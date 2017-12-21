Небо в сапфирах: задержка с кредитом ВЭБа притормозила в Челнах «кристальный» проект

Китайцы продолжают «окучивать» автоград, расширив размер «челнинских грядок» за счет промпарка на $1 млрд

Фото: Сергей Афанасьев

В среду на территории АПК «Камский» замглавы исполкома Эльдар Тимергалиев, куратор мэрии автограда по ведению проекта ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития), подвел его предварительные итоги: 17 резидентов зарегистрированы — в потенциале это даст 20 млрд рублей инвестиций, 4 тысячи новых рабочих мест и 3 млрд рублей налогов. Но три проекта под вопросом: из-за задержки кредита ВЭБ «Кама Кристалл Техноложи» и краха московского банка, где заморозились деньги «ТатКлиматМаш». Еще четыре резидента на подходе — общий объем инвестиций на 5 млрд рублей. В тот же день депутатам и чиновникам показали четыре площадки резидентов. Самым эффектным корреспондент «Реального времени», прошедший экскурсию с народными избранниками, нашел ультрасовременное производство АПК «Камский»: здесь в похожих на секретную ядерную лабораторию цехах люди в комбинезонах делают колбасы.

Эмблема с парусником и «Алабуга» как образец для подражания

Флера Андреева, замглавы Набережных Челнов, представляя Эльдара Тимергалиева, напомнила, что статус ТОСЭР город получил буквально два года назад — в январе 2016 года. Тимергалиев гордо добавил, что в настоящий момент в ТОСЭР зарегистрировано 17 резидентов (трое из них, впрочем, пока не приступили к деятельности — из-за финансовых проблем). Он также напомнил, что ТОСЭР — не на века и будет отменен в 2026 году, если, конечно, не будет продления проекта еще на пятилетку. Остается, таким образом, 8 лет на раскачку, удачи или неуспехи. Любопытно, впрочем, что под ТОСЭР команда Магдеева успела еще «заложить идеологию» и представила эмблему — в виде парусника на фоне семьи («так как все делается для людей»).

— Как вы думаете, какая идея заложена в эмблему? — спросил Тимергалиев у депутатов.

— Рост? — неуверенно послышалось с мест.

— Правильно! Но на самом деле, это парусник — по аналогии с гербом Набережных Челнов: ребра означают, что парус надутый, есть ветер попутный, который несет нашу команду!

Эльдар Тимергалиев, куратор мэрии автограда по ведению проекта ТОСЭР, подвел его предварительные итоги. Фото nabchelny.ru



Необходимость эмблемы и раскрутки челнинского статуса ТОСЭР Тимергалиев видит на примере ОЭЗ «Алабуга», которую «знают как бренд». Чтобы перенять елабужский опыт, он и его команда ездили даже туда на практику, смотрели, как система выстроена — и пришли к выводу, что система у них успешная. Цель мэрии: совместными усилиями города и резидентов создать марку «Сделано в Набережных Челнах».

— О нас мало знают! Знают Казань очень хорошо, «Алабугу». Знают хорошо КАМАЗ! Но почему-то не знают, что «КАМАЗ» производится в Челнах! Меня это удивляет, — с обидой в голосе заявил Тимергалиев.

ТОСЭР-2017: 17 резидентов, 20 млрд рублей инвестиций, 4 тыс. новых рабочих мест

Что же со стартом челнинской «системы»? 17 резидентов дадут городу 20 млрд рублей инвестиций, создадут 4 тыс. рабочих мест. Если число резидентов не увеличится, что к концу проекта, в 2026 году, 17 резидентов уже в нельготном режиме будут ежегодно генерировать 2,8 млрд рублей налогов: из них 1,1 млрд пойдет в федеральный бюджет, 1,2 млрд рублей — в бюджет Татарстана, и только 40 млн рублей (за счет НДФЛ — поэтому важна высокая зарплата для работников резидентов) — в городской бюджет. И почти полмиллиарда рублей — страховых взносов. Пока вложено не 20, а 13,7 млрд рублей по итогам III квартала этого года, создано 2 216 рабочих мест.

