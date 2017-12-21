«Атака клонов»: волна мошенничеств с поддельными сайтами докатилась до Казани

С помощью копий сайтов известных организаций мошенники могут похитить свыше миллиона рублей за раз

В этом году в Казани все чаще фиксируют мошенничества с использованием сайтов-«клонов» известных организаций. Благодаря незначительным отличиям в адресе и наполнении сайта мошенникам удается похитить суммы свыше миллиона рублей у одной жертвы. Онлайн-сегмент мошенничества процветает и в целом: количество зарегистрированных случаев снижается не намного, а злоумышленники придумывают все новые способы завладеть чужими средствами. Подробности — в материале «Реального времени».

Мошенники перекочевали в онлайн

Больше половины всех случаев мошенничества в Казани приходится на инциденты с использованием интернета и сотовой связи. Это следует из заявления начальника отдела по раскрытию мошенничеств угрозыска УМВД РФ по Казани Ильдара Вафина. Он рассказал, что за 11 месяцев 2017 года в целом по Казани было зарегистрировано 2500 фактов мошенничества уголовной направленности, и здесь ведомство фиксирует довольно положительную динамику — в прошлом году за тот же период произошло более 2800 таких случаев. Однако количество мошенничеств с использованием высоких технологий, по его словам, изменилось «незначительно» и держится на уровне 1600 случаев за 11 месяцев.

Помимо уже известных всем способов мошенничества в Сети, злоумышленники каждый год демонстрируют что-то новое. Так, сейчас до Казани докатилась волна мошенничеств с использованием «клонов» интернет-магазинов, сайтов крупных компаний и бирж по торговле валютой.

Ложный интернет

Вафин не называет конкретные сайты, которые чаще всего «клонируют» мошенники, но отмечает, что это, как правило, страницы крупных и известных организаций-поставщиков товаров, а также интернет-магазинов и банков. Такой сайт имеет какое-либо незаметное отличие в написании адреса, и Вафин в ходе сегодняшней пресс-конференции неоднократно призывал быть внимательными к содержимому адресной строки и к содержимому самого сайта. Тем более что в Казани уже есть пострадавшие от такой невнимательности.

Больше половины всех случаев мошенничества в Казани приходится на инциденты с использованием интернета и сотовой связи, констатирует Ильдар Вафин. Фото казань.16.мвд.рф



Так, 11 декабря этого года в УВД Казани обратился «представитель одной из крупных организаций города», который оформил на подобном сайте-«клоне» сделку по приобретению полиэтилена высокого давления. Причиненный материальный ущерб составил 1,7 млн рублей. Еще один житель Казани «попал» на 600 тысяч, когда заключил на фальшивом сайте договор доверительного управления средствами.

Вафин отмечает, что после нескольких случаев мошенничества владельцы таких фальшивых сайтов, как правило, сами прикрывают страницу и переезжают на новый адрес, одновременно меняя свои контакты. Поэтому в УМВД по Казани посоветовали внимательнее относиться к своим торговым партнерам, особенно в интернете.

В погоне за легким заработком

Кроме того, имеются случаи появления «клонов» интернет-бирж по обмену валюты. Информацию о таких биржах распространяют в социальных сетях с посулами крупных заработков, и на таких сайтах создается иллюзия того, что пользователь действительно что-то заработал на играх с курсами. Однако вывести «заработанное» с такого сайта нет возможности.

— Если люди хотят легким способом заработать деньги, они должны вникнуть в ситуацию. Нужно перепроверить, когда был создан сайт, какие о нем отзывы, а не сразу открывать счет и класть туда большие суммы денег. Если человек обладает какими-то способностями, позволяющими ему играть на бирже, то, наверное, у него есть возможность все выяснить, — прокомментировал Вафин эту ситуацию.

В Казани от такой «биржи» пострадала 21-летняя девушка, которая вносила на электронный кошелек на сайте суммы в $10 и якобы получала прибыль. Позже она решила сыграть по-крупному, внесла $60 и не смогла их вывести, так как система «запросила проведение дополнительных операций и манипуляций». Эти операции обошлись девушке в гораздо большую сумму: общий ущерб по ее делу составляет около 150 тысяч рублей.





