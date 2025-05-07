Молодожены Нижнекамска возложили цветы к Монументу Победы
В Нижнекамске состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу Победы, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в памятном мероприятии приняли молодожены, кадеты и сотрудники Управления ЗАГС. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа.
После регистрации брака новобрачные почтили память воинов, павших за Родину, возложив цветы к мемориалу. Эта акция символизирует преемственность поколений и важность сохранения исторической памяти о подвиге советского народа.
— Мы считаем важным продолжение этой традиции, направленной на сохранение исторической памяти о героизме и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны нашими молодоженами. Это помогает передать молодому поколению память и выразить благодарность героям, — отметила начальник Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова.
Возрождение традиции возложения цветов молодоженами способствует укреплению связи времен и сохранению памяти о Великой Отечественной войне для будущих поколений.
Напомним, что на параде в честь 80-летия Победы в Москве ожидают 29 иностранных лидеров. Среди них — представители Бразилии, Китая, Палестины и Египта. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран.
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