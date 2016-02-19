19 февр. 2016

Online-конференция с Эльмирой Зариповой, министром труда, занятости и социальной защиты РТ

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19 февраля в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ

Тезисы к обсуждению:

  • Проблемы кадрового обеспечения предприятий РТ
  • Легализация «серого рынка труда»
  • Динамика долгов по зарплатам в Татарстане
  • Службы занятости как инструмент для работодателя

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