«Модель Татарстана»: была ли альтернатива 25 лет назад?

События 2017 года вызвали идеологические споры о принципах устройства республики. Кто прав?

2017 год привнес в жизнь Татарстана много неожиданных явлений. Одно из них заключается в том, что искренние патриоты республики стали критиковать «модель Татарстана» как не соответствующую интересам татарского народа. С этой позицией не согласен Артур Хазиев — руководитель общественно-политической «Платформы XXI», автор известного блога «Европейский Татарстан». Почему не было альтернатив надэтнической общности «татарстанцы» и другим решениям начала 90-х годов, он рассуждает в колонке, написанной специально для «Реального времени».

Национально-культурный принцип против административно-хозяйственного?

Учитывая масштаб вызовов, которые проявились в недавнее время перед республикой, стали все чаще появляться ретроспективные оценки того, насколько правильным был выбор пути развития нового Татарстана четверть века назад — и, как следствие, поиск соответствующих совершенно новых форматов на будущее.

Некоторые оценки сводятся к тезису о том, что изначально, четверть века назад, при выборе модели развития следовало в большей степени опираться на национально-культурный фундамент и границы, а не на территориальный, республиканский, из которого следовало отношение к народу Татарстана как к единому политическому организму.

Идеологические дискуссии, разумеется, необходимы, но практическая политика, государственное строительство и государственное управление не имеют возможности базироваться только на них и исходить только из идеологических взглядов или интересов. Помимо таких, бесспорно, важных вопросов, как национальная культура или историческая память, есть также экономика, есть система государственного управления, есть промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, система здравоохранения и так далее. В том числе — есть сложившиеся административно-территориальные границы и органы государственного управления территорией в этих границах, через которые и осуществляется политическая власть. И все же именно эти вещи в первую очередь определяют возможности государственного строительства в самом широком смысле на какой-либо территории. И они, в конечном счете, определяют возможности для развития культурных и прочих компонентов в рамках государственной системы. А не наоборот, нравится нам это или нет.

Да, безусловно, могут быть вопросы, которые эффективнее решать индивидуально для отдельных групп населения, в частности, выделяемых по этническому признаку. Но это вряд ли можно признать достаточной причиной для того, чтобы всю политическую конструкцию в нашем случае республики выстраивать именно на такой основе.

Сегрегация по этническому принципу в Татарстане даже технически невозможна

Если говорить о базовом принципе выстраивания политической модели в Татарстане, альтернатива концепции «татарстанцев» (ни в коем случае не отменяющей этническое многообразие) и единой республики на нашей территории с нашим этническим составом имелась всего одна — это в достаточной степени сегрегированная, раздельная жизнь этнических групп. Такие примеры в мире есть, начиная с Ливана и Боснии и Герцеговины и заканчивая рядом менее презентабельных исторических сюжетов.

Опустим вопросы личных предпочтений — нравится кому-то модель разделенного, более или менее сегрегированного по этническим границам общества, или не нравится. Обратимся к вопросу: возможна ли была такая модель в Татарстане. На наш взгляд, она здесь принципиально невозможна. Где бы проходили этнические границы отдельных общин? В городах между квартирами одного подъезда (а в городах живет ¾ татарстанцев)? Между взаимодействующими во всех сферах жизни людьми? И, возможно, главное — какими могли бы быть последствия искусственного разделения людей, живущих на одной территории, в одном городе, в одном дворе?

Концепции могут выдвигаться самые разные. Выдвигаться разными частями общества, с несовпадающими взглядами, идеологией, ценностями, интересами. Однако задачей государственной власти является реализация той модели развития, которая максимально отвечает имеющимся на этой территории реалиям. Той модели развития, которая формирует баланс интересов (зачастую очень разных). Модели, являющейся если не желанной, то как минимум наименее противоречащей интересам максимального количества жителей территории. И с этой точки зрения других вариантов, кроме той самой так называемой «модели Татарстана», модели республики, в тот период и далее не было и быть не могло.

Из чего сделан фундамент Татарстана

С серьезными ли вызовами столкнулась «модель Татарстана», республика к сегодняшнему дню? Пожалуй, с достаточно серьезными. Однако они имеют скорее не внутриреспубликанскую, а общефедеральную природу, связанную с федеральными политическими процессами (что, заметим, является вполне нормальными событиями — как и любая страна, Россия развивается, изменяется, и постоянное нахождение, уточнение своего места в системе — непрерывный процесс для любого субъекта в стране). А вот эффективные ответы на появляющиеся вызовы, если они будут найдены, как раз таки могут быть реализованы только благодаря тем качествам, которые составляют фундамент выбранной в свое время модели или сформированы благодаря ее выбору, а именно:

наличие управляемой политико-экономической системы в республике. В самом широком смысле. Система государственной и муниципальной власти, внутриреспубликанская «вертикаль власти», управляемая экономическая система — то есть все те факторы, которые делают возможным реализацию тех или иных принятых на республиканском уровне решений. И что возможно было сформировать исключительно в границах административно-территориального образования. Опять же подчеркнем, что мы говорим сейчас не о плюсах для республики и ее развития вообще, а исключительно в контексте ответа на сформировавшиеся вызовы; накопленный экономический потенциал. Если некоторые вопросы национально-культурного характера, может быть, проще решать в рамках этнически очерченных сообществ, то построить дороги, заводы или объекты социальной инфраструктуры в таких границах возможностей меньше; имеющийся правовой статус и статус субъекта федерации, который заведомо выше любых иных возможных, будь то национально-культурная автономия и пр. Это те вещи, которые прописаны в конституциях и которые по этой причине все-таки достаточно крепки.

Многое ли можно было сделать лучше за предыдущие годы и десятилетия? Определенно, и мы все можем назвать целый ряд пунктов по каждому направлению государственной политики. В том числе это касается вопросов национально-культурного развития, татароязычного образования, но ими не ограничивается.

Тяжелые времена — время простых решений

Имеются ли сегодня перед Татарстаном серьезные вызовы, к ответу на которые республика не всегда наилучшим образом подготовлена? Все выглядит так.

Но виновата ли в этом «модель Татарстана» как таковая, как выбранный в свое время путь развития нового Татарстана, фундамент его развития? Нет, избранная модель сама по себе была оптимальной или единственно возможной, причем более выгодных альтернатив пока не просматривается.

Существует такой экономический принцип: тяжелые времена — время простых решений. Если считать, что перед Татарстаном сегодня стоят серьезные вызовы, то это скорее время не для поиска решений о полном переформатировании существующей конструкции, а для поиска решений на том фундаменте, который имеется.