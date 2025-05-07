В Казани ограничат движение транспорта с опасными грузами
В Казани введут временные ограничения на движение и стоянку транспорта, перевозящего опасные грузы. Это связано с проведением общественно-политических мероприятий.
- 8—10 мая ограничения будут действовать в связи с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы.
- С 13 по 19 мая — в период Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
- 10—14 июня — во время Международного форума министров образования «Формируя будущее».
- И наконец, с 17 по 19 сентября — в рамках Международного форума Kazan Digital Week.
Ограничения будут действовать на автомобильных дорогах Казани и распространяются на транспортные средства, перевозящие вещества высокой степени опасности.
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