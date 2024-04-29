В Карачаево-Черкессии пятеро боевиков напали на наряд ДПС, двое полицейских погибли

Ночью, 28 апреля в 23:20 мск, пятеро неизвестных открыли огонь по наряду полиции, который дежурил в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района. Злоумышленники, подъехав на автомашине ВАЗ-2109 к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство. Все пять боевиков уничтожены на месте.

В результате столкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии, сообщили в ведомстве.

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Рената Валеева