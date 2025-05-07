В Болгаре построят стадион за 63,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Болгаре будет построен новый стадион с трибунами вместимостью 1 тыс. мест. На эти цели из бюджета республики будет выделено почти 63,7 млн рублей, информация об этом размещена в тендере на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на территории стадиона планируется построить футбольное поле, оборудовать беговую дорожку и полосу с ямой с водой для бега с препятствиями, а также обустроить наружную канализацию.



Кроме того, за 20,7 млн рублей планируется построить спортивные площадки на территории детского лагеря «Чайка» Республиканского центра «Лето». Эти работы проводятся в рамках создания Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Все работы по строительству стадиона и спортивных площадок должны быть завершены до 1 декабря 2025 года. Финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана.

— В Татарстане уже сейчас функционируют 32 крытых футбольных манежа, а еще семь планируется ввести в этом году, — отметил в апреле председатель ФФРТ Александр Гусев.

Рената Валеева