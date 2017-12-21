«Иранские фрукты и овощи могут конкурировать по цене и качеству с турецкими»
На ниве сближения Ирана и России Татарстан пошел на пятикратное увеличение товарооборота с исламской республикой
Иран показал товар лицом: в торговом павильоне выставочного комплекса «Казанская ярмарка» открылась пробная экспозиция 40 иранских производителей, находящихся более 10 лет под давлением международных санкций. К 12 часам дня, когда торговцы успели распаковать и выложить персидские товары, их посетили премьер-министр РТ Алексей Песошин и губернатор провинции Ирана Хорасан-Резави господин Али Реза Рашидиян. Пока власти рассчитывают на увеличение товарооборота. Как стало известно «Реальному времени», новоявленная компания «Парсек» перехватила инициативу и взялась налаживать прямые оптовые поставки фруктов и томатов из Ирана в Казань.
На волне политического сближения России и Ирана Татарстан продолжает искать точки для взаимовыгодного роста товарооборота с Исламской Республикой. До сих пор внешняя торговля с Ираном находилась на нулевом уровне, так как международные санкции заметно ограничивали его круг внешнеторговых партнеров, среди которых не мог не оказаться и Татарстан. Но с введением ограничительных санкций против России Тегеран начал аккуратно выстраивать своеобразный бизнес-фронт в российских регионах, которые могут стать рынками сбыта для иранских товаров, а сами производители смогли бы зарабатывать на поставках в Россию. В этом смысле Татарстан рассматривается как точка входа для экспорта традиционной аграрной продукции, а его своеобразным побратимом стала сельскохозяйственная провинция Хорасан-Резави.
Шоколадные финики, ковры и керамическая плитка, или Что привезли иранцы под Новый год
В развитие этих отношений вчера в Казани открылась специальная выставка иранских товаров, на которую приехали 40 производителей, преимущественно из провинции Хорасан-Резави. Интересно, что им предоставили не привычные для казанцев торговые павильоны, где стабильно высокий покупательский трафик, а достаточно уединенное место выставочного комплекса «Казанская ярмарка». Видимо, на большую выручку от продаж торговцы изначально не рассчитывали, а скорее приехали с презентационным визитом.
Еще к 10 утра экспозиция не была готова к приему гостей: легкие пластиковые конструкции только начали собирать, а сами товары оставались лежать упакованными в коробках. По этой причине осмотр выставки первыми лицами запланировали на обеденное время, то есть по окончании бизнес-форума. Но и к моменту приезда VIP-гостей — главы правительства Алексея Песошина и губернатора провинции — экспозиция так и не была собрана до конца, оставался какой-то беспорядок, тогда как сами иранцы либо свободно прогуливались по залу, либо заботливо нянчили привезенных с собой малышей. Одним словом, первых лиц встречали отнюдь не по стойке «смирно», как делают наши руководители. Но зато стоило молчаливому Алексею Песошину подойти к какой-либо наспех собранной экспозиции, как возле него мгновенно собирались все ближневосточные гости и эмоционально расхваливали товары.
Несмотря на небольшую площадь выставочного зала, делегация Песошина осматривала выставку почти полчаса. Татарстанские чиновники узнали, какие шины выпускает Иран, сколько весит гранитная напольная плитка и восхитились орнаментами керамической плитки. В то же время в соседнем зале намного оживленнее шла торговля свежими иранскими финиками. Это лакомство не является популярным продуктом на наших столах, но в странах Ближнего Востока они приравнены к хлебу, поэтому арабы встречают ими почетных гостей. Жаль, что не привезли спелых фруктов: ни апельсинов, ни киви не нашлось. Позже посол Ирана в Казани назовет это событие важным для укрепления деловых связей.
Товароборот с Ираном надо вытягивать
Перед началом первой выставки губернатор провинции Али Реза Рашидиян и посол Ирана в России провели серию политических встреч с руководством республики. Ранним утром они встретились с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Здесь глава республики высказал желание сильнее раскрутить низкие темпы товарооборота с Ираном. «Сегодня товарооборот между Татарстаном и Ираном растет достаточно неплохо (по итогам 2016 года вырос в 1,5 раза, — прим. ред.), но объемы по-прежнему не такие большие, как бы нам хотелось, — посетовал Рустам Минниханов. — Цифры должны расти не в 1,5 раза, а в 5—10 раз, — обозначил он траекторию роста. — Потенциал провинции Хорасан-Резави и нашей республики это позволяет», — уверен Рустам Минниханов.
Заметную динамику роста может придать открытие прямого авиасообщения между Казанью и Мешхедом. Как сообщил Рустам Минниханов, ранее на встрече с представителями иранской авиакомпании «Махан Эйр» обсуждались вопросы организации прямого авиасообщения между Ираном и Татарстаном, а компания «Иран Марказ» выразила готовность развивать сотрудничество в сфере туризма. «Я считаю, что это очень важные элементы, которые позволят сблизить наши народы, послужат развитию нашего взаимодействия», — сказал президент РТ.
$13,3 млн — это мало для восточных друзей
Казалось бы, новые подходы к росту товарооборота определили в Казанском Кремле. Но, видимо, эти планы решили донести до всех приехавших в Казань иранских бизнесменов. На татарстано-иранском бизнес-форуме премьер-министр РТ Алексей Песошин вновь вернулся к избитой теме. Назвав Иран «одним из приоритетных партнеров Татарстана», с которым сложились «давние теплые взаимоотношения», он заметил, что за последний год объем внешней торговли с республикой вырос в 1,6 раза — до $13,3 млн. Но эти скромные цифры его абсолютно не впечатляют. Их нужно наращивать, повторил Алексей Песошин. «Наша республика заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества с иранскими компаниями. Надеемся, что в ходе встреч деловые круги Татарстана и Ирана обменяются передовым опытом; обсудят имеющиеся возможности в бизнесе; откроют новые направления для взаимодействия», — как-то безадресно напутствовал он.
В ответ губернатор провинции Али Реза Рашидиян всячески давал понять, что лучшей возможности для налаживания поставок в Россию не придумать. «Сейчас на высшем политическом уровне между Ираном и Россией сложилась теплая атмосфера, о какой можно лишь мечтать, — с воодушевлением выступил он. — А с Татарстаном нас связывают общие культурные, исторические и религиозные связи». В свою очередь посол Ирана в Казани заметил, что готов объединить за общим столом торгово-промышленные палаты РТ и Ирана. «И, может быть, именно в Казани Иран преподнесет всем сюрприз», — мечтательно добавил посол Ирана в России, говоря о предстоящем матче сборных Ирана и Испании на чемпионате мира по футболу — 2018, который пройдет на стадионе «Казань Арена» в июне будущего года. И действительно, а вдруг? Ведь сейчас сложно предугадать исход матча, так что иранцам остается молиться всевышнему.
«Парсек»: мы не дилеры, а представители интересов крупного иранского бизнеса
Впрочем, настоящий сюрприз ждал ближневосточных бизнесменов уже через несколько минут после пламенного спича посла о желании переиграть фаворита европейского футбола. Им показали, кто может стать драйвером роста товарооборота между Татарстаном и Ираном. Опорой в построении бизнес-контактов может быть казанская компания «Парсек», основанная специально для торговли с Ираном. Коммерческий директор компании Дмитрий Кузнецов рассказал во время встречи, что компания начала прорабатывать возможности торговли с Ираном около года назад и за прошедший год добилась некоторых результатов. «Мы примерно два раза в месяц бываем в Иране, там проходит очень много встреч с крупными иранскими корпорациями, с представителями власти, с бизнесменами», — сразу захватил он внимание аудитории. По его словам, «Парсек» является представителем интересов нескольких крупных компаний. На сегодняшний день у компании «Парсек» заключены меморандумы о сотрудничестве с компанией Isofam, одним из крупнейших в Иране производителем МДФ-панелей. «Эта компания планирует построить производство в России, и мы представляем ее интересы при поиске места размещения». Правда, является ли она дистрибьютором Isofam, господин Кузнецов не уточнил.
К тому же действует соглашение с иранским синдикатом производителей стальных труб, объединяющим более 100 предприятий. «В интересах этого синдиката мы ведем переговоры с «Северсталью» и Новолипецким металлургическим комбинатом о поставке в Иран стального листа», — обозначил он второе направление деятельности. Компания ведет также переговоры о визите руководителей компании Pooya PolymerTehran, производящей добавки к полимерам и пластикам, в ОЭЗ «Алабуга»: «Эта компания производит добавки к полимерам и пластикам и планирует развернуть производство в России».
И наконец, она ведет переговоры с одним из крупнейших инвестиционных фондов Ирана, SSIC. «У этой организации имеется заинтересованность в строительстве в России цементного и зернового терминалов. Мы предлагаем им разместиться в Свияжском мультимодальном логистическом центре», — сообщил он. Позже Дмитрий Кузнецов уточнил «Реальному времени» статус компании. По его словам, «Парсек» не является торговым дилером этих компаний, как можно было бы предположить, а наделен функциями представителя их интересов: «Согласно меморандуму, мы уполномочены вести переговоры с местными властями, осуществлять проработку рынка, определять лучшее место для размещения строительства, вести подбор проектной и строительной организаций при их локализации в стране. Одним словом, мы представляем их интересы в нашем правом поле». Эти соглашения были подписаны в течение 2017 года.
Иранские фрукты могут конкурировать по цене с турецкими
А собственно сама компания взялась за торговлю, пожалуй, самую живучую сферу бизнеса. Как сообщил Дмитрий Кузнецов, уже начались прямые поставки иранских фруктов в Татарстан, минуя Москву. При этом компании пришлось с нуля отработать механизм финансовых взаиморасчетов с поставщиками Ирана. «Одна из основных проблем — это не столько логистика, сколько банковские переводы, — рассказал коммерческий директор компании. — До последнего времени иранские банки были отключены от системы SWIFT, поэтому проведение платежей было невозможно. Сейчас несколько российских банков через SWIFT подключились к иранским банкам. Но платежи проходят непросто. Вот обкатать эту схему — перевод денег туда и получение товара обратно — в этом наша цель». В течение этого года основные вопросы были урегулированы, и можно сказать, что расчеты проходят. «Мы единственные в Татарстане, кто начал цивилизованно работать с иранскими компаниями с проведением платежей через банк», — отметил он.
В декабре «Парсек» осуществил первую поставку киви, сейчас идет вторая партия для продажи оптовому покупателю. «Иранская продукция может конкурировать по цене с турецкой а по качеству — бесспорно. Так что мы будем возить много чего, что будет подходить по цене», — заверил Дмитрий Кузнецов. В перспективе «Парсек» намерен наладить поставки томатов и фруктов, которые как раз созревают тогда, когда в России глубокая зима. Правда, объемы поставок остаются небольшими. «Мы постепенно налаживаем отношения с иранским бизнесом, учимся взаимодействию. Иранские коллеги учатся вместе с нами. На этом пути еще много препятствий и преград, но, я уверен, мы с ними справимся и выйдем на широкую дорогу широкомасштабного, взаимовыгодного торгового сотрудничества», — заключил он.
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