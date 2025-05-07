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Татарстанцам к 9 Мая представят военно-исторические маршруты по событиям Великой Отечественной войны

13:22, 07.05.2025
Татарстанцам к 9 Мая представят военно-исторические маршруты по событиям Великой Отечественной войны
Фото: Реальное время

Ко Дню Победы туроператоры Татарстана подготовили серию экскурсионных программ, посвященных событиям Великой Отечественной войны и героизму советского народа.

Среди предложенных маршрутов:

  • экскурсии по местам памяти в Казани;
  • интерактивные программы для детей, рассказывающие об истории фронтовых посылок;
  • тематические туры, знакомящие с жизнью тылового города и подвигами татарстанцев на фронте.

Целью данных инициатив является сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в Казани в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет шествие «Бессмертного полка», будет организован праздничный высотный салют, который запустят в 22.00 с шести точек акватории Казанки, он продлится более шести минут. Маршрут «Бессмертного полка» останется прежним, начало запланировано на 15.00, а транспортные ограничения по маршруту будут действовать с 10.00. Подробнее — в материале «Реального времени». Также в Казани 9 мая запретят розничную продажу алкоголя.

    Анастасия Фартыгина

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