«Иранские фрукты и овощи могут конкурировать по цене и качеству с турецкими»

На ниве сближения Ирана и России Татарстан пошел на пятикратное увеличение товарооборота с исламской республикой

Фото: Олег Тихонов

Иран показал товар лицом: в торговом павильоне выставочного комплекса «Казанская ярмарка» открылась пробная экспозиция 40 иранских производителей, находящихся более 10 лет под давлением международных санкций. К 12 часам дня, когда торговцы успели распаковать и выложить персидские товары, их посетили премьер-министр РТ Алексей Песошин и губернатор провинции Ирана Хорасан-Резави господин Али Реза Рашидиян. Пока власти рассчитывают на увеличение товарооборота. Как стало известно «Реальному времени», новоявленная компания «Парсек» перехватила инициативу и взялась налаживать прямые оптовые поставки фруктов и томатов из Ирана в Казань.

На волне политического сближения России и Ирана Татарстан продолжает искать точки для взаимовыгодного роста товарооборота с Исламской Республикой. До сих пор внешняя торговля с Ираном находилась на нулевом уровне, так как международные санкции заметно ограничивали его круг внешнеторговых партнеров, среди которых не мог не оказаться и Татарстан. Но с введением ограничительных санкций против России Тегеран начал аккуратно выстраивать своеобразный бизнес-фронт в российских регионах, которые могут стать рынками сбыта для иранских товаров, а сами производители смогли бы зарабатывать на поставках в Россию. В этом смысле Татарстан рассматривается как точка входа для экспорта традиционной аграрной продукции, а его своеобразным побратимом стала сельскохозяйственная провинция Хорасан-Резави.

Шоколадные финики, ковры и керамическая плитка, или Что привезли иранцы под Новый год

В развитие этих отношений вчера в Казани открылась специальная выставка иранских товаров, на которую приехали 40 производителей, преимущественно из провинции Хорасан-Резави. Интересно, что им предоставили не привычные для казанцев торговые павильоны, где стабильно высокий покупательский трафик, а достаточно уединенное место выставочного комплекса «Казанская ярмарка». Видимо, на большую выручку от продаж торговцы изначально не рассчитывали, а скорее приехали с презентационным визитом.

На выставку приехали 40 производителей, преимущественно из провинции Хорасан-Резави



Еще к 10 утра экспозиция не была готова к приему гостей: легкие пластиковые конструкции только начали собирать, а сами товары оставались лежать упакованными в коробках. По этой причине осмотр выставки первыми лицами запланировали на обеденное время, то есть по окончании бизнес-форума. Но и к моменту приезда VIP-гостей — главы правительства Алексея Песошина и губернатора провинции — экспозиция так и не была собрана до конца, оставался какой-то беспорядок, тогда как сами иранцы либо свободно прогуливались по залу, либо заботливо нянчили привезенных с собой малышей. Одним словом, первых лиц встречали отнюдь не по стойке «смирно», как делают наши руководители. Но зато стоило молчаливому Алексею Песошину подойти к какой-либо наспех собранной экспозиции, как возле него мгновенно собирались все ближневосточные гости и эмоционально расхваливали товары.

Несмотря на небольшую площадь выставочного зала, делегация Песошина осматривала выставку почти полчаса. Татарстанские чиновники узнали, какие шины выпускает Иран, сколько весит гранитная напольная плитка и восхитились орнаментами керамической плитки. В то же время в соседнем зале намного оживленнее шла торговля свежими иранскими финиками. Это лакомство не является популярным продуктом на наших столах, но в странах Ближнего Востока они приравнены к хлебу, поэтому арабы встречают ими почетных гостей. Жаль, что не привезли спелых фруктов: ни апельсинов, ни киви не нашлось. Позже посол Ирана в Казани назовет это событие важным для укрепления деловых связей.

