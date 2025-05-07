В День Победы метро Казани продлит работу до 00:30

Фото: Динар Фатыхов

В честь Дня Победы 9 мая метрополитен Казани будет работать до 00:30. В этот день на всех станциях будут дежурить сотрудники служб метро, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Чтобы помочь людям вернуться домой после праздничных мероприятий, на линиях будут дополнительные электросоставы с минимальным интервалом движения. Это позволит всем желающим комфортно добраться до своих пунктов назначения после концертов и салюта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также стоит подчеркнуть, что с 8 по 11 мая городской наземный транспорт будет работать по графикам выходного дня. Троллейбус по маршруту №2 не будет курсировать 8 мая с 15:00 и полностью остановит работу 9 мая. Общественный транспорт начнет движение 10 мая с момента открытия «Площади 1000-летия».

Кроме того, в Казани после праздничного салюта также запустят дополнительные автобусы. В 20.00 на маршруты выйдут 17 единиц транспорта. Автобусы будут курсировать от остановки «Цирк» в сторону ул. Батурина, а также от «Энергетического университета» к ул. Декабристов и от «Молодежного центра» к Кремлевской дамбе.



Анастасия Фартыгина