвалифицированные, либо выполняющие узконаправленную работу.

1 160 человек у нас высвободилось. В центры занятости обратились 268 работников. Причем из них около 40% оформляли досрочную пенсию. Только 112 человек обратились в центры занятости, — говорит министр.

По словам Эльмиры Зариповой, переобучение для них не стало чем-то катастрофическим. На сегодня из 112 осталось 35 человек, которым продолжают искать работу.

За январь — октябрь 2017 года средняя зарплата по республике составила 31 500 рублей. За 10 месяцев 2017 года по сравнению с прошлым годом она выросла на 6,3%. Реальные доходы увеличились на 103,3%.

Но разницу в оплате труда пока сократить не удается. Например, в среднем по обрабатывающей, нефтяной отрасли зарплаты на уровне 54 тыс. рублей, а в сельском хозяйстве — около 18 тыс. рублей.

Еще один важный вопрос — борьба с бедностью. В Татарстане за чертой бедности находится 7,5% населения (13% в среднем по стране). Так что предприятия, где зарплаты ниже прожиточного минимума, находятся на серьезном контроле.

Разницу в оплате труда пока сократить не удается. Например, в среднем по обрабатывающей, нефтяной отрасли зарплаты на уровне 54 тыс. рублей, а в сельском хозяйстве — около 18 тыс. рублей, говорит Эльмира Зарипова



Также под особым вниманием компании с серыми зарплатами. По словам Эльмиры Зариповой, сотрудники начинают понимать, что им невыгодно получать зарплату или часть зарплаты в конверте. От размера зарплаты зависят выплаты по ОМС, декретные пособия, отпускные, на доходы смотрят и при оформлении кредитов.

Трудоустройство инвалидов и пенсионеров

К 2020 году перед Минтруда стоит задача помочь трудоустроиться каждому второму инвалиду в трудоспособном возрасте, который хочет работать. На декабрь 2017 года в Татарстане насчитывается 503 вакансии для людей с ограниченными возможностями.



— Например, ищут слесаря механосборочных работ с доходом около 19 тыс. рублей, а главному инженеру отдела капитального строительства готовы предложить 46 тыс. рублей. Конечно, есть и низкоквалифицированные предложения (уборщик помещений, дежурный по зданию), где зарплата порядка 14 тыс. рублей. Но, если человек с ограниченными возможностями имеет желание работать, безусловно, здесь мы поможем, — отмечает министр

Предусмотрена и программа помощи для работодателей, которые хотели бы подготовить трудовые места для инвалидов. В республике действует программа, по которой компания может получить на эти цели 72,69 тыс. рублей.

По другой социальной программе инвалидами помогают открыть свой бизнес. В этом году свое дело начали 45 человек. Им выделяют субсидию в размере 24 минимальных пособий по безработице (117 тыс. рублей).

— Пока очень сложно с трудоустройством инвалидов в Пестречинском и Дрожжановском районах. Мы по этому вопросу плотно работаем с администрацией районов.

При этом работодатели должны помнить: никакая дискриминация по инвалидности недопустима. Если к вам обращается такой человек, вы видите, что его компетенции соответствуют, но нужно что-то решить с пандусом, проездом — нужно это сделать и реализовать себя, — добавила Зарипова.

В республике поддержку получат 4 602 человека. Мы предполагаем, что основная доля – студенческие семьи, или где работает только один из членов семьи



Кроме этого Минтруд РТ помогает находить работу и пенсионерам.

— Рынок труда достаточно гибкий. В прошлом году достаточно большая ниша была в части экскурсоводов. И мы обучили серьезную когорту лиц пенсионного возраста. Я знаю, что многие сейчас работают с туристическими агентствами, кто-то открыл свой бизнес по предоставлению индивидуальных услуг экскурсовода, — рассказала Зарипова.

В целом программой переобучения при службах занятости воспользовались около 200 человек. Они прошли курсы подготовки лифтеров, охранников, электромонтеров, кондитеров — может быть, зачастую места, куда не так охотно идет молодежь. И потом пожилым людям тоже нужен достаточно гибкий график работы. Потому что у них есть внуки. Активные бабушки и дедушки о внуках не забывают, но в то же время хотят и себя реализовать, добавила министр

Выплаты на первого ребенка: кому и сколько?

С 1 января 2018 года в России начнет действовать программа помощи семьям, родившим первого ребенка. Выплату смогут получить только граждане России, если среднедушевой доход семьи не больше 1,5 прожиточного минимума субъекта федерации за II квартал 2017 года. Размер выплат в каждом регионе также будет свой: его приравняют к прожиточному минимуму на ребенка, установленному в субъекте во II квартале 2017 года.

То есть в Татарстане претендовать на субсидию смогут семьи, где среднедушевой доход не больше 13 713 рублей. Ежемесячно они будут получать 8 490 рублей.

— В республике поддержку получат 4 602 человека. Мы предполагаем, что основная доля — студенческие семьи, или где работает только один из членов семьи, — говорит Зарипова.

По словам министра, в России изменился возраст, в котором женщины рожают первого ребенка. Если раньше средним возрастом рождения считались 25 лет, то теперь — 28—29 лет. Кто-то решается родить первого ребенка в 30—35 лет.

— Это [программа] абсолютно ожидаемая, важная широкая социальная норма и хорошая материальная поддержка для молодой семьи, — добавила Эльмира Зарипова.

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