Генпрокуратура РФ утвердила обвинение Кириллу Доронину — ущерб по делу ОПС Finiko вырос до 209 млн

Фото: Ирина Плотникова

После майских праздников в Вахитовский райсуд Казани поступит дело Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов криптопроекта Finiko. Накануне Генпрокуратура утвердила им окончательное обвинение о мошенничестве в составе преступного сообщества, сообщили «Реальному времени» адвокаты обвиняемых.



На скамью подсудимых, кроме Доронина, отправлены «вице-президенты» проекта Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова и Андрей Галущенко, а также Анна Серикова, она же «Тиффани», Баир Самбуев, Антон Семыкин, Алена Ларионова, Екатерина Бозоева и Екатерина Казачкова.

10 апреля этой десятке было перепредъявлено обвинение — в последней редакции ущерб на 3 млн рублей и теперь составляет 209 млн. Напомним, в уже рассматриваемом казанским судом деле «10-й «финикийской» звезды» Лилии Нуриевой тот же ущерб заявлен в сумме 206 млн.

Вину Нуриева признает в полном объеме, в отличие от других фигурантов дела.