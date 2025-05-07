В Нижнекамске приостановили работу стоматологической клиники из-за нарушений с рентгеном

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске стоматологический кабинет ООО «Дента Плюс» временно остановил свою работу из-за серьезных нарушений при использовании рентгеновского аппарата. Проверка, проведенная Нижнекамским территориальным отделом управления, выявила грубые несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Рентгеновский аппарат FONA X 70 использовался без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения. Также не проводились проверки его исправности, а технический паспорт кабинета оказался просроченным. В клинике не контролировалась эффективность радиационной защиты, а персонал не проходил инструктаж по радиационной безопасности. Кроме того, данные о дозах облучения пациентов не фиксировались.

В результате на юрлицо составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Нижнекамский городской суд принял решение приостановить использование источника ионизирующего излучения на 90 дней начиная с 25 апреля 2025 года.

Анастасия Фартыгина