В Казани отреставрируют объекты в Казанском кремле

Фото: Мария Зверева

В Казани проведут ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы на трех объектах ансамбля Казанского кремля. Среди них — башня Сююмбике.

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно тендеру, в список объектов для реставрации также вошли здание ремесленного училища в Менделеевском районе, Северный корпус Пушечного двора и Юнкерское училище.

Завершить ремонт и противоаварийные работы планируют до 1 декабря этого года. Контракт действует с момента его заключения до 16 января следующего года.

На реставрационные работы башни Сююмбике выделили почти 18 млн рублей. Здесь проведут гидроизоляционные работы. На противоаварийные мероприятия в Северном корпусе потратят около 28 млн. Специалисты выполнят гидроизоляцию стен, отделочные наружные и внутренние работы, устроят системы прогрева входной группы, восстановят дренажную систему и водоотведение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почти 11 млн рублей планируют выделить на обновление Юнкерского училища. Здесь установят общественный туалет, отреставрируют входную дверь, проведут комплекс технологического оборудования, а также проложат сети водопровода, отопления, канализации и кондиционирования.

Напомним, на кремле фиксируются сквозные трещины, расслоения, разрушения кладки, поражения грибком и плесенью, вымывания и прочее. При этом некоторые элементы прясла стены между Спасской и Юго-западной башнями и вовсе оцениваются как аварийные. К ним относятся цоколь, перекрытия, полы, внутренние стены и фасад.

Рената Валеева