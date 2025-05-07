Татарстанцы чаще других стали интересоваться прокатом премиальных авто

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты «Авито Авто» выяснили, что в первом квартале 2025 года пользователи из Татарстана проявили наибольший интерес к аренде автомобилей марки Bentley. Самой популярной моделью стал Porsche 968.

В рейтинге премиальных брендов Bentley возглавил пятерку, куда также вошли Mercedes-Benz, Porsche, BMW и Infiniti. Интерес к Audi вырос на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тройку самых востребованных моделей составили Porsche 968, Bentley Continental GT и Mercedes-Benz E-класс AMG. В пятерку лидеров также вошли Maybach S-класс и Porsche Boxster S.

По данным «Авито Авто», общий рост интереса к аренде премиальных автомобилей в России составил 27,2%. Развитие цифровых сервисов делает услугу более доступной и безопасной, позволяя использовать премиальный транспорт для различных целей: от тест-драйва до особых мероприятий.

Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в «Авито Авто», отметил удобство онлайн-бронирования и предварительной оплаты через платформу, что существенно упрощает процесс поиска и аренды автомобиля.

Напомним, что в апреле 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане уменьшилась на 2,6% по сравнению с мартом, составив 3 млн рублей.

Матвей Гавриков