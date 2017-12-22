«Конкуренция плюс большинство стало ставить вместо натуральных искусственные елки»

Минлесхоз отчитался: год без пожаров, аппетиты «Кастамону» и елочный импорт

Фото: Роман Хасаев

Министерство лесного хозяйства РТ, которое в этом году, к сожалению, больше запомнилось чередой уголовных дел, вчера браво отчиталось о том, как его сотрудники защищают лесные угодья. Перед журналистами об итогах 11 месяцев работы говорил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Эмир Бедертдинов, а «Реальное время» составило топ-10 фактов.

1. Нарушений больше

В этом году всего было выявлено 849 фактов нарушения лесного законодательства, в результате которого лесной фонд понес ущерб в 11 млн рублей. При этом, по сравнению с прошлым годом, выросло как количество нарушений (21%), так и сумма ущерба (9,5%). В министерстве объясняют этот рост проверками лиц на соблюдение условий договора лесопользования.

2. А незаконной вырубки меньше

А вот незаконно вырубать лес, по крайне мере официально, в этом году стали меньше на 13%. Правда, ущерб от этого все равно остался сопоставимым с прошлым годом и составил минус 3% от него. 28 материалов по данным фактам было направлено в следственные органы, где по семи делам уже вынесено решение о признании нарушителей виновными. По остальным материалам пока пытаются установить личности нарушителей, после чего также будут заведены уголовные дела.

3. Основные нарушители — соседи

Чаще всего грешат незаконной вырубкой жители близлежащих территорий. Их взор падает преимущественно на березу, сосну, липу и дуб.

Как отметил Эмир Бедертдинов, более 80% древесины, которая уходит в «Кастамону» — это порядка 500 тысяч кубометров. Фото minleshoz.tatarstan.ru



4. В пользование отдано 28% лесов

За последние 7 лет количество лесопользователей выросло более чем на тысячу. Если в 2010 году их был 381, то в этом году стало 1 470 лесопользователей. Выросла и площадь лесов в пользовании — с 89 тысяч га до 351 тысячи га, что составляет 28% от территории лесного фонда республики.

Согласно данным Минлесхоза, 262 тысячи га предоставлено в аренду, более 88 тысяч в постоянное бессрочное пользование и 241 га отдан в безвозмездное пользование.

5. Вырубка в медицинских целях

От общего разрешенного количества вырубки лесов (расчетная лесосека) в этом году вырубили 37,6%, то есть 898 тысяч кубометров. Порядка 600 тысяч кубометров древесины было получено в рамках процедур по уходу за лесом. Из нее ликвидной признаны 483 тысячи кубометров.

6. «Кастамону» без роста объема сырья

Низкосортную древесину, которая появляется во время вырубки леса в рамках ухода за ним преимущественно отправляют на деревообратывающий завод «Кастамону» в «Алабуге». Оставшиеся чуть меньше 20% уходят на переработку в лесхозы республики и на фанерный завод в Зеленодольске. Как отметил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Эмир Бедертдинов, более 80% древесины, которая уходит в «Кастамону» — это порядка 500 тысяч кубометров. Пока этот объем из года в год остается неизменным, так как не меняется объем по вырубке деревьев. Других цифр стоит ждать в 2018 году после изменений лесных регламентов.

В Татарстане за последние 7 лет удалось не допустить ни одного пожара, несмотря на то, что только в этом году количество возгораний на приграничных к лесу территориях выросло в два раза — до 309 случаев. Фото minleshoz.tatarstan.ru



7. Посадили лесники дерево...

В рамках Года экологии лес был восстановлен на площади в 2 тысячи га. Кроме того, для посадки заготовлено 6,5 тысячи кг семян, большая часть которых касается лиственных пород. Из года в год также растет площадь, где были высажены лесные культуры, выращенные в Лесном селекционно-семеноводческом центре. С 2013 года территория (150 га), куда «расселили» посадочный материал из центра выросла к 2017 году до 663 га.

8. Лес научились спасать от пожаров

В Татарстане за последние 7 лет удалось не допустить ни одного пожара, несмотря на то, что только в этом году количество возгораний на приграничных к лесу территориях выросло в два раза — до 309 случаев. Пока статистика определенно радует. За последние 6 лет самые крупные возгорания были зафиксированы в недалеком 2014 году, когда их площадь составила 1180,7 га. Правда, судя по всему, работы над ошибками пошли на пользу лесному хозяйству, так как после 2014 года количество возгораний, хоть и не сильно, уменьшалось, и их площадь неуклонно снижалась. И если, например, в 2015 году из-за 209 пожаров пострадало 87,1 га приграничных к лесу территорий, то в 2016 году огонь от 181 возгорания распространился на 17,1 га, а в 2017 и вовсе на 0,4 га.

9. И занялись ревизией земель

После принятия в этом году федерального закона №280-ФЗ, который, как сообщил на пресс-конференции «Татар-Информ», первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Эмир Бедертдинов, в простонародье называют лесной амнистией, в Татарстане занялись проведением ревизии лесных земель. К концу года на кадастровый учет было поставлено 17% от всех земель. Сейчас работы также проводятся на территории 8 лесничеств. Кроме того, ведомство попросило Федеральное агентство лесного хозяйства включить на 2018 год в план работ по установлению границ еще 22 лесничества республики.

К концу года на кадастровый учет в Татарстане было поставлено 17% от всех земель. Фото minleshoz.tatarstan.ru



10. Елочный кризис

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», с 2013 года количество закупленных елок для елочных базаров в преддверии Нового года стабильно снижается. При этом число насаждений в 2017 году, напротив, выросло.

— Наверное, рынок диктует свои правила. Есть конкуренция, и большинство стало ставить искусственные елки. Может быть, я предполагаю. Из соседних регионов, по крайне мере, привозили в прошлые года — я не знаю, как в этом году обстоит это дело, — предположил Эмир Бедертдинов в ответ на вопрос нашего корреспондента.

По словам спикера, в этом году на аукционы были выставлены 17,5 тысячи штук новогодних елей, выращенных на лесных плантациях. Оставшиеся ели, которые не вырубят из-за отсутствия спроса, останутся ждать своего дня до следующего Нового года.