В странах Ближнего Востока финики приравнены к хлебу, поэтому ими встречают почетных гостей



Товароборот с Ираном надо вытягивать

Перед началом первой выставки губернатор провинции Али Реза Рашидиян и посол Ирана в России провели серию политических встреч с руководством республики. Ранним утром они встретились с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Здесь глава республики высказал желание сильнее раскрутить низкие темпы товарооборота с Ираном. «Сегодня товарооборот между Татарстаном и Ираном растет достаточно неплохо (по итогам 2016 года вырос в 1,5 раза, — прим. ред.), но объемы по-прежнему не такие большие, как бы нам хотелось, — посетовал Рустам Минниханов. — Цифры должны расти не в 1,5 раза, а в 5—10 раз, — обозначил он траекторию роста. — Потенциал провинции Хорасан-Резави и нашей республики это позволяет», — уверен Рустам Минниханов.

Заметную динамику роста может придать открытие прямого авиасообщения между Казанью и Мешхедом. Как сообщил Рустам Минниханов, ранее на встрече с представителями иранской авиакомпании «Махан Эйр» обсуждались вопросы организации прямого авиасообщения между Ираном и Татарстаном, а компания «Иран Марказ» выразила готовность развивать сотрудничество в сфере туризма. «Я считаю, что это очень важные элементы, которые позволят сблизить наши народы, послужат развитию нашего взаимодействия», — сказал президент РТ.

Ранним утром иранцы встретились с Рустамом Миннихановым. Фото prav.tatarstan.ru



$13,3 млн — это мало для восточных друзей



Казалось бы, новые подходы к росту товарооборота определили в Казанском Кремле. Но, видимо, эти планы решили донести до всех приехавших в Казань иранских бизнесменов. На татарстано-иранском бизнес-форуме премьер-министр РТ Алексей Песошин вновь вернулся к избитой теме. Назвав Иран «одним из приоритетных партнеров Татарстана», с которым сложились «давние теплые взаимоотношения», он заметил, что за последний год объем внешней торговли с республикой вырос в 1,6 раза — до $13,3 млн. Но эти скромные цифры его абсолютно не впечатляют. Их нужно наращивать, повторил Алексей Песошин. «Наша республика заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества с иранскими компаниями. Надеемся, что в ходе встреч деловые круги Татарстана и Ирана обменяются передовым опытом; обсудят имеющиеся возможности в бизнесе; откроют новые направления для взаимодействия», — как-то безадресно напутствовал он.



В ответ губернатор провинции Али Реза Рашидиян всячески давал понять, что лучшей возможности для налаживания поставок в Россию не придумать. «Сейчас на высшем политическом уровне между Ираном и Россией сложилась теплая атмосфера, о какой можно лишь мечтать, — с воодушевлением выступил он. — А с Татарстаном нас связывают общие культурные, исторические и религиозные связи». В свою очередь посол Ирана в Казани заметил, что готов объединить за общим столом торгово-промышленные палаты РТ и Ирана. «И, может быть, именно в Казани Иран преподнесет всем сюрприз», — мечтательно добавил посол Ирана в России, говоря о предстоящем матче сборных Ирана и Испании на чемпионате мира по футболу — 2018, который пройдет на стадионе «Казань Арена» в июне будущего года. И действительно, а вдруг? Ведь сейчас сложно предугадать исход матча, так что иранцам остается молиться всевышнему.

Алексей Песошин отметил, что объем внешней торговли с Ираном его абсолютно не впечатляет