Кроме того, Тимергалиев считает инвестициями и уже сгенерированный работающими предприятиями фонд оплаты труда — на 1,5 млрд рублей, что, соответственно, сказывается и на росте потока НДФЛ в городской бюджет. Средняя зарплата по 17 резидентам — 38 тыс. рублей, что выше средней по Челнам (29,8 тыс.). Налогов с 17 резидентов собрано 710 млн рублей во все уровни бюджета (с учетом предоставленных льгот) — 500 млн рублей ушло федералам, 80 млн рублей — Казани, 20 млн — Набережным Челнам, 88 млн рублей — страховые взносы. Тимергалиев напомнил, что если теоретически за эти цифры отвечают все 17 резидентов, то по факту далеко не все даже приступили к работе: кое-кто, как «Полихим Системс» (см. ниже), находится на этапе поставки оборудования.

Команда Тимергалиева распределила резидентов на несколько групп. В первой — те, кто первыми получили статус резидентов ТОСЭР, выполнили или перевыполнили планы по заключенным соглашениям. Китайская компания «Хайер» (производство холодильников), АПК «Камский» (производство колбас, мясных полуфабрикатов и проч., входит в группу компаний, финансируемых челнинским «АКИБАНКом» Ильдара Галяутдинова), который уже произвел продукции с момента старта производства в 2016 году на 5,3 тыс. тонн. Компания бывшего хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова по производству клюшек «Заряд» с мощностью 44 тыс. штук в год (пока выпустили порядка 28 тыс. клюшек). Компания ТЭСК — производитель литейно-подвесной арматуры — выпустила уже 400 тыс. образцов. Компания «Акульчев» «перебежала» как раз из ОЭЗ «Алабуга» (входной порог инвестиций для кондитера Сергея Акульчева там оказался неподъемным) откроет в ТОСЭР проект по производству макарун (французское двухслойное печенье с наполнителем). ООО «Челны-Агрегат» реализует инвестиционный проект «Организация массового производства широкой линейки гидравлической аппаратуры» (собирается вложить 67 млн рублей и создать до 100 рабочих мест) — производит цилиндры для сельхозтехники, мусоровозов и проч. и «делает аналоги продукции голландской фирмы, но дешевле на 30%!», заметил Тимергалиев с восхищением.





В первой группе резидентов — китайская компания «Хайер»

Часть резидентов находится в группе «новичков» — по ним смысла отчитываться пока нет, они только-только вошли в плеяду резидентов челнинского ТОСЭР. Но уже сейчас одного из резидентов, тот же «Челны-Агрегат», кураторы проекта «свели» с другим, «Техника-Агро», производящим прицепную сельхозтехнику. «Техника-Агро» готова инвестировать 77,5 млн рублей и, создав 80 рабочих мест, выпускать ежегодно 235 машин. В этой группе также находятся трубный завод КМК, который входит в группу «ТЭМПО» компании «Татэлектромаш» известного челнинского бизнесмена Фаила Шарифуллина.

Напомним еще один проект Шарифуллина: тоже резидент ТОСЭР (входит в первую группу уже работающих резидентов) — арматурный КМК «ТЭМПО». В новичках пока НЧТЗ (завод по производству обсадных труб для нефтегазовой отрасли России, в который вложат 621 млн рублей, что позволит создать 244 новых рабочих места) и ООО «Чишме» (организация производства имитированной икры, продуктов переработки рыбы и птицы — инвестиции составят 176 млн рублей, рабочих мест — 77, мощность — 3,7 тыс. тонн).

Как задержка с кредитом ВЭБа и крах московского банка поставили под вопрос планы двух резидентов

Наконец, мэрия не скрывает и проблем, с которыми столкнулись кураторы ТОСЭР. Так, депутатам горсовета, которых вместе с журналистами десантировали на площадки сразу четырех резидентов ТОСЭР, очень хотелось посмотреть, как выращивают кристаллы — ООО «Кама Кристалл Технолоджи» реализует инвестиционный проект «Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники массой более 80 кг». Инициатором проекта считался известный строитель и владелец компании «Грань» Леонид Анисимов. К слову, в планах предприятия было оснащать своей продукцией айфоны.

Однако, став резидентом еще в августе, он пока не запустил производство.

