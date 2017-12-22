22 дек. 2017

Online-конференция с Эльмирой Зариповой, министром труда, занятости и социальной защиты РТ

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22 декабря в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ

Тезисы к обсуждению:

  • По данным министерства труда и занятости РТ, какова средняя зарплата в РТ, в Казани, в городах, в сельских поселениях и как меняются эти цифры?
  • Сколько людей приезжает на заработки из других регионов и сколько вообще переезжает из других регионов? Сколько их сейчас насчитывается в РТ и где преимущественно заняты?
  • Уровень безработицы, как менялся и в каких районах наиболее острая ситуация?
  • В ноябре в целом по России был зафиксирован рост числа безработных. С чем это связано?
  • Какие вакансии предлагаются, дефицит каких кадров ощущается в республике?


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