«Парсек»: мы не дилеры, а представители интересов крупного иранского бизнеса

Впрочем, настоящий сюрприз ждал ближневосточных бизнесменов уже через несколько минут после пламенного спича посла о желании переиграть фаворита европейского футбола. Им показали, кто может стать драйвером роста товарооборота между Татарстаном и Ираном. Опорой в построении бизнес-контактов может быть казанская компания «Парсек», основанная специально для торговли с Ираном. Коммерческий директор компании Дмитрий Кузнецов рассказал во время встречи, что компания начала прорабатывать возможности торговли с Ираном около года назад и за прошедший год добилась некоторых результатов. «Мы примерно два раза в месяц бываем в Иране, там проходит очень много встреч с крупными иранскими корпорациями, с представителями власти, с бизнесменами», — сразу захватил он внимание аудитории. По его словам, «Парсек» является представителем интересов нескольких крупных компаний. На сегодняшний день у компании «Парсек» заключены меморандумы о сотрудничестве с компанией Isofam, одним из крупнейших в Иране производителем МДФ-панелей. «Эта компания планирует построить производство в России, и мы представляем ее интересы при поиске места размещения». Правда, является ли она дистрибьютором Isofam, господин Кузнецов не уточнил.

К тому же действует соглашение с иранским синдикатом производителей стальных труб, объединяющим более 100 предприятий. «В интересах этого синдиката мы ведем переговоры с «Северсталью» и Новолипецким металлургическим комбинатом о поставке в Иран стального листа», — обозначил он второе направление деятельности. Компания ведет также переговоры о визите руководителей компании Pooya PolymerTehran, производящей добавки к полимерам и пластикам, в ОЭЗ «Алабуга»: «Эта компания производит добавки к полимерам и пластикам и планирует развернуть производство в России».

Али Реза Рашидиян всячески давал понять, что лучшей возможности для налаживания поставок в Россию, чем сейчас, не придумать

И наконец, она ведет переговоры с одним из крупнейших инвестиционных фондов Ирана, SSIC. «У этой организации имеется заинтересованность в строительстве в России цементного и зернового терминалов. Мы предлагаем им разместиться в Свияжском мультимодальном логистическом центре», — сообщил он. Позже Дмитрий Кузнецов уточнил «Реальному времени» статус компании. По его словам, «Парсек» не является торговым дилером этих компаний, как можно было бы предположить, а наделен функциями представителя их интересов: «Согласно меморандуму, мы уполномочены вести переговоры с местными властями, осуществлять проработку рынка, определять лучшее место для размещения строительства, вести подбор проектной и строительной организаций при их локализации в стране. Одним словом, мы представляем их интересы в нашем правом поле». Эти соглашения были подписаны в течение 2017 года.

Иранские фрукты могут конкурировать по цене с турецкими

А собственно сама компания взялась за торговлю, пожалуй, самую живучую сферу бизнеса. Как сообщил Дмитрий Кузнецов, уже начались прямые поставки иранских фруктов в Татарстан, минуя Москву. При этом компании пришлось с нуля отработать механизм финансовых взаиморасчетов с поставщиками Ирана. «Одна из основных проблем — это не столько логистика, сколько банковские переводы, — рассказал коммерческий директор компании. — До последнего времени иранские банки были отключены от системы SWIFT, поэтому проведение платежей было невозможно. Сейчас несколько российских банков через SWIFT подключились к иранским банкам. Но платежи проходят непросто. Вот обкатать эту схему — перевод денег туда и получение товара обратно — в этом наша цель». В течение этого года основные вопросы были урегулированы, и можно сказать, что расчеты проходят. «Мы единственные в Татарстане, кто начал цивилизованно работать с иранскими компаниями с проведением платежей через банк», — отметил он.

В декабре «Парсек» осуществил первую поставку киви, сейчас идет вторая партия для продажи оптовому покупателю. «Иранская продукция может конкурировать по цене с турецкой а по качеству — бесспорно. Так что мы будем возить много чего, что будет подходить по цене», — заверил Дмитрий Кузнецов. В перспективе «Парсек» намерен наладить поставки томатов и фруктов, которые как раз созревают тогда, когда в России глубокая зима. Правда, объемы поставок остаются небольшими. «Мы постепенно налаживаем отношения с иранским бизнесом, учимся взаимодействию. Иранские коллеги учатся вместе с нами. На этом пути еще много препятствий и преград, но, я уверен, мы с ними справимся и выйдем на широкую дорогу широкомасштабного, взаимовыгодного торгового сотрудничества», — заключил он.

1 / 47 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов