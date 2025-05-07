Татарстанцам к 9 Мая представят военно-исторические маршруты по событиям Великой Отечественной войны
Ко Дню Победы туроператоры Татарстана подготовили серию экскурсионных программ, посвященных событиям Великой Отечественной войны и героизму советского народа.
Среди предложенных маршрутов:
- экскурсии по местам памяти в Казани;
- интерактивные программы для детей, рассказывающие об истории фронтовых посылок;
- тематические туры, знакомящие с жизнью тылового города и подвигами татарстанцев на фронте.
Целью данных инициатив является сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма.
Напомним, что в Казани в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет шествие «Бессмертного полка», будет организован праздничный высотный салют, который запустят в 22.00 с шести точек акватории Казанки, он продлится более шести минут. Маршрут «Бессмертного полка» останется прежним, начало запланировано на 15.00, а транспортные ограничения по маршруту будут действовать с 10.00. Подробнее — в материале «Реального времени». Также в Казани 9 мая запретят розничную продажу алкоголя.
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