— Компания находится в процессе ожидания, — дипломатично заметил Тимергалиев (то есть денег пока нет…). — Финансирования от ВЭБа они ждут в первом квартале 2018 года. Мы не относим их к проблемным компаниям, они создают рабочие места, но есть задержки с финансированием. Также внутренняя ситуация (читай — проблемы) есть в компании «Техноанод». В следующем году создадим комиссию и проанализируем проблемы.

В группу уже работающих резидентов входит арматурный КМК «ТЭМПО»

В чем эти проблемы заключаются, он не сообщил. «Техноанод» уже вложил 69 млн рублей в проект по анодированию алюминия (34 рабочих места), но летом ему пришлось вложить еще 8 млн рублей в покупку чешского оборудования. Финансовые проблемы — и у зеленогородского резидента «ТатКлиматМаш» (проект по производству климатического оборудования, в т. ч. термических камер для испытания агрегатов, на 170,48 млн рублей). Его деньги зависли в банке «Кредит Москва» — потому что банк лишили лицензии.

— Это нормальные процессы, — без тени разочарования в голосе заявил Тимергалиев, вызвав взрыв хохота депутатов («Крах банка — нормальный процесс?!»).

— Жизненный процесс, — согласилась с ним, чуть поправив коллегу, Флера Андреева

— Но мы не должны резко исключать их из резидентов! — взмолился Тимергалиев. — Наша главная цель — не отбивать желание пробовать! Пусть не получается, пусть мы включим больше резидентов, а потом исключим часть через год-три. Но мы не будем создавать им барьеры, а будем создавать комфортную атмосферу. Это нормальные процессы, когда что-то у кого-то не получается.

Еще четыре резидента на подходе — общий объем инвестиций 5 млрд рублей

Кроме того, число резидентов еще может увеличиться на следующей неделе — их станет 21. Добавятся четыре проекта (порядка 5 млрд рублей). Это новый проект компании Haier по производству стиральных машин. Это «Технолайн» (бренд известной компании «Polaris» — бытовая техника, производство керамических чайников, пылесосов). Это китайская компания «Индел» по производству пластмассовых изделий (будет поставщиком для китайского же «Haier »). И четвертая компания — «Дарлетто» (производство термического джема). «Дарлетто», кстати, — проект на 300 млн рублей инвестиций и 300 новых рабочих мест, предполагающий не заход на готовую площадку, а новое строительство — будут построены огромные склады для закупки и заморозки в летний сезон «настоящей натуральней живей продукции», которая будет перерабатываться в термические джемы.

Китайцы продолжают «окучивать» автоград, расширив размер «челнинских грядок» за счет промпарка на 1 млрд долларов

Отчитывался Эльдар Тимергалиев, к счастью, уже после длительных экскурсий по четырем заводам ТОСЭРа: так что депутаты уже имели перед собой непосредственную картинку того, что, как, где и для кого производят резиденты в городе. Особенно впечатляло увиденное на площадях, где еще ранее ничего не было (кроме цеха) или только-только стартовал технологический процесс — пыхтящее, бурлящее и булькающее производство. Первыми депутатов горсовета и чиновников исполкома встретили китайцы, с апреля 2016 года ставшие резидентами ТОСЭР и вовсю заполняющие теперь магазинные полки холодильниками. Гендиректор Haier Ван Шоужун поблагодарил власти Челнов и РТ за поддержку, рассказав что план на 2017 год составляет уже 160 тыс. холодильников (в пресс-релизе, впрочем, стояла цифра в 200 тысяч). И обрадовал собравшихся, заявив, что топ-менеджеры корпорации, находящиеся в Китае, высоко оценили успехи челнинского предприятия и приняли решение об основании в Набережных Челнах уже целого индустриального парка Haier.

Для промпарка китайцам выделили 125 га, заявлен уже $1 млрд инвестиций, на его площадях планируется создать мощности для 5 тыс. рабочих мест. Именно здесь китайцы откроют и свой второй завод по производству холодильников. После выполнения плана по производству 500 тыс. холодильников к 2020 году бизнесмены из Поднебесной собираются сразу же, в 2021 году, открыть второе производство на 500 тыс. холодильников. Однако первой ласточкой промпарка станет производство стиральных машин Haier (500 тыс. штук в год — 350 рабочих мест), директор которого, невысокого роста молодой китаец Сун Гуйвэн, уже прибыл в Россию и стоял рядом с Шоужуном, улыбаясь и поеживаясь от холода. Сам Сун Гуйвэн признался: первое, что он сказал, прибыв в автоград, «У вас очень холодно!» На столбике термометра за окном было всего (для нас «всего») минус 10 градусов. Он и не догадывался, что температура у нас может опуститься и до 25 градусов ниже нуля! Основная цель приезда Сун Гуйвэна — наладить связи с местными чиновниками и найти местную строительную компанию, которая весной 2018 года приступит к строительству завода. На полную мощность, признался корреспонденту «Реальному времени» Сун Гуйвэн, планируют выйти в течение 3—4 лет.

План Haier на 2017 год составляет уже 160 тыс. холодильников

Мы уже писали подробно о производстве китайских холодильников в прошлом году (см. наш репортаж), когда цеха показывали президенту РТ Рустаму Минниханову. Депутаты же горсовета могли видеть завод «Хайер» в первый раз. Кстати, народные избранники, памятуя о пополнении городского кошелька НДФЛ, поинтересовались у представителей «Хайера» средней зарплатой — нас заверили, что она «выше, чем средняя по Челнам и РТ», но точную цифру все-таки не назвали. Рассказывали депутатам о цехах в микрофон, за директором по качеству Сергеем Седых быстро-быстро бежал маленький китаец, таща за собой передвижную колонку (так, чтобы в шумных цехах было слышно, о чем вообще речь). Что интересно, технику привезли из Китая, и китайцы великодушно одолжили ее на все остальные экскурсии, которые прошли цехах «ТЭМПО», «Полихим Системс» и АПК «Камский». Помимо колонок, особый ажиотаж у депутатов вызвал шоу-рум — комната с выставкой холодильников старых и новых моделей. Горсовет в лице своих представителей — коммунистов Владимира Васева и Николая Атласова, телевизионщика Абдулхака Батюшова, бывшего коммунальщика и ныне директора челнинского филиала «Татэнерго» Айрата Зайнуллина и остальных, буквально окружил сияющую белоснежную технику, суетясь вокруг и чуть не прыгая от удовольствия, открывая и закрывая дверцы. Веселясь, как дети, они с интересом выслушивали советы представителей китайского «Хайера» о том, что не следует «придерживаться российской традиции хранить на внутренней стороне дверцы косметику и лекарства»: китайцы от самой традиции в ужасе, тем более, что хранить рядом отдельные лекарства с продуктами (не говоря о помаде!) нельзя. В планах китайцев: увеличение производства до 325 тыс. холодильников в 2018 году, до 400 тыс. — в 2019 году, и выход на планируемую мощность в 500 тыс. — в 2020 году с объемом производства на 12,5 млрд рублей (в 2017 году он составит 5,2 млрд рублей). На площадях промпарка после старта производства стиральных машин планируется открыть завод по производству телевизоров, затем завод «по производству сложной бытовой техники».

Из-за девальвации рубля немцы решили открыть полиуретановое производство в Татарстане

Второй резидент — немцы. Компания «Полихим Системс», производящая полиуретановые системы, филиал германской F.Willich, семейной компании, ведущей свою историю с 1882 года, когда небольшое предприятие было основано в Дортмунде Францем Виллихом (тогда немцы производили теплоизоляционные трубы и контейнеры для листового металла). Первое предприятие в области переработки полуретана запустили в 1982 году в польском городе Познань. Теперь это холдинг из четырех предприятий Германии и двух в Польше – лидер среди производителей изделий из полиуретана. Общий оборот компании порядка 600 млн евро. Стоимость челнинского проекта — 150 млн рублей, объем производства — порядка 10 тыс. тонн. Впрочем, опять же, в релизе цифры гораздо ниже: выход на проектную мощность — 2,4 тыс. тонн (или 280,8 млн рублей) планируют в 2022 году, в 2020 году стартуют с 1,9 тыс. тонн на 222,3 млн рублей. Число рабочих мест — 30. Средняя зарплата работников — 29 тыс., управленческого персонала — 60 тыс. рублей.

Компания «Полихим Системс», производящая полиуретановые системы, — филиал германской F.Willich



Причина прихода в Россию немцев — девальвация рубля (удорожившая их продукцию, и удешевившее производство у нас). До этого импорт в РФ был весьма успешным, объяснил директор компании Ренат Халимов депутатам, которые обозревали полупустой цех на 3,7 тыс.кв. м (основная линия оборудования приедет в январе 2018 года).

— Пока работает одна установка, позволяющая производить фенольный продукт и силикатный пур-клей [термоклей на основе полиуретана] для горнодобывающей промышленности, — объяснил Халимов. — Среди клиентов наших крупные горнодобывающие холдинги. Такие продукты используются горняками для предотвращения обвалов, для заполнения пустот — где есть шахты, добыча полезных ископаемых закрытым методом, наша продукция нужна.

Что привлекло немцев в РТ: близость к НКНХ, студенты КХТИ и льготы ТОСЭР

Немцы расположились на площадях КИП «Мастер». Хотя могли в автоград и не приехать: выбирали из 10 регионов — дистрибьюторы компании были в Питере, Кемерово, Калининграде и др. О Татарстане узнали, заинтересовавшись ТОСЭРом и ОЭЗ «Алабуга», но выбор сделали в пользу челнинского проекта: ТОСЭР позволил немцам сэкономить 35% средств с начала открытия предприятия. Отдельной приманкой для немцев стало развитое химическое образование в РТ (КХТИ и КГУ, многие выпускники которого, «на удивление, знали английский язык!»), что помогло подобрать квалифицированные кадры — найти персонал для полиуретанового производства и в Европе нелегко, а также близость к потенциальным поставщикам сырья — тому же «Нижнекамскнефтехиму» и «Казаньоргсинтезу».

Полиуретановые продукты применяются для гидро- и теплоизоляции помещений, кровли, стен, полов, трубопроводов, связки сэндвич-панелей, холодильных камер (завод «Хайер» немцы из «Полихим Системс» тоже рассматривают как потенциальных клиентов), полиуретановых обувных подошв, мебели (имитации дерева), сидений для автопрома, монтажной пены и детских игрушек. Но все-таки самый большой объем импорта — горная промышленность. Компания работает в b2b секторе, то есть не производит готовую продукцию, а создает сырье для других компаний. Работники показали депутатам процесс работы: вспенивание (два компонента клиенты компании смешивают для этого на своих площадках).

— Прошу держаться в стороне! — осторожно оглядываясь назад, где колдовали девушка с молодым человеком, пробормотал Халимов. — Там фенол!

— Почему же вы не на Урале открылись? Там же в основном расположены горнообогатительные комбинаты, добывающие компании? В Оренбургской или Свердловской области? — поинтересовались мы у директора, пока вспенивались ингредиенты.

— Хороший вопрос! Да, для нас с точки зрения импорта этот сегмент ключевой! Но с точки зрения рынка — он не такой большой. Да, горным компаниям мы импортируем порядка 70% продуктов, но потенциал рынка полиуретановых продуктов гораздо больше! Находиться в Татарстане нам удобнее с точки зрения клиентской базы. Мы покрываем всех: от Питера до Урала.

Полиуретановые продукты применяются для гидро- и теплоизоляции помещений, кровли, стен, полов, трубопроводов, связки сэндвич-панелей, холодильных камер и др.



— Конкурентов у вас много?

— Конкуренты есть. Но мы отличаемся от них — и по качеству, и по свойствам. У нас своя ниша клиентов, которые полюбили нашу продукцию, и наша задача — быть к ним ближе, возить продукт не из Европы. Мы верим, что емкость рынка гораздо больше, и наш приход как нового игрока позволит рынку расти, — объяснил нам Халимов.

Наконец, в двух картонках принесли продукт, позволяющий «спасать горняков»: он еще не застыл, что привело депутатов в замешательство, народные избранники осторожно тыкали пальцем в массу. «На безе похоже», — заявил один. А другой добавил: «Представьте, это на сессию горсовета принесешь!» (непрофессионалу это действительно могло напоминать какую-нибудь страшную террористическую смесь). Халимов заметил, что продукт экологически чистый, так что сессия бы не пострадала.

