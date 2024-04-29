Экс-священника из Лаишевского района задержали по подозрению в краже икон

В Татарстане задержан экс-священник Виталий Беляев, его подозревают в краже икон из Никольского храма в Куюках. Сейчас он находится в местном ОП.

Мужчину подозревают в краже икон на сумму 44 тысячи рублей. Они пропали из храма когда Беляев продолжал вести там службы, а позднее он уехал в зону СВО, где оказывал духовную поддержку бойцам.

Раннее, из-за скандала со спиленным поклонным крестом в Лаишевском районе отстранили местного священника, отца Виталия. Именно отец Виталий был инициатором установки поклонного креста на въезде в деревню. По его задумке, крест должен был стать «энергетическим щитом», защищающим Тишкермень.

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Рената Валеева