Имеются случаи появления «клонов» интернет-бирж по обмену валюты



Мошенника найти можно, но не сразу

Тем не менее таких злоумышленников все же удается вычислить и задержать. В качестве примера Вафин приводит задержание 31-летнего казанца, который похищал деньги через собственный интернет-сайт по продаже табачной продукции. Вместо обещанных табачных изделий злоумышленник отправлял покупателям пятилитровые бутыли с водой, а потом, как уже говорилось выше, менял адрес в интернете.

В УМВД по Казани утверждают, что злоумышленник обманывал бизнесменов по всей России. В настоящий момент следствие установило причастность злоумышленника к шести эпизодам.

Вафин подтвердил, что интернет-мошенники часто действуют по всей России, и ловят их тоже совместными усилиями разных правоохранительных органов, иногда даже привлекая к делу полицейских других стран. При этом у полиции России есть методика для поиска таких мошенников, но розыск в данном случае может занимать немало времени.

— Данные преступления мы раскрывать умеем. Тактика и методика есть. Но есть проблема скорости, потому что проводится несколько этапов, чтобы установить конечную точку. Поэтому наша задача сейчас — проводить профилактику, чтобы меньше людей стали жертвами мошенников.

Вафин затруднился оценить время, которое необходимо на розыск интернет-мошенника, отметив, что иногда все происходит «очень быстро». Однако он признал, что есть случаи интернет-мошенничества, которые ведомству раскрыть не удается.

Жертвами становятся те, кто выставляет свои телефоны на всеобщее обозрение., отметил Вафин. Фото finances-credits.ru

Опасность открытых данных

Вафин рассказал также о более привычных и известных способах мошенничества в Сети и по телефону: к примеру, когда злоумышленники просят залог за товар и исчезают, или когда преступники, представившись сотрудниками банка, обманом узнают данные банковских карт и уводят со счетов деньги, а также получают доступ к мобильному банку жертвы.

Также он сообщил о случаях, когда злоумышленники при помощи поддельных паспортов переоформляли номер жертвы на себя, а после шли в банк и брали кредиты.

— Жертвами становятся те, кто выставляет свои телефоны на всеобщее обозрение. Рекомендуем поступать так только в том случае, если ваш телефон не подключен к мобильному банку, — посоветовал Вафин.

Звонки из мест не столь отдаленных

До сих пор работает и телефонное мошенничество, к примеру, ставший уже классическим способ «родственник попал в беду, нужны деньги». В таких случаях для жертвы разыгрывают целый спектакль. Один из злоумышленников отыгрывает того самого родственника в беде (тот факт, что жертва не узнает его голос, часто объясняют простудой или травмой челюсти), второй — сотрудника правоохранительных органов, требующего деньги за «решение вопроса». Злоумышленники звонят в ночное время, чтобы застать врасплох, и выстраивают разговор так, чтобы жертва не бросила трубку и не смогла проверить информацию.

До сих пор работает и телефонное мошенничество, к примеру, ставший уже классическим способ «родственник попал в беду, нужны деньги». Фото vechorka.ru

Что интересно, «актеры» таких спектаклей часто уже находятся в местах лишения свободы и звонят прямо оттуда. Это подтвердил сегодня и сам Вафин. Он также добавил, что больше половины потерпевших в подобных делах — люди старше 60 лет.

Кроме того, сейчас полиция все чаще фиксирует случаи, когда в небольшие компании звонят злоумышленники от имени начальника (перемены в голосе объясняют все той же простудой) и просят передать курьеру суточную выручку «для оплаты счетов». В связи с этим в правоохранительных органах посоветовали главам организаций провести профилактические беседы с сотрудниками, чтобы те не выдавали деньги только по звонку.

Госслужбы и гадалки

В заключение Вафин отметил, что «контактное» мошенничество тоже еще не потеряло актуальности. Такие злоумышленники попадают в квартиры к людям, представившись работниками различных служб и государственных организаций, и либо похищают сбережения хозяина квартиры, отвлекая его внимание, либо завладевают деньгами при помощи обмана.

Кроме того, «в связи с доверчивостью граждан» в Казани до сих пор процветает рынок магических услуг — различные лжеясновидящие и гадалки предлагают решить «все проблемы» за немалые суммы.