Как из-за дефицита и китайского спроса на арматуру склады «ТЭМПО» опустели

Третьей пунктом экскурсии стал завод «ТЭМПО», производящий строительную арматуру (подробно о производстве мы тоже уже писали, когда два года назад его посещал глава Фонда развития моногородов Илья Кривогов, — см. наш репортаж). Инвестиции составили 5,5 млрд рублей, запущенный в октябре 2016 года завод к 2020 году планирует довести число рабочих мест до 1500, а среднюю зарплату до 31,9 тыс. рублей. Отчисления в федеральный бюджет должны будут составить 6,4 млрд рублей, в РТ — 2,9 млрд, в бюджет автограда — 270 млн рублей.

Управляющий директор завода Алексей Сохраннов объяснил депутатам, с увлечением фотографирующим на смартфоны раскаленный металл, как начинается технологический процесс с проката заготовки 150 на 150 мм. Проходя через длиннющую линию, она становится арматурой размером 10—32 мм, в зависимости от заказа. Мы вместе с депутатами наблюдали, как заготовка уменьшается в ширину и удлиняется, одновременно угрожающе нарастала скорость (сначала заготовка двигается со скоростью несколько метров в минуту, а на последнем этапе — уже 10 метров в секунду). Депутат Айрат Зайнуллин выдвинул рацпредложение: сделать заготовку поменьше, тогда ведь и процесс будет короче, разве нет? «Нужно, чтобы арматура набрала свои механические прочности, чтобы она прошла определенную деформацию», — важно объяснил Сохраннов депутату, как учитель на уроке физике объясняет своему ученику основы механики. Тем временем остальные «ученики» (то есть депутаты) разбрелись по цеху, а самые авантюрные народные избранники, завороженные стремительной скоростью уже узкой арматуры в финале линии, неосторожно близко подходили на такое чудо посмотреть. Работники бросились отгонять депутатов и фотографов: «Нужно держаться в стороне! Скорости очень большие!» — взмолился директор, которому не хотелось, чтобы горсовет на ближайшей сессии не досчитался депутатов.

Третьей точкой экскурсии для депутатов стал завод «ТЭМПО» по производству строительной арматуры



Показали депутатам и чиновникам и новый проект «ТЭМПО» — трубный завод, где пока, в сравнении с арматурным заводом, конечно, и «конь на валялся»: цех только строится, производство не запущено, итальянское оборудование — в пути (прибудет в январе 2018 года). Возглавил проект молодой сын Халила Шарифуллина Радик, заявивший, что в год планируют производить 46 тыс. тонн труб, изолята — 23 тыс. тонн. Сырье будут закупать у «Северстали» и др. Запустить завод собираются уже в первом квартале 2018 года. Зайнуллин слушал молодого человека чрезвычайно заинтересованно, ведь он много лет отвечал за челнинские тепловые трубы, да и сейчас работает с ними же в «Татэнерго»: «Для каких отраслей готовите трубы?» — спросил он у Шарифуллина-младшего, прикидывая в уме, пригодится ли завод «Татэнерго». «Нефтегазовых в основном», — расстроил директор депутата. «А теплопроводы?» — уныло протянул Зайнуллин. «Все что угодно, вообще-то», — обнадежил Шарифуллин топ-менеджера «Татэнерго».

Склад продукции, той самой арматуры, сегодня почти опустошен: «Клиенты на части раздирают», — заявил Сохраннов. «Откуда такой резкий рост спроса?» — спросили мы у него. Ответил Радик Шарифуллин:

— Очень сильно пошел экспорт. Это Китай и другие регионы. Цена арматуры на экспорт намного интереснее! И на внутреннем рынке появился дефицит арматуры. Отсюда и спрос, и рост цены. В январе, мы планируем, цена вырастет еще на 2 тыс. рублей, — объяснил «Реальному времени» директор.

— В декабре мы тоже первые поставки на экспорт сделали. В Узбекистан, — гордо добавил Сохраннов.

«Камский»: секретная «ядерная лаборатория», депутаты в комбинезонах, космические двери и низкие температуры

Финальной точкой стали колбасные цеха АПК «Камский», на 99,9% принадлежащего ООО «Камский бекон», которое, в свою очередь, курируется «АКИБАНКом». «Камский» одним из первых получил кредит от ВТБ как резидент ТОСЭР — 430 млн рублей. После почти трехчасовой экскурсии депутаты вышли на финишную прямую голодными. Полуфабрикаты, шашлыки, колбасы свисали в паре метров от них: но были недоступны! Животы отдельных народных избранников все громче урчали. «Камский» до глубины души поразил депутатов с самого начала — их и журналистов заставили одеться в белые комбинезоны с капюшонами, надеть сапоги, закрыть повязками рот.

