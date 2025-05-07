Госдума предложила не включать пенсию на детей-инвалидов в доход при расчете пособия

Фото: Анна Сейтумерова

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) выступил с инициативой не включать пособие на детей с инвалидностью в общий доход семей при расчете единого пособия. Он считает, что это поможет родителям, которые сталкиваются с дополнительными расходами на лечение и уход за детьми. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гаврилов подчеркнул, что пенсия для детей-инвалидов не является доходом в традиционном понимании.

— Это не ресурс для накоплений или инвестиций, а способ компенсировать очевидные издержки, — уточнил он в интервью.

По его мнению, такая корректировка позволит избежать парадоксальной ситуации, когда высокая пенсия ребенка по инвалидности снижает шансы семьи на получение единого пособия.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Депутат рассказал, что родители детей с инвалидностью часто вынуждены вести «двойную бухгалтерию». С одной стороны, они получают пенсию, а с другой — сталкиваются с тем, что эта сумма учитывается при расчете общего дохода семьи.

— Эти два вида поддержки как будто конкурируют между собой, хотя должны работать на одну цель — облегчить повседневную жизнь семьи, — добавил Гаврилов.

Он также заявил, что расходы на лекарства и уход за детьми постоянно растут и родители не могут позволить себе экономить на них.



Анастасия Фартыгина