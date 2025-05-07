В Чувашии 9 мая могут временно ограничить интернет из-за мер безопасности
В Чувашии в День Победы, 9 мая, возможны временные ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.
По его словам, такие меры связаны с обеспечением безопасности во время подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
— Девятого мая будут вводиться ограничения на проезд транспорта, также возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам, — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Ранее похожие предупреждения поступали от властей соседней Мордовии, где также могут ограничить услуги сотовой связи и снизить скорость мобильного интернета в этот день.
Напомним, что в Москве в дни праздников также возможны ограничения доступа в интернет. Это связано с обеспечением безопасности на мероприятиях, проходящих в городе.
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