На «Камском» всех заставили одеться в белые комбинезоны с капюшонами, надеть сапоги, закрыть повязками рот



В итоге довольно скоро Флеру Андрееву очень сложно было отличить от Абдулхака Батюшова (приходилось ориентироваться по росту): глаза чиновников и депутатов восторженно блестели. «Как в фильме про инопланетян», — буркнул один из них. И действительно толпа странных людей в комбинезонах скорее напоминала сцену из каких-нибудь «Секретных материалов» про тайную лабораторию, где зеленые человечки проводят опыты над несчастными людьми.

Сам завод тоже поражал воображение, прежде всего, архитектурным промышленным дизайном. Нас водили из цеха в цех, дергая за таинственные шнурки — двери бесшумно открывались и закрывались (директор Ленар Салахов с красным «флаером» сигнализировал власть предержащим, чтобы те не отставали: опять же, он не хотел, чтобы из-за внезапного закрытия двери город лишился депутата). «Камский» скорее напоминал какую-нибудь секретную подземную ядерную лабораторию или космический аппарат: тем удивительнее было, что из-за дверей к нам выкатывались не какие-нибудь инопланетные существа, а тележки с колбасами и сосисками. Все дело — в строжайшем контроле чистоты и качества, объяснили нам, заставив сполоснуть руки. Один из депутатов с удивлением понюхал свои руки и разве что не облизнул их, торжественно объявив коллеге: «Это спирт! Лучше бы его, конечно, употребить вовнутрь…». Ленар Салахов сразу объявил, что в силу строгих мер прикасаться к продуктам запрещено: многие огорчились. «И ничего не вынести… Карманов-то нет!» — весело пощупал свой комбинезон депутат.

Все корпуса делятся на зоны (где сырой продукт, где готовый и т. д.), разделенные прихотливыми коридорами и «космическими» дверями: чтобы и работники разных цехов, и само сырье с продуктами в процессе не пересекались. В один из цехов депутатов не пустили, пошутив: «секретная лаборатория». В действительности это цех специй, где их специально развешивают для различных колбас, чтобы потом просто добавлять, в зависимости от сорта, в кутер (где делается колбасный фарш). Гости ходили по довольно холодным цехам (плюс 4—10 градусов), работников от замерзания спасают технологические перерывы и термобелье. Тем не менее китайцу Сун Гуйвэн из «Хайера» здесь бы страшно не понравилось, подумали мы.

Предприятие производит шесть ассортиментных линеек: вареные, варено-копченые и полукопченые колбасы, сосиски, ветчины, мясные деликатесы. Фото nabchelny.ru



— Красители добавляете в колбасы? — спросили мы у Салахова.

— Да, но натуральные! Это везде добавляется. Есть натуральные, а не химические красители. Для школьного питания, например (мы поставляем «халяльные» колбасы — «Докторскую», сосиски — в департамент образования Казани и Челнов), есть ГОСТ — в эту продукцию красители не добавляются, разрешен лишь один из натуральных.

В настоящее время предприятие производит шесть ассортиментных линеек: вареные, варено-копченые и полукопченые колбасы, сосиски, ветчины, мясные деликатесы (марки «Сосновоборская», «Докторская», «Краковская» и др.). В 2017 году «Камский» нарастил объем реализации в 4 раза (см. выше доклад Тимергалиева). Работает компания с Башкортостаном, Удмуртией, Пермским краем, Самарой, Нижегородской областью, Оренбургом, Челябинском и Москвой. Поставляет товары через федеральные сети («Магнит», «Карусель», «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Метро», «Ашан») и региональные («Эссен», «Бахетле», «Челны-хлеб» и др.). Всего было создано 250 рабочих мест, средняя зарплата составила 33,5 тыс. рублей. Задача на 2018 год — выйти на уровень производства в 8,6 тыс. тонн.

— Будете расширять ассортимент? — уточнили мы у директора.

— Мы расширяем линейку халяльной группы.

— А на проектную мощность когда собираетесь выйти? В 2020 году?

— К концу 2019 года!

1 / 40 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев