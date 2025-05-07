Минпромторг выделит 13,4 млрд рублей на разработку новых российских самолетов

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Минпромторг России направит 13,4 млрд рублей на научно-исследовательскую работу по созданию магистральных и региональных самолетов нового поколения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Проект под кодовым названием «Интеграл» стартовал в 2022 году. За это время специалисты разработали облик перспективного магистрального самолета, оптимизировали аэродинамическую схему и выбрали технологии для снижения расхода топлива и шума, а также повышения комфорта пассажиров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финансирование распределено по годам:

в 2025 году на проект выделят 600 млн рублей;

в 2026-м — 5,8 млрд;

в 2027-м — 7 млрд.

Контракт рассчитан на пять этапов и должен быть выполнен к 1 декабря 2027 года.

Вице-премьер Денис Мантуров ранее заявил, что Институт имени Жуковского активно работает над новыми технологиями и формированием облика самолетов в рамках этой программы.

Напомним, что Россия готова начать строительство совместного авиазавода с Белоруссией. Об этом сообщил Владимир Путин. Президент уточнил, что страны договорились о расширении промышленного сотрудничества, включая авиастроение.



Анастасия